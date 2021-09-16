https://ria.ru/20210916/eksport-1750344563.html

В Москве обсудили логистические барьеры при экспорте в Латинскую Америку

В Москве обсудили логистические барьеры при экспорте в Латинскую Америку - РИА Новости, 16.09.2021

В Москве обсудили логистические барьеры при экспорте в Латинскую Америку

Сложности с экспортной логистикой и предоставлением сервисных услуг, недостаток информации о местных таможенных режимах и языковый барьер – в числе основных... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T15:25

2021-09-16T15:25

2021-09-16T15:25

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

латинская америка

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Сложности с экспортной логистикой и предоставлением сервисных услуг, недостаток информации о местных таможенных режимах и языковый барьер – в числе основных препятствий для экспорта российской продукции в Латинскую Америку, считает представитель компании "Энсол" Маргарита Щеглова.Щеглова приняла участие в круглом столе на тему "Энергетика: возможности, барьеры и кооперация" в рамках международного телемоста "Москва - Латинская Америка 2021", организованного АНО "Моспром" при поддержке Ассоциации НК СЭСЛА.Она отметила, что литий-ионные батареи производства "Энсол" в настоящее время экспортируются в 17 стран мира. "На данный момент более 6 тысяч наших инсталляций размещены по всему миру, более 800 реализованных проектов. Свою продукцию мы экспортируем в 17 стран мира, среди них есть и Латинская Америка. Совсем скоро мы подпишем контракт с Колумбией. Тем не менее, есть барьеры, которые замедляют принятие решений и развитию активных взаимоотношений", - отметила она.Среди сложностей она, в частности, указала на разницу в часовых поясах и нехватку переводчиков, владеющих специфическими техническими терминами, что усложняет ведение переговоров."Наши аккумуляторы являются сложным и специфическим грузом. Поэтому существуют логистические барьеры и время доставки груза может увеличиваться до 75 дней. Еще одна проблема есть с правовой базой - информацией о ввозных пошлинах и дополнительных налогах в той или иной стране. На стадии переговоров заказчик не всегда доносит до нас полную информацию и при выявлении допналогов цена на продукцию возрастает", - добавила она.Также Щеглова обратила внимание на сложности, связанные с обслуживанием экспортируемого оборудования на другом континенте, в том числе, с поиском сервисных компаний-партнеров и доставкой запчастей.Гендиректор компании "Европейская электротехника" Илья Коленков рассказал о сложностях работы в качестве экспортера продукции для энергосетей Эквадора.

https://ria.ru/20210915/tekhnologii-1750219815.html

https://ria.ru/20210915/investitsii-1750215234.html

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латинская америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, латинская америка