https://ria.ru/20210916/investproekty-1750274782.html
В Оренбуржье приступают к реализации двух крупных инвестпроектов
В Оренбуржье приступают к реализации двух крупных инвестпроектов - РИА Новости, 16.09.2021
В Оренбуржье приступают к реализации двух крупных инвестпроектов
В Оренбургской области началось строительство нового нефтепровода протяженностью около ста километров, завершатся работы в третьем квартале следующего года,... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T10:30
2021-09-16T10:30
2021-09-16T10:30
оренбургская область
экономика
оренбургская область
бузулукский район
транснефть
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 16 сен- РИА Новости. В Оренбургской области началось строительство нового нефтепровода протяженностью около ста километров, завершатся работы в третьем квартале следующего года, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области."В среду губернатор региона Денис Паслер и генеральный директор нефтяной компании "Новый Поток" Степан Асаулов подписали меморандум о намерениях для реализации двух инвестиционных проектов: "Строительство и эксплуатация напорного нефтепровода" и "Строительство и эксплуатация установки по переработке попутного нефтяного газа", - говорится в пресс-релизе.Таким образом, компания "Новый Поток" откажется от транспортировки нефти автомобильным и железнодорожным транспортом по территории региона, что положительно скажется на экологической безопасности.Нефтепровод пройдет по территории Бугурусланского и Бузулукского районов Оренбуржья и соединит комплексный сборный пункт у села Твердилово с нефтеперекачивающей станцией ПАО "Транснефть" в Похвистнево Самарской области.Пресс-служба также информирует, что в присутствии главы региона было подписано совместное заявление "Нефтяной Компании "Новый Поток" и компании Hyundai Engineering Co Ltd о строительстве установки по переработке попутного нефтяного газа и о совместной работе над проектами социальной ответственности.Объем инвестиций в строительство установки перерабатывающей 90 миллионов кубометров в год составит примерно 5 миллиардов рублей. Срок реализации проекта оценивается в 22 месяца: ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2023 года.На период строительства установки создается 500 новых рабочих мест, 30 из которых займут корейские специалисты, а более 90% обеспечат занятость жителей региона.
https://ria.ru/20210910/investitsii-1749550228.html
оренбургская область
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экономика, оренбургская область, бузулукский район, транснефть, денис паслер
ОРЕНБУРГ, 16 сен- РИА Новости
. В Оренбургской области
началось строительство нового нефтепровода протяженностью около ста километров, завершатся работы в третьем квартале следующего года, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
"В среду губернатор региона Денис Паслер
и генеральный директор нефтяной компании "Новый Поток" Степан Асаулов подписали меморандум о намерениях для реализации двух инвестиционных проектов: "Строительство и эксплуатация напорного нефтепровода" и "Строительство и эксплуатация установки по переработке попутного нефтяного газа", - говорится в пресс-релизе.
Таким образом, компания "Новый Поток" откажется от транспортировки нефти автомобильным и железнодорожным транспортом по территории региона, что положительно скажется на экологической безопасности.
Нефтепровод пройдет по территории Бугурусланского и Бузулукского районов
Оренбуржья и соединит комплексный сборный пункт у села Твердилово с нефтеперекачивающей станцией ПАО "Транснефть
" в Похвистнево Самарской области.
Пресс-служба также информирует, что в присутствии главы региона было подписано совместное заявление "Нефтяной Компании "Новый Поток" и компании Hyundai Engineering Co Ltd о строительстве установки по переработке попутного нефтяного газа и о совместной работе над проектами социальной ответственности.
"Реализация этих инвестпроектов позволит существенно повысить экологическую безопасность производства, снизить риски для окружающей среды, которые сопровождают добычу и транспортировку нефти. А мы знаем, насколько важны для региона вопросы экологии. Уменьшится нагрузка на автомобильные дороги. Рациональное использование попутного нефтяного газа вместо его утилизации даст производство новых высокоценных продуктов и сократит выбросы в атмосферу. Чтобы комплексно решить эти вопросы, все нефтяные компании должны перейти на передачу нефти по нефтепроводу и утилизацию попутного газа", - отметил Паслер.
Объем инвестиций в строительство установки перерабатывающей 90 миллионов кубометров в год составит примерно 5 миллиардов рублей. Срок реализации проекта оценивается в 22 месяца: ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2023 года.
На период строительства установки создается 500 новых рабочих мест, 30 из которых займут корейские специалисты, а более 90% обеспечат занятость жителей региона.