https://ria.ru/20210916/elektrosamokaty-1750411489.html

На Патриарших прудах в Москве появилась медленная зона для электросамокатов

На Патриарших прудах в Москве появилась медленная зона для электросамокатов - РИА Новости, 16.09.2021

На Патриарших прудах в Москве появилась медленная зона для электросамокатов

Медленная зона для электросамокатов появилась на Патриарших прудах в Москве, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T20:06

2021-09-16T20:06

2021-09-16T20:06

общество

москва

департамент транспорта г. москвы

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Медленная зона для электросамокатов появилась на Патриарших прудах в Москве, сообщает столичный департамент транспорта."Мы сделали медленную зону для электросамокатов на Патриарших прудах — об этом просили жители. Это наше совместное решение с муниципальными депутатами и операторами кикшеринга. Операторы проката электросамокатов всегда поддерживают нас и с пониманием относятся к изменениям, и мы благодарны им за совместную работу", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.Добавляется, что медленные зоны вводятся в тех местах, где большое количество пешеходов. Всего в столице уже больше 100 медленных зон."Также мы в целом решили пересмотреть движение и парковку электросамокатов в районе, так как на Патриарших прудах большое количество кафе и их посетителей, а тротуары узкие", - добавляется в сообщении.В Дептрансе уточнили, что перенесут парковки самокатов в более удобные и безопасные места. Кроме того, будет работать бригада скаутов, которые будут вывозить самокаты, если их скапливается слишком много"На некоторых велопарковках будет запрещена парковка электросамокатов. Добавим новые велопарковки, исходя из размещения велодорожек", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210908/elektrosamokat-1749109307.html

https://ria.ru/20210902/elektrosamokat-1748357746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, департамент транспорта г. москвы, городское хозяйство москвы