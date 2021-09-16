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Во Франции начался первый тур праймериз "зеленых" партий
Во Франции начался первый тур праймериз "зеленых" партий - РИА Новости, 16.09.2021
Во Франции начался первый тур праймериз "зеленых" партий
Первый тур праймериз "зеленых" во Франции начался в четверг, голосование продлится до воскресенья. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T14:54
2021-09-16T14:54
в мире
франция
марин ле пен
анн идальго
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 16 сен – РИА Новости. Первый тур праймериз "зеленых" во Франции начался в четверг, голосование продлится до воскресенья.В числе участников праймериз пять кандидатов, которые хотят баллотироваться на пост президента Франции в следующем году. Трое из них - члены партии "Европа – Экологии-Зеленые" (EELV): евродепутат Янник Жадо, мэр Гренобля Эрик Пьоль, эко-феминистка Сандрин Руссо. Также свои кандидатуры выдвинули лидер движения "Поколение Экология" Дельфин Бато и сопредседатель партии "Курс на экологию" Жан-Марк Говернатори.На сайте партии EELV сообщается, что участвовать в праймериз могут граждане старше 16 лет.Как отмечает газета Figaro, для голосования в первом туре праймериз, которое проходит на интернет-платформе Neovote, зарегистрировались более 122 тысяч человек. Голосование будет проходить до 19 сентября. Если ни один из кандидатов не наберет большинства голосов, то второй тур праймериз состоится 25-28 сентября, и победитель будет назван 29 сентября.Победитель праймериз станет кандидатом от "зеленых" на выборах президента Франции в апреле 2022 года.О своем намерении баллотироваться на высший государственный пост Франции уже заявил целый ряд политиков, в числе которых лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, председатель левой партии "Непокорившаяся Франции" Жан-Люк Меланшон, мэр Парижа Анн Идальго (социалисты), национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель. Также ряд кандидатов от умеренно правых, в их числе представители партии "Республиканцы", заявили о желании участвовать в выборах. Единый кандидат от правых может быть определен в ходе праймериз. Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон пока официально не объявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок.
https://ria.ru/20210903/povestka-1748457716.html
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в мире, франция, марин ле пен, анн идальго, эммануэль макрон
14:54 16.09.2021
 
Во Франции начался первый тур праймериз "зеленых" партий

Во Франции начался первый тур праймериз "зеленых" партий, голосование проходит онлайн

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкВид на Елисейские поля с площади Согласия в Париже
Вид на Елисейские поля с площади Согласия в Париже - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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ПАРИЖ, 16 сен – РИА Новости. Первый тур праймериз "зеленых" во Франции начался в четверг, голосование продлится до воскресенья.
В числе участников праймериз пять кандидатов, которые хотят баллотироваться на пост президента Франции в следующем году. Трое из них - члены партии "Европа – Экологии-Зеленые" (EELV): евродепутат Янник Жадо, мэр Гренобля Эрик Пьоль, эко-феминистка Сандрин Руссо. Также свои кандидатуры выдвинули лидер движения "Поколение Экология" Дельфин Бато и сопредседатель партии "Курс на экологию" Жан-Марк Говернатори.
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На сайте партии EELV сообщается, что участвовать в праймериз могут граждане старше 16 лет.
Как отмечает газета Figaro, для голосования в первом туре праймериз, которое проходит на интернет-платформе Neovote, зарегистрировались более 122 тысяч человек. Голосование будет проходить до 19 сентября. Если ни один из кандидатов не наберет большинства голосов, то второй тур праймериз состоится 25-28 сентября, и победитель будет назван 29 сентября.
Победитель праймериз станет кандидатом от "зеленых" на выборах президента Франции в апреле 2022 года.
О своем намерении баллотироваться на высший государственный пост Франции уже заявил целый ряд политиков, в числе которых лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, председатель левой партии "Непокорившаяся Франции" Жан-Люк Меланшон, мэр Парижа Анн Идальго (социалисты), национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель. Также ряд кандидатов от умеренно правых, в их числе представители партии "Республиканцы", заявили о желании участвовать в выборах. Единый кандидат от правых может быть определен в ходе праймериз. Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон пока официально не объявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок.
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