В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 16 сентября Международным днем охраны озонового слоя (International Day for the Preservation of the Ozone Layer). В этот день в 1987 году был подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. В России Международный день охраны озонового слоя впервые отмечался в 2011 году. Озон, молекула которого состоит из трех атомов кислорода, занимает очень малую часть атмосферы Земли. Большая его часть находится высоко в атмосфере, на высоте между 10 и 40 километрами над поверхностью Земли. Эта область называется стратосферой, и в ней содержится около 90% всего атмосферного озона. Наличие озонового слоя в атмосфере приводит к поглощению ультрафиолетового излучения Солнца с длинами волн менее 310 ньютон-метр, губительного для всего живого на Земле. Поэтому мировое сообщество чрезвычайно обеспокоено глобальным уменьшением общего содержание озона (ОСО) в атмосфере, наблюдавшимся с конца 1970-х годов. Сильное уменьшение ОСО имело место над полярными районами, особенно над Антарктидой; над тропиками ОСО практически не изменялось. Было установлено, что уменьшение ОСО связано как с наблюдаемыми климатическими изменениями, так и с увеличением содержания в атмосфере хлорфторуглеродов (ХВУ, большинство из них более известны как фреоны).В результате научных исследований было обнаружено, что ряд широко используемых химических веществ являются чрезвычайно опасными для озонового слоя.Озоноразрушающими являются галоидоуглеводороды, представляющие собой химические вещества, в которых один или более атомов углерода связаны с одним или более атомов галогенов (фтор, хлор, бром или йод). К синтетическим химическим веществам, которые обеспечивают большую часть хлора и брома для разрушения озона, относятся бромистый метил, метилхлороформ, тетрахлорметан и семья химических веществ, известных как галоны, хлорфторуглероды и гидрохлорфторуглероды (ГХФУ). Научное подтверждение факта истощения озонового слоя побудило международное сообщество создать механизм сотрудничества по принятию мер для его защиты. Это было закреплено в Венской конвенции об охране озонового слоя, которую приняли и подписали 28 стран 22 марта 1985 года. СССР подписал конвенцию 22 марта 1985 года и принял 18 июня 1986 года. 31 декабря 1991 года постоянный представитель Российской Федерации в ООН передал ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде) ноту о том, что Россия продолжает членство бывшего СССР во всех конвенциях, соглашениях и других международно-правовых документах, заключенных в рамках ЮНЕП или под ее эгидой. Аналогичная нота была получена относительно Венской конвенции. Данная конвенция имеет рамочный характер и не накладывает каких-либо конкретных обязательств на подписавшие ее стороны по сокращению производства и потребления озоноразрушающих веществ (ОРВ). Ее принятие привело как разработке Международного соглашения по запрещению производства и применения озоноразрушающих соединений (Монреальский протокол), которое было подписано 16 сентября 1987 года в Монреале (Канада) представителями 46 стран и вступило в силу в 1989 году. В настоящее время документ подписали 197 государств (все члены ООН, а также не имеющие этого статуса Ватикан, Ниуэ и острова Кука) и Европейский союз. СССР подписал протокол в 1987 году, ратифицировал в 1988 году.Основной целью Монреальского протокола является защита озонового слоя путем принятия мер по ограничению общего мирового производства и потребления веществ, разрушающих его, с конечной целью их полной ликвидации. Он контролирует почти 100 химических веществ в нескольких категориях. Для каждой группы химических веществ установлен график поэтапного отказа от производства и потребления с тем, чтобы в конечном итоге отказаться от них полностью. Первоначально внимание было сосредоточено в отношении химических веществ с более высокой озоноразрушающей способностью, включая ХФУ и галоны. Эти вещества широко использовались во многих видах деятельности и продуктах, включая препараты в аэрозольной упаковке, искусственное охлаждение, производство пенопластов и очистку металлов. Потребление ХФУ было практически полностью прекращено в развитых странах к концу 1995 года, оставалось лишь ограниченное использование главным образом в медицинских дозированных ингаляторах. К концу 2007 года развивающиеся страны ликвидировали более 85% использования ХФУ и полностью прекратили их потребление к 1 января 2010 года. График поэтапного отказа от гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) был более гибким в силу их более низкой озоноразрушающей способности и потому, что они также были использованы в качестве