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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210916/finlyandiya-1750333315.html
Финляндия продлила ограничения по коронавирусу на границе с Россией
Финляндия продлила ограничения по коронавирусу на границе с Россией - РИА Новости, 16.09.2021
Финляндия продлила ограничения по коронавирусу на границе с Россией
Финляндия продлила ограничения из-за коронавируса на границе с третьими странами, включая Россию, до 10 октября, сообщает министерство внутренних дел страны. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T14:24
2021-09-16T14:35
распространение коронавируса
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финляндия
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 сен - РИА Новости. Финляндия продлила ограничения из-за коронавируса на границе с третьими странами, включая Россию, до 10 октября, сообщает министерство внутренних дел страны."Достигнутый охват вакцинацией еще не был оценен как адекватный, и риск перегрузки здравоохранения сохраняется. Следовательно, необходимо продлить решение от 2 сентября до 10 октября", - говорится в сообщении.МВД также информирует, что въезд в Финляндию открыт для всех прошедших полный курс вакцинации от коронавируса препаратами, одобренными ВОЗ или Европейским агентством лекарственных средств.
https://ria.ru/20210916/peskov-1750304078.html
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в мире, финляндия, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:24 16.09.2021 (обновлено: 14:35 16.09.2021)
 
Финляндия продлила ограничения по коронавирусу на границе с Россией

Финляндия продлила ограничения по коронавирусу на границе с Россией до 10 октября

© Depositphotos / Trofimov EvgenyАэропорт Хельсинки-Вантаа
Аэропорт Хельсинки-Вантаа - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Depositphotos / Trofimov Evgeny
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 сен - РИА Новости. Финляндия продлила ограничения из-за коронавируса на границе с третьими странами, включая Россию, до 10 октября, сообщает министерство внутренних дел страны.
"Достигнутый охват вакцинацией еще не был оценен как адекватный, и риск перегрузки здравоохранения сохраняется. Следовательно, необходимо продлить решение от 2 сентября до 10 октября", - говорится в сообщении.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 12:16Распространение коронавируса
Песков ответил на вопрос о вакцинации против коронавируса в Кремле
МВД также информирует, что въезд в Финляндию открыт для всех прошедших полный курс вакцинации от коронавируса препаратами, одобренными ВОЗ или Европейским агентством лекарственных средств.
 
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