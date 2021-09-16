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На Патриарших прудах в Москве появилась медленная зона для электросамокатов
На Патриарших прудах в Москве появилась медленная зона для электросамокатов - РИА Новости, 16.09.2021
На Патриарших прудах в Москве появилась медленная зона для электросамокатов
Медленная зона для электросамокатов появилась на Патриарших прудах в Москве, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T20:06
2021-09-16T20:06
общество
москва
департамент транспорта г. москвы
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Медленная зона для электросамокатов появилась на Патриарших прудах в Москве, сообщает столичный департамент транспорта."Мы сделали медленную зону для электросамокатов на Патриарших прудах — об этом просили жители. Это наше совместное решение с муниципальными депутатами и операторами кикшеринга. Операторы проката электросамокатов всегда поддерживают нас и с пониманием относятся к изменениям, и мы благодарны им за совместную работу", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.Добавляется, что медленные зоны вводятся в тех местах, где большое количество пешеходов. Всего в столице уже больше 100 медленных зон."Также мы в целом решили пересмотреть движение и парковку электросамокатов в районе, так как на Патриарших прудах большое количество кафе и их посетителей, а тротуары узкие", - добавляется в сообщении.В Дептрансе уточнили, что перенесут парковки самокатов в более удобные и безопасные места. Кроме того, будет работать бригада скаутов, которые будут вывозить самокаты, если их скапливается слишком много"На некоторых велопарковках будет запрещена парковка электросамокатов. Добавим новые велопарковки, исходя из размещения велодорожек", - добавляется в сообщении.
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общество, москва, департамент транспорта г. москвы, городское хозяйство москвы
20:06 16.09.2021
 
На Патриарших прудах в Москве появилась медленная зона для электросамокатов

Дептранс Москвы: мы сделали медленную зону для электросамокатов на Патриарших прудах

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСервис электросамокатов Яндекс Go в Москве
Сервис электросамокатов Яндекс Go в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Медленная зона для электросамокатов появилась на Патриарших прудах в Москве, сообщает столичный департамент транспорта.
"Мы сделали медленную зону для электросамокатов на Патриарших прудах — об этом просили жители. Это наше совместное решение с муниципальными депутатами и операторами кикшеринга. Операторы проката электросамокатов всегда поддерживают нас и с пониманием относятся к изменениям, и мы благодарны им за совместную работу", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
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Добавляется, что медленные зоны вводятся в тех местах, где большое количество пешеходов. Всего в столице уже больше 100 медленных зон.
"Также мы в целом решили пересмотреть движение и парковку электросамокатов в районе, так как на Патриарших прудах большое количество кафе и их посетителей, а тротуары узкие", - добавляется в сообщении.
В Дептрансе уточнили, что перенесут парковки самокатов в более удобные и безопасные места. Кроме того, будет работать бригада скаутов, которые будут вывозить самокаты, если их скапливается слишком много
"На некоторых велопарковках будет запрещена парковка электросамокатов. Добавим новые велопарковки, исходя из размещения велодорожек", - добавляется в сообщении.
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ОбществоМоскваДепартамент транспорта г. МосквыГородское хозяйство Москвы
 
 
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