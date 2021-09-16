https://ria.ru/20210916/gaz-1750323106.html
Цена газа в Европе опустилась ниже 800 долларов
Цена газа в Европе опустилась ниже 800 долларов - РИА Новости, 16.09.2021
Цена газа в Европе опустилась ниже 800 долларов
Стоимость газа в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубических метров, ускорив падение до 7,5 процента, следует из данных торгов. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T13:31
2021-09-16T13:31
2021-09-16T15:44
экономика
европа
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Стоимость газа в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубических метров, ускорив падение до 7,5 процента, следует из данных торгов.Цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF на 13:22 мск составляла 785,9 доллара, при этом самая низкая отметка за четверг — в 756,4 доллара — фиксировалась сразу после открытия биржи в 09:09 мск. Затем показатель рос до 853,5 доллара, после чего снова пополз вниз.В среду торги закрылись на уровне 796 долларов, а расчет замер на 861 долларе. В течение дня котировки достигали рекордных 963,9 доллара, но к вечеру перешли к стабилизации.Аналитики связывали стремительный взлет стоимости топлива с устойчивым спросом при низкой заполненности европейских хранилищ, а также с неопределенностью вокруг "Северного потока — 2": вопрос, подпадает ли проект под действие Газовой директивы ЕС, остается открытым.
https://radiosputnik.ria.ru/20210915/gaz-1750192690.html
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экономика, европа
13:31 16.09.2021 (обновлено: 15:44 16.09.2021)
Цена газа в Европе опустилась ниже 800 долларов
Цена газа на рынке в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубов