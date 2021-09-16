https://ria.ru/20210916/dzerzhinsk-1750354068.html

В Дзержинске накажут кондуктора, высадившую ребенка из автобуса

В Дзержинске накажут кондуктора, высадившую ребенка из автобуса - РИА Новости, 16.09.2021

В Дзержинске накажут кондуктора, высадившую ребенка из автобуса

Кондуктора, высадившую из автобуса школьницу, которой не хватило денег на билет, вызвали на дисциплинарную комиссию, она также будет наказана рублем, сообщили... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T15:50

2021-09-16T15:50

2021-09-16T15:50

происшествия

нижегородская область

владимир путин

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Кондуктора, высадившую из автобуса школьницу, которой не хватило денег на билет, вызвали на дисциплинарную комиссию, она также будет наказана рублем, сообщили РИА Новости в администрации нижегородского Дзержинска.В местных СМИ появилась информация о том, что в Дзержинске кондуктор высадила девочку из автобуса из-за того, что той не хватило 5 рублей на проезд. Прокуратура Нижегородской области организовала проверку, в ходе которой предстоит выяснить обстоятельства инцидента и дать оценку на предмет соблюдения федерального законодательства."По информации от перевозчика, кондуктор вызвана на дисциплинарную комиссию. К ней будут приняты меры дисциплинарного характера, в том числе финансовые", - сообщили агентству в администрации города.По словам собеседницы агентства, с сотрудниками автотранспортного предприятия проведена разъяснительная работа, а жителей города просят сообщать о всех подобных случаях в единую дежурную диспетчерскую службу Дзержинска или в городскую администрацию.Седьмого марта в РФ вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. Двадцатого апреля президент России Владимир Путин подписал закон о санкциях для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта, штраф составляет от 5 тысяч до 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210309/kirov-1600418708.html

https://ria.ru/20210429/nagrada-1730537918.html

нижегородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижегородская область, владимир путин, россия