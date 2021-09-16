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РЭЦ определил лучших экспортеров Северо-Западного федерального округа
РЭЦ определил лучших экспортеров Северо-Западного федерального округа - РИА Новости, 16.09.2021
РЭЦ определил лучших экспортеров Северо-Западного федерального округа
Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", состоящая из представителей федеральных министерств, АО "Российский экспортный центр" РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T14:33
2021-09-16T14:33
экономика
российский экспортный центр
ао "российский экспортный центр"
российский экспортный центр (рэц)
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", состоящая из представителей федеральных министерств, АО "Российский экспортный центр" и предпринимательских объединений, определила 11 победителей в Северо-Западном федеральном округе, сообщает РЭЦ.Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.В номинация: "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "крупный бизнес" победило АО "Апатит" (Вологодская область), являющееся крупнейшим в Европе производителем фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот, а также одним из лидеров в России по объемам выпуска NPK-удобрений, аммиака и аммиачной селитры.Победителем от малого и среднего бизнеса в этой категории стало ООО "Парабола" (Санкт-Петербург), которое поставляет перемоточное и упаковочное оборудование для различных рулонных материалов (стретч-пленка, фольга, ПВХ-пленка, бумага для выпечки). За время существования компании были осуществлены поставки более чем в 50 стран по всему миру.Крупным "экспортером года в сфере агропромышленного комплекса" стало ООО "Пивоваренная компания "Балтика" (Санкт-Петербург), являющееся ведущим экспортером российского пива: на ее долю приходится около 50% всех экспортных поставок продукта из России. За 20 лет компания наладила поставки на все континенты. Бренды компании производится по лицензии в Азербайджане, Украине, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Грузии и Германии."Малым" победителем стало ООО "Рыбные Мануфактуры Мурманск" (Мурманская область) - фабрика по переработке рыбы тресковых пород."Экспортером года в сфере услуг" в категории "крупный бизнес" стало ООО "Модуль" (Санкт-Петербург), которое обеспечивает современный, высокотехнологичный и надежный сервис перевозки, хранения и экспедирования грузов по всему миру. Каждый месяц компания формирует более 200 контейнерных поездов и более 30 тысяч контейнеров отгружает морем.Номинация "Экспортер года в сфере услуг" в категории "малое и среднее предпринимательство" присуждена ООО "Генеральная Сюрвейерская Компания" (Санкт-Петербург), один из крупнейших таможенно-логистических операторов РФ, включенных в Реестр таможенных представителей, обладающий собственными СВХ и разветвленной сетью филиалов.Малым победителем этой номинации стало ООО "Геоскан" (Санкт-Петербург) - ведущая российская компания в сфере производства беспилотных летательных аппаратов и оказания услуг по их применению."Крупным" "Трейдером года" стало ООО "ТД Формат" (Вологодская область). Это торгово-закупочная компания, крупнейший в России поставщик тарного картона из макулатуры и твердых древесноволокнистых плит, входит в состав группы производственных предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Компании "Объединенные бумажные фабрики". Основным видом деятельности является реализация тарного картона - сырья для производства гофротары, из вторичного сырья - макулатуры.Малым трейдером года стало ООО "Союзлеспром" (Архангельская область), которое занимается оптовыми поставками лесозаготовительной продукции из северных лесов Архангельской области.В номинации "Новая география" победило ПАО "Акрон" (Новгородская область), один из ведущих вертикально интегрированных производителей минеральных удобрений в России и мире."Прорывом года" определили ООО "Парабола" (Санкт-Петербург), которое поставляет перемоточное и упаковочное оборудование для различных рулонных материалов (стретч-пленка, фольга, ПВХ-пленка, бумага для выпечки). За время существования компании были осуществлены поставки более чем в 50 стран по всему миру."Экспортные возможности Северо-Западного федерального округа очень высоки – и в силу богатой сырьевой базы, и в силу высокого развития промышленности. Премия "Экспортер года" показывает, что эти возможности хорошо используются. Причем акцент делается именно на стратегически важный сектор несырьевого неэнергетического экспорта, на котором сфокусированы сейчас меры государственной поддержки. Уверен, что высокий экспортный потенциал производственного комплекса Северо-Запада приведет и к росту объемов у сложившихся лидеров, и к появлению новых ярких брендов", - приводит РЭЦ слова первого заместителя главы Минпромторга РФ Василия Осьмакова.
https://ria.ru/20210904/eksportery-1748656809.html
https://ria.ru/20210819/eksportery-1746363155.html
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экономика, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр (рэц), россия
14:33 16.09.2021
 

