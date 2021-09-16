https://ria.ru/20210916/dtp-1750307263.html

На Урале пять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

На Урале пять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком - РИА Новости, 16.09.2021

На Урале пять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

Пять человек пострадали в результате столкновения автобуса, перевозившего вахтовиков, с груженым известью "Камазом" в Свердловской области, сообщает в четверг... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T12:29

2021-09-16T12:29

2021-09-16T12:29

происшествия

пермь

серов

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате столкновения автобуса, перевозившего вахтовиков, с груженым известью "Камазом" в Свердловской области, сообщает в четверг управление ГИБДД по региону."Недостаточная оценка водителем безопасного расстояния до двигающихся впереди автомобилей и совершение опасного маневра на загородной трассе в условиях плохой видимости привели к травмированию пяти человек и серьезным механическим повреждениям транспортных средств", - говорится в сообщении.ДТП произошло в среду около 22.30 (20.30 мск), на 230-м километре автодороги "Екатеринбург-Серов" в Нижнетуринском районе Свердловской области, отмечает автоинспекция.Предварительно установлено, что 47-летний водитель, управляя автобусом Neoplan, двигаясь со стороны Екатеринбурга в направлении Серова, при обгоне столкнулся с "Камазом" с полуприцепом "Когель" под управлением мужчины 1977 года рождения. Грузовик двигался в попутном направлении и поворачивал налево.В результате ДТП пострадали водитель и четыре пассажира автобуса, с травмами различной степени тяжести они доставлены в лечебное учреждение. Транспортные средства получили механические повреждения, уточняет ГИБДД.Водитель автобуса - житель Перми, к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения ранее привлекался шесть раз. Мужчина пояснил автоинспекторам, что перевозил 22 вахтовиков из Перми в ХМАО. Водитель "Камаза" - житель Краснотурьинска, он перевозил известь.Прокуратура Свердловской области сообщает, что ход административного расследования взят органами прокуратуры на контроль.

https://ria.ru/20210915/dtp-1750179953.html

https://ria.ru/20210911/dtp-1749709749.html

https://ria.ru/20210909/dtp-1749392265.html

пермь

серов

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, серов, свердловская область