Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210916/dzerzhinsk-1750354068.html
В Дзержинске накажут кондуктора, высадившую ребенка из автобуса
В Дзержинске накажут кондуктора, высадившую ребенка из автобуса - РИА Новости, 16.09.2021
В Дзержинске накажут кондуктора, высадившую ребенка из автобуса
Кондуктора, высадившую из автобуса школьницу, которой не хватило денег на билет, вызвали на дисциплинарную комиссию, она также будет наказана рублем, сообщили... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T15:50
2021-09-16T15:50
происшествия
нижегородская область
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732252445_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8377109d9ce228366f78ed9ec7e069ad.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Кондуктора, высадившую из автобуса школьницу, которой не хватило денег на билет, вызвали на дисциплинарную комиссию, она также будет наказана рублем, сообщили РИА Новости в администрации нижегородского Дзержинска.В местных СМИ появилась информация о том, что в Дзержинске кондуктор высадила девочку из автобуса из-за того, что той не хватило 5 рублей на проезд. Прокуратура Нижегородской области организовала проверку, в ходе которой предстоит выяснить обстоятельства инцидента и дать оценку на предмет соблюдения федерального законодательства."По информации от перевозчика, кондуктор вызвана на дисциплинарную комиссию. К ней будут приняты меры дисциплинарного характера, в том числе финансовые", - сообщили агентству в администрации города.По словам собеседницы агентства, с сотрудниками автотранспортного предприятия проведена разъяснительная работа, а жителей города просят сообщать о всех подобных случаях в единую дежурную диспетчерскую службу Дзержинска или в городскую администрацию.Седьмого марта в РФ вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. Двадцатого апреля президент России Владимир Путин подписал закон о санкциях для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта, штраф составляет от 5 тысяч до 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210309/kirov-1600418708.html
https://ria.ru/20210429/nagrada-1730537918.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732252445_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d1676a9d01730af22108ed4d03005299.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, нижегородская область, владимир путин, россия
15:50 16.09.2021
 
В Дзержинске накажут кондуктора, высадившую ребенка из автобуса

В Дзержинске кондуктора автобуса, высадившую девочку, вызвали на дисциплинарную комиссию

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтобусы
Автобусы - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Кондуктора, высадившую из автобуса школьницу, которой не хватило денег на билет, вызвали на дисциплинарную комиссию, она также будет наказана рублем, сообщили РИА Новости в администрации нижегородского Дзержинска.
В местных СМИ появилась информация о том, что в Дзержинске кондуктор высадила девочку из автобуса из-за того, что той не хватило 5 рублей на проезд. Прокуратура Нижегородской области организовала проверку, в ходе которой предстоит выяснить обстоятельства инцидента и дать оценку на предмет соблюдения федерального законодательства.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 10:32
В Кирове кондуктор высадила школьницу из автобуса на мороз
"По информации от перевозчика, кондуктор вызвана на дисциплинарную комиссию. К ней будут приняты меры дисциплинарного характера, в том числе финансовые", - сообщили агентству в администрации города.
По словам собеседницы агентства, с сотрудниками автотранспортного предприятия проведена разъяснительная работа, а жителей города просят сообщать о всех подобных случаях в единую дежурную диспетчерскую службу Дзержинска или в городскую администрацию.
Седьмого марта в РФ вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. Двадцатого апреля президент России Владимир Путин подписал закон о санкциях для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта, штраф составляет от 5 тысяч до 30 тысяч рублей.
Кондуктор Татьяна Вьюгова - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 17:20Хорошие новости
На Ямале наградили кондуктора за помощь пассажирам горевшего автобуса
 
ПроисшествияНижегородская областьВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
05:38Вице-премьер Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья Олег Кожемяко одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области Василий Орлов проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
03:47Историк рассказал, как власти Польши "проспали" крах страны в 1939 году
03:34В РАН рассказали о рационе "киноэкипажа" на МКС
03:26Умер создатель компьютеров ZX Spectrum Клайв Синклер
Лента новостейМолния