10:38 16.09.2021 (обновлено: 10:52 16.09.2021)
Во Франции прокомментировали решение Австралии о контракте по подлодкам
Глава комиссии сената Франции шокирован разрывом контракта с Австралией по подлодкам
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкВид на здание французского сената (верхняя палата парламента) в Париже
ПАРИЖ, 16 сен – РИА Новости. Глава комиссии Сената по международным делам и обороне Кристиан Камбон заявил, что шокирован решением Австралии разорвать контракт с французской компаний Naval Group по подлодкам и призвал сделать соответствующие выводы из ситуации.
"Я глубоко шокирован этой новостью, а также обстоятельствами, при которых мы узнаем об этом", - сказал Кабмон, слова которого приводит пресс-служба Сената.
"Нам нужно изучить все последствия этого решения, и я думаю в первую очередь о сотрудниках Naval Group. В более общем плане нам придется задуматься о повторяющемся отношении некоторых наших союзников, которые ведут себя скорее как противники, чем как лояльные конкуренты", - подчеркнул он.
Ранее Австралия заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.
В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину", подчеркивая, что доверие подорвано. Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.