переходных заменителей ХФУ. Сфера применения ГХФУ – холодильная промышленность, производство вспененных материалов, растворителей, аэрозолей и средств пожаротушения. ГХФУ используются также в качестве сырья в производстве других химических продуктов. График поэтапного отказа от них был введен в 1992 году для всех государств, для развивающихся стран с мораторием в 2015 году и окончательным отказом к 2030 году в развитых странах и 2040 году в развивающихся странах. В 2007 году стороны Монреальского протокола постановили ускорить график. К 2018 году в рамках протокола удалось запретить производство и использование более 100 видов химикатов. Россия, являясь стороной Венской конвенции и Монреальского протокола, постепенно сокращает использование и производство озоноразрушающих веществ. Производство ХФУ в стране было прекращено 20 декабря 2000 года.В настоящее время перед Россией стоит задача обеспечить поэтапный вывод из обращения ГХФУ. В соответствии с Монреальским протоколом уровень ежегодного допустимого их потребления в 2020-2029 годах не должен превышать 19,98 тонны озоноразрушающей способности. В марте 2014 года Россия установила список из 40 веществ, разрушающих озоновый слой, а также ввела учет их производства, ввоза, вывоза и использования. Минприроды России ежегодно рассчитывает допустимый объем производства озоноразрушающих веществ (ОРВ) в РФ и количество конкретных ОРВ в допустимом объеме их потребления. На 2021 год он утвержден распоряжением правительства РФ от 9 декабря 2020 года. Исследование, подготовленное в 2014 году экспертами Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирной метеорологической организации (ВМО), показало, что благодаря отказу от ряда химических веществ восстановление озонового слоя произойдет в ближайшие десятилетия.Согласно оценкам ученых, сделанных в 2018 году, он восстанавливается со скоростью 1-3% в десять лет и при таких темпах должен полностью восстановиться над Северным полушарием к 2030-м годам, над Южным полушарием – к 2050-м, и над полюсами – к 2060 году. В ЮНЕП считают, что надлежащая реализация Монреальского протокола поможет предотвратить два миллиона случаев рака кожи к 2030 году. Эксперты отмечают, что выведение из употребления разрушающих озон веществ помогает также и в борьбе с изменением климата, поскольку многие химические вещества, контролируемые договором, были признаны также источниками глобального потепления. К таким веществам относятся гидрофторуглероды (ГФУ), ставшие заменителями для нескольких озоноразрушающих веществ, ликвидированных в соответствии с исходными положениями Монреальского протокола. Они не разрушают озоновый слой, но являются мощными парниковыми газами, приводящими к изменению климата. ГФУ используются в производстве холодильного и морозильного оборудования, систем кондиционирования воздуха, пенообразователей (в том числе для производства строительных материалов), средств противопожарной защиты, аэрозолей различного назначения, а также в производстве лекарственных препаратов в форме дозированных ингаляторов. Кигалийской поправкой к Монреальскому протоколу, принятой в 2016 году, предусматривается поэтапное сокращение ГФУ. Для России она вступила в силу с 1 января 2021 года. В стране практически отсутствует собственное производство гидрофторуглеродов.Основным их экспортером является Китай. Россия должна сократить объемы потребления гидрофторуглеродов с 2025 года на 35%, с 2029 года на 70%, с 2034 года на 80% и с 2036 года на 85%, в дальнейшем с неограниченной возможностью использовать гидрофторуглероды в объеме 15% базового уровня. ООН предлагает посвятить Международный день охраны озонового слоя пропаганде деятельности в соответствии с задачами Монреальского протокола. Традиционно в разных странах мира в этот день устраиваются выступления членов правительства и ученых, выпускаются в эфир теле- и радиопередачи, посвященные проблеме сохранения озонового слоя, публикуются статьи в газетах и журналах, открываются информационные веб-сайты, проводятся многочисленные семинары для школьников и студентов. Практически во всех странах распространяются рекламно-пропагандистские материалы: экологичные многоразовые сумки, сувениры с эмблемой и слоганом Дня охраны озонового слоя, всевозможные плакаты. Большое внимание уделяется привлечению внимания молодежи, начиная с самых младших классов.Проводятся творческие конкурсы среди детей: на лучший постер, посвященный Дню охраны озонового слоя, на лучший слоган или эссе; во многих странах поощряется выражение своего мнения и в других видах творчества – от танца до театральных постановок.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

