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В Москве обсудили логистические барьеры при экспорте в Латинскую Америку
В Москве обсудили логистические барьеры при экспорте в Латинскую Америку - РИА Новости, 16.09.2021
В Москве обсудили логистические барьеры при экспорте в Латинскую Америку
Сложности с экспортной логистикой и предоставлением сервисных услуг, недостаток информации о местных таможенных режимах и языковый барьер – в числе основных... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T15:25
2021-09-16T15:25
2021-09-16T15:25
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
латинская америка
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Сложности с экспортной логистикой и предоставлением сервисных услуг, недостаток информации о местных таможенных режимах и языковый барьер – в числе основных препятствий для экспорта российской продукции в Латинскую Америку, считает представитель компании "Энсол" Маргарита Щеглова.Щеглова приняла участие в круглом столе на тему "Энергетика: возможности, барьеры и кооперация" в рамках международного телемоста "Москва - Латинская Америка 2021", организованного АНО "Моспром" при поддержке Ассоциации НК СЭСЛА.Она отметила, что литий-ионные батареи производства "Энсол" в настоящее время экспортируются в 17 стран мира. "На данный момент более 6 тысяч наших инсталляций размещены по всему миру, более 800 реализованных проектов. Свою продукцию мы экспортируем в 17 стран мира, среди них есть и Латинская Америка. Совсем скоро мы подпишем контракт с Колумбией. Тем не менее, есть барьеры, которые замедляют принятие решений и развитию активных взаимоотношений", - отметила она.Среди сложностей она, в частности, указала на разницу в часовых поясах и нехватку переводчиков, владеющих специфическими техническими терминами, что усложняет ведение переговоров."Наши аккумуляторы являются сложным и специфическим грузом. Поэтому существуют логистические барьеры и время доставки груза может увеличиваться до 75 дней. Еще одна проблема есть с правовой базой - информацией о ввозных пошлинах и дополнительных налогах в той или иной стране. На стадии переговоров заказчик не всегда доносит до нас полную информацию и при выявлении допналогов цена на продукцию возрастает", - добавила она.Также Щеглова обратила внимание на сложности, связанные с обслуживанием экспортируемого оборудования на другом континенте, в том числе, с поиском сервисных компаний-партнеров и доставкой запчастей.Гендиректор компании "Европейская электротехника" Илья Коленков рассказал о сложностях работы в качестве экспортера продукции для энергосетей Эквадора.
https://ria.ru/20210915/tekhnologii-1750219815.html
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РИА Новости
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москва, латинская америка
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Сложности с экспортной логистикой и предоставлением сервисных услуг, недостаток информации о местных таможенных режимах и языковый барьер – в числе основных препятствий для экспорта российской продукции в Латинскую Америку, считает представитель компании "Энсол" Маргарита Щеглова.
Щеглова приняла участие в круглом столе на тему "Энергетика: возможности, барьеры и кооперация" в рамках международного телемоста "Москва - Латинская Америка 2021", организованного АНО "Моспром" при поддержке Ассоциации НК СЭСЛА.
Она отметила, что литий-ионные батареи производства "Энсол" в настоящее время экспортируются в 17 стран мира. "На данный момент более 6 тысяч наших инсталляций размещены по всему миру, более 800 реализованных проектов. Свою продукцию мы экспортируем в 17 стран мира, среди них есть и Латинская Америка. Совсем скоро мы подпишем контракт с Колумбией. Тем не менее, есть барьеры, которые замедляют принятие решений и развитию активных взаимоотношений", - отметила она.
Среди сложностей она, в частности, указала на разницу в часовых поясах и нехватку переводчиков, владеющих специфическими техническими терминами, что усложняет ведение переговоров.
"Наши аккумуляторы являются сложным и специфическим грузом. Поэтому существуют логистические барьеры и время доставки груза может увеличиваться до 75 дней. Еще одна проблема есть с правовой базой - информацией о ввозных пошлинах и дополнительных налогах в той или иной стране. На стадии переговоров заказчик не всегда доносит до нас полную информацию и при выявлении допналогов цена на продукцию возрастает", - добавила она.
Также Щеглова обратила внимание на сложности, связанные с обслуживанием экспортируемого оборудования на другом континенте, в том числе, с поиском сервисных компаний-партнеров и доставкой запчастей.
Гендиректор компании "Европейская электротехника" Илья Коленков рассказал о сложностях работы в качестве экспортера продукции для энергосетей Эквадора.
"Мы подписали контракт с Эквадором. Установки были поставлены, но в столице Эквадора были беспорядки, а затем началась пандемия. До сих пор страна закрыта, а логистический путь до нее через Панаму занимает до четырех суток. Таким образом, доставить для подключения оборудования сервисных специалистов мы не можем. Проект находится в подвешенном состоянии", - рассказал он.