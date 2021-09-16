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Не только "Необыкновенный концерт": фестиваль театров кукол в Москве

Не только "Необыкновенный концерт": фестиваль театров кукол в Москве - РИА Новости, 16.09.2021

Не только "Необыкновенный концерт": фестиваль театров кукол в Москве

В Москве открывается XI Международный фестиваль театров кукол имени С.В. Образцова. Он соберет лучшие спектакли в этом жанре из разных российских городов и... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T11:56

2021-09-16T11:56

2021-09-16T12:07

москва

театры

культпоход

театр кукол имени с. в. образцова

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Москва, 16 сен – РИА Новости. В Москве открывается XI Международный фестиваль театров кукол имени С.В. Образцова. Он соберет лучшие спектакли в этом жанре из разных российских городов и стран мира – в столицу, к примеру, приедут греческие и сербские кукольники. "Образцовфест" в этом году посвящен 120-летию со дня рождения Сергея Образцова и 90-летию созданного им театра. Кукольный театр иногда считают исключительно детским жанром, что, конечно, ошибочно. В программе фестиваля этого года есть спектакли 16+, которые предлагают зрителю поразмыслить над проблемами мироздания. РИА Новости рекомендует, на что обратить внимание в программе.Любимая классикаПо уже сложившейся традиции, открывает фестиваль "Необыкновенный концерт". Это, конечно, уникальный случай, когда кукольный спектакль стал классикой наравне с некоторыми советскими фильмами и книгами. Детский и одновременно недетский "Необыкновенный концерт" давно разошелся на цитаты, его когда-то часто показывали по ТВ.Первую версию спектакля Образцов создал в 1946 году, но по сей день шутки и сатира "Концерта" понятны разным поколениям зрителей. Это ревю, в котором куклы пародируют артистов разных жанров, объехало множество городов и стран. Оно стало самым известным в мире русским кукольным представлением.В рамках фестиваля театр-организатор покажет и свою недавнюю постановку – "Чиполлино", премьера которой состоялась в мае этого года. В 1962 автор сказки Джанни Родари во время визита в Москву побывал в знаменитом театре и оставил в книге отзывов автограф, назвав его местом, "в котором обитают настоящие сказки". В новом спектакле задействовано более 60 оригинальных кукол – и перчаточных, и знаменитых образцовских тростевых.Для самых маленькихТеатр "Материя" – российско-польский семейный проект, который был создан в 2015 году Марией и Домиником Гонсовски. Вместе они работали как уличные артисты, давали представления на Дальнем Востоке и Хакассии и даже несколько раз проехали с гастролями через всю Россию. Спектакль "Филин и Солнышко" Мария показывает под живую музыку цимбал, на которых играет Доминик. Комок перьев, деревянных палочек и тряпочек оживает, на глазах зрителей рождается главный герой спектакля – Филин. Он сделан по особой технологии – кукла на запястье, управлять ей можно только одной рукой.Организаторы фестиваля поставили в афишу и несколько зарубежных спектаклей. Часть из них будет показана онлайн, как, например, японское "Прикосновение сердца" или бельгийско-чилийская "Чайка". Но некоторые постановки удалось привезти в Москву. Одна из них – греческий "Жираф", спектакль с настоящей средиземноморской атмосферой, где сплетаются меланхолия и радость жизни. Копилка-жираф переходит из рук в руки и оживает в памяти разных владельцев. Движение, музыка и свет объединяются в визуальную и поэтическую пьесу, где люди, куклы и предметы взаимодействуют друг с другом.О жизни норвежского полярного путешественника, первым достигшего Южного полюса, рассказывает спектакль санкт-петербургского Большого театра кукол "Полюс Амундсена". В интерактивном 45-минутном спектакли актеры с помощью кукол рассказывают о его жизни, о том, что такое уметь мечтать и совершать открытия.Серьезный разговор"О рыбаке и рыбке" - так назвали в карельском театре кукол из Петрозаводска спектакль по знаменитому произведению Пушкина, убрав из названия слово "сказка". Текст в спектакле Яны Туминой превращается в историю о страстях и покаянии, о пути человека к Богу и к самому человеку, который и есть "мера всех вещей". Детский спектакль на самом деле – серьезный философский разговор, лауреат премии "Золотая Маска" этого года.Авторы "Вафельного сердца" театра "Кукольный формат" из Санкт-Петербурга хотели сделать спектакль, ориентируясь школьников 5-7 классов, для которых становятся очень важными отношения со сверстниками. На открытые репетиции и первые прогоны привлекали профессионалов в области психологии и педагогики. В итоге получилась история о грустном и смешном, дружбе, любви и творчестве.В "Священном талисмане" Театра Предмета звучит поэзия на идише чтеца-мелодекламатора Лейбу Левина, прошедшего войну и советские лагеря. Название спектакля как раз и отсылает к его одноименному стихотворению.Спектакль из Сербии "Собачья жизнь" обозначен как 16+. Это попытка поговорить со зрителями об очень непростых вопросах: о понимании человеческого мира, социальных проблемах, политической конфронтации. Автор и актер Матиа Сольце учился в Школе традиционной итальянской марионетки в Неаполе. Одни знают его как музыканта, другие – как актера-кукольника, третьи – как художника. Все его куклы сделаны из простых материалов и умещаются в один чемодан, с которым он объездил весь мир.Создавая свою "Фантастическую симфонию", американец Бейзел Твист вдохновлялся одноименным произведением Гектора Берлиоза. Автор говорит, что его постановка – абстрактный кукольный спектакль. Он разыгрывается под водой и не имеет какого-то реального контекста. "Фантастическую симфонию", как и некоторые другие зарубежные постановки, зрители смогут посмотреть онлайн, купив специальные билеты на показы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, театры, культпоход, театр кукол имени с. в. образцова