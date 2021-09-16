https://ria.ru/20210916/frantsiya-1750278381.html

Во Франции прокомментировали решение Австралии о контракте по подлодкам

Во Франции прокомментировали решение Австралии о контракте по подлодкам - РИА Новости, 16.09.2021

Во Франции прокомментировали решение Австралии о контракте по подлодкам

Глава комиссии Сената по международным делам и обороне Кристиан Камбон заявил, что шокирован решением Австралии разорвать контракт с французской компаний Naval... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T10:38

2021-09-16T10:38

2021-09-16T10:52

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ПАРИЖ, 16 сен – РИА Новости. Глава комиссии Сената по международным делам и обороне Кристиан Камбон заявил, что шокирован решением Австралии разорвать контракт с французской компаний Naval Group по подлодкам и призвал сделать соответствующие выводы из ситуации."Я глубоко шокирован этой новостью, а также обстоятельствами, при которых мы узнаем об этом", - сказал Кабмон, слова которого приводит пресс-служба Сената."Нам нужно изучить все последствия этого решения, и я думаю в первую очередь о сотрудниках Naval Group. В более общем плане нам придется задуматься о повторяющемся отношении некоторых наших союзников, которые ведут себя скорее как противники, чем как лояльные конкуренты", - подчеркнул он.Ранее Австралия заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину", подчеркивая, что доверие подорвано. Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.

https://ria.ru/20210916/podlodki-1750256091.html

https://ria.ru/20210916/auukus-1750250100.html

австралия

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париж

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, австралия, франция, париж, сша, джо байден, мид франции‎, борис джонсон, скотт моррисон