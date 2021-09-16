https://ria.ru/20210916/elektrosamokaty-1750411489.html
На Патриарших прудах в Москве появилась медленная зона для электросамокатов
На Патриарших прудах в Москве появилась медленная зона для электросамокатов - РИА Новости, 16.09.2021
На Патриарших прудах в Москве появилась медленная зона для электросамокатов
Медленная зона для электросамокатов появилась на Патриарших прудах в Москве, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T20:06
2021-09-16T20:06
2021-09-16T20:06
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департамент транспорта г. москвы
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Медленная зона для электросамокатов появилась на Патриарших прудах в Москве, сообщает столичный департамент транспорта."Мы сделали медленную зону для электросамокатов на Патриарших прудах — об этом просили жители. Это наше совместное решение с муниципальными депутатами и операторами кикшеринга. Операторы проката электросамокатов всегда поддерживают нас и с пониманием относятся к изменениям, и мы благодарны им за совместную работу", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.Добавляется, что медленные зоны вводятся в тех местах, где большое количество пешеходов. Всего в столице уже больше 100 медленных зон."Также мы в целом решили пересмотреть движение и парковку электросамокатов в районе, так как на Патриарших прудах большое количество кафе и их посетителей, а тротуары узкие", - добавляется в сообщении.В Дептрансе уточнили, что перенесут парковки самокатов в более удобные и безопасные места. Кроме того, будет работать бригада скаутов, которые будут вывозить самокаты, если их скапливается слишком много"На некоторых велопарковках будет запрещена парковка электросамокатов. Добавим новые велопарковки, исходя из размещения велодорожек", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210908/elektrosamokat-1749109307.html
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общество, москва, департамент транспорта г. москвы, городское хозяйство москвы
На Патриарших прудах в Москве появилась медленная зона для электросамокатов
Дептранс Москвы: мы сделали медленную зону для электросамокатов на Патриарших прудах