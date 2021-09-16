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Во Франции прокомментировали решение Австралии о контракте по подлодкам
Во Франции прокомментировали решение Австралии о контракте по подлодкам - РИА Новости, 16.09.2021
Во Франции прокомментировали решение Австралии о контракте по подлодкам
Глава комиссии Сената по международным делам и обороне Кристиан Камбон заявил, что шокирован решением Австралии разорвать контракт с французской компаний Naval... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T10:38
2021-09-16T10:52
в мире
австралия
франция
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джо байден
мид франции‎
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ПАРИЖ, 16 сен – РИА Новости. Глава комиссии Сената по международным делам и обороне Кристиан Камбон заявил, что шокирован решением Австралии разорвать контракт с французской компаний Naval Group по подлодкам и призвал сделать соответствующие выводы из ситуации."Я глубоко шокирован этой новостью, а также обстоятельствами, при которых мы узнаем об этом", - сказал Кабмон, слова которого приводит пресс-служба Сената."Нам нужно изучить все последствия этого решения, и я думаю в первую очередь о сотрудниках Naval Group. В более общем плане нам придется задуматься о повторяющемся отношении некоторых наших союзников, которые ведут себя скорее как противники, чем как лояльные конкуренты", - подчеркнул он.Ранее Австралия заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину", подчеркивая, что доверие подорвано. Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.
https://ria.ru/20210916/podlodki-1750256091.html
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в мире, австралия, франция, париж, сша, джо байден, мид франции‎, борис джонсон, скотт моррисон
10:38 16.09.2021 (обновлено: 10:52 16.09.2021)
 
Во Франции прокомментировали решение Австралии о контракте по подлодкам

Глава комиссии сената Франции шокирован разрывом контракта с Австралией по подлодкам

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкВид на здание французского сената (верхняя палата парламента) в Париже
Вид на здание французского сената (верхняя палата парламента) в Париже - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 16 сен – РИА Новости. Глава комиссии Сената по международным делам и обороне Кристиан Камбон заявил, что шокирован решением Австралии разорвать контракт с французской компаний Naval Group по подлодкам и призвал сделать соответствующие выводы из ситуации.
"Я глубоко шокирован этой новостью, а также обстоятельствами, при которых мы узнаем об этом", - сказал Кабмон, слова которого приводит пресс-служба Сената.
Компьютерная модель подводной лодки, разработанная французской Naval Group для австралийского флота - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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Австралия получит не менее восьми атомных подлодок в рамках AUKUS
"Нам нужно изучить все последствия этого решения, и я думаю в первую очередь о сотрудниках Naval Group. В более общем плане нам придется задуматься о повторяющемся отношении некоторых наших союзников, которые ведут себя скорее как противники, чем как лояльные конкуренты", - подчеркнул он.
Ранее Австралия заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.
В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину", подчеркивая, что доверие подорвано. Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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