РЭЦ определил лучших экспортеров Северо-Западного федерального округа

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", состоящая из представителей федеральных министерств, АО "Российский экспортный центр" и предпринимательских объединений, определила 11 победителей в Северо-Западном федеральном округе, сообщает РЭЦ.
Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.
В номинация: "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "крупный бизнес" победило АО "Апатит" (Вологодская область), являющееся крупнейшим в Европе производителем фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот, а также одним из лидеров в России по объемам выпуска NPK-удобрений, аммиака и аммиачной селитры.
Победителем от малого и среднего бизнеса в этой категории стало ООО "Парабола" (Санкт-Петербург), которое поставляет перемоточное и упаковочное оборудование для различных рулонных материалов (стретч-пленка, фольга, ПВХ-пленка, бумага для выпечки). За время существования компании были осуществлены поставки более чем в 50 стран по всему миру.
Директор по региональному проекту АО Российский экспортный центр Наталья Минаева - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября, 04:21
РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
Крупным "экспортером года в сфере агропромышленного комплекса" стало ООО "Пивоваренная компания "Балтика" (Санкт-Петербург), являющееся ведущим экспортером российского пива: на ее долю приходится около 50% всех экспортных поставок продукта из России. За 20 лет компания наладила поставки на все континенты. Бренды компании производится по лицензии в Азербайджане, Украине, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Грузии и Германии.
"Малым" победителем стало ООО "Рыбные Мануфактуры Мурманск" (Мурманская область) - фабрика по переработке рыбы тресковых пород.

"Экспортером года в сфере услуг" в категории "крупный бизнес" стало ООО "Модуль" (Санкт-Петербург), которое обеспечивает современный, высокотехнологичный и надежный сервис перевозки, хранения и экспедирования грузов по всему миру. Каждый месяц компания формирует более 200 контейнерных поездов и более 30 тысяч контейнеров отгружает морем.

Номинация "Экспортер года в сфере услуг" в категории "малое и среднее предпринимательство" присуждена ООО "Генеральная Сюрвейерская Компания" (Санкт-Петербург), один из крупнейших таможенно-логистических операторов РФ, включенных в Реестр таможенных представителей, обладающий собственными СВХ и разветвленной сетью филиалов.
"Экспортером года в сфере высоких технологий" в категории "крупный бизнес" стало АО "Гознак" (Санкт-Петербург), начало активной экспортной деятельности которого относится к 2002 году. "В кратчайшие сроки "Гознак" занял одну из лидирующих позиций в мире в области изготовления защищенной бумажной, полиграфической и монетно-орденской продукции", - говорится в сообщении РЭЦ.
Малым победителем этой номинации стало ООО "Геоскан" (Санкт-Петербург) - ведущая российская компания в сфере производства беспилотных летательных аппаратов и оказания услуг по их применению.
"Крупным" "Трейдером года" стало ООО "ТД Формат" (Вологодская область). Это торгово-закупочная компания, крупнейший в России поставщик тарного картона из макулатуры и твердых древесноволокнистых плит, входит в состав группы производственных предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Компании "Объединенные бумажные фабрики". Основным видом деятельности является реализация тарного картона - сырья для производства гофротары, из вторичного сырья - макулатуры.
Стенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке Иннопром-2021 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 14:49
РЭЦ выбрал лучших экспортеров Приволжья
Малым трейдером года стало ООО "Союзлеспром" (Архангельская область), которое занимается оптовыми поставками лесозаготовительной продукции из северных лесов Архангельской области.
В номинации "Новая география" победило ПАО "Акрон" (Новгородская область), один из ведущих вертикально интегрированных производителей минеральных удобрений в России и мире.
"Прорывом года" определили ООО "Парабола" (Санкт-Петербург), которое поставляет перемоточное и упаковочное оборудование для различных рулонных материалов (стретч-пленка, фольга, ПВХ-пленка, бумага для выпечки). За время существования компании были осуществлены поставки более чем в 50 стран по всему миру.
Вице-президент АО Российский экспортный центр Максим Кобин - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 15:32
РЭЦ: экспортный стандарт 2.0 заработает во всех регионах России к 2024 году
"Экспортные возможности Северо-Западного федерального округа очень высоки – и в силу богатой сырьевой базы, и в силу высокого развития промышленности. Премия "Экспортер года" показывает, что эти возможности хорошо используются. Причем акцент делается именно на стратегически важный сектор несырьевого неэнергетического экспорта, на котором сфокусированы сейчас меры государственной поддержки. Уверен, что высокий экспортный потенциал производственного комплекса Северо-Запада приведет и к росту объемов у сложившихся лидеров, и к появлению новых ярких брендов", - приводит РЭЦ слова первого заместителя главы Минпромторга РФ Василия Осьмакова.
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центрАО "Российский экспортный центр"Российский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
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