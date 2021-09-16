11:21 16.09.2021 (обновлено: 13:11 16.09.2021)
Онлайн-конференция о ценах на газ в Европе
17 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о ситуации на европейском газовом рынке.
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Участники:
- профессор Финансового университета при Правительстве РФ Константин СИМОНОВ;
- сопредседатель с российской стороны Рабочей группы 2 "Внутренние рынки" Консультативного совета по газу Россия – ЕС, член Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике Андрей КОНОПЛЯНИК;
- директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Вячеслав КУЛАГИН;
- руководитель исследований Департамента экспертно-аналитических работ Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, заместитель декана Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр КУРДИН.
15 сентября в ходе торгов биржевая цена на газ в Европе приблизилась к отметке в 970 долларов за тысячу кубометров, снизившись только к концу дня примерно до 800 долларов. Бурный рост начался еще в начале сентября, и каждый день обновляются рекорды. Сейчас цены приближаются к историческому максимуму марта 2018 года, когда газ дорожал на фоне аномальных холодов в европейских странах. При этом высокие цены на газ в Европе сохраняются на фоне низкого уровня заполнения газовых хранилищ ЕС и Украины.
С чем связано подорожание газа в Европе? Сколько оно продлится? Почему европейцы отказались от долгосрочных контактов на газ? Может ли запуск "Северного потока-2", о завершении строительства которого объявили 10 сентября, сбалансировать рынок газа в Европе? С чем связаны сложности сертификации газопровода? Возможно ли обойти ограничения Третьего энергопакета?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- профессор Финансового университета при Правительстве РФ Константин СИМОНОВ;
- сопредседатель с российской стороны Рабочей группы 2 "Внутренние рынки" Консультативного совета по газу Россия – ЕС, член Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике Андрей КОНОПЛЯНИК;
- директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Вячеслав КУЛАГИН;
- руководитель исследований Департамента экспертно-аналитических работ Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, заместитель декана Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр КУРДИН.
15 сентября в ходе торгов биржевая цена на газ в Европе приблизилась к отметке в 970 долларов за тысячу кубометров, снизившись только к концу дня примерно до 800 долларов. Бурный рост начался еще в начале сентября, и каждый день обновляются рекорды. Сейчас цены приближаются к историческому максимуму марта 2018 года, когда газ дорожал на фоне аномальных холодов в европейских странах. При этом высокие цены на газ в Европе сохраняются на фоне низкого уровня заполнения газовых хранилищ ЕС и Украины.
С чем связано подорожание газа в Европе? Сколько оно продлится? Почему европейцы отказались от долгосрочных контактов на газ? Может ли запуск "Северного потока-2", о завершении строительства которого объявили 10 сентября, сбалансировать рынок газа в Европе? С чем связаны сложности сертификации газопровода? Возможно ли обойти ограничения Третьего энергопакета?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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