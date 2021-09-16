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На Урале пять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
На Урале пять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком - РИА Новости, 16.09.2021
На Урале пять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
Пять человек пострадали в результате столкновения автобуса, перевозившего вахтовиков, с груженым известью "Камазом" в Свердловской области, сообщает в четверг... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T12:29
2021-09-16T12:29
происшествия
пермь
серов
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате столкновения автобуса, перевозившего вахтовиков, с груженым известью "Камазом" в Свердловской области, сообщает в четверг управление ГИБДД по региону."Недостаточная оценка водителем безопасного расстояния до двигающихся впереди автомобилей и совершение опасного маневра на загородной трассе в условиях плохой видимости привели к травмированию пяти человек и серьезным механическим повреждениям транспортных средств", - говорится в сообщении.ДТП произошло в среду около 22.30 (20.30 мск), на 230-м километре автодороги "Екатеринбург-Серов" в Нижнетуринском районе Свердловской области, отмечает автоинспекция.Предварительно установлено, что 47-летний водитель, управляя автобусом Neoplan, двигаясь со стороны Екатеринбурга в направлении Серова, при обгоне столкнулся с "Камазом" с полуприцепом "Когель" под управлением мужчины 1977 года рождения. Грузовик двигался в попутном направлении и поворачивал налево.В результате ДТП пострадали водитель и четыре пассажира автобуса, с травмами различной степени тяжести они доставлены в лечебное учреждение. Транспортные средства получили механические повреждения, уточняет ГИБДД.Водитель автобуса - житель Перми, к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения ранее привлекался шесть раз. Мужчина пояснил автоинспекторам, что перевозил 22 вахтовиков из Перми в ХМАО. Водитель "Камаза" - житель Краснотурьинска, он перевозил известь.Прокуратура Свердловской области сообщает, что ход административного расследования взят органами прокуратуры на контроль.
https://ria.ru/20210915/dtp-1750179953.html
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происшествия, пермь, серов, свердловская область
12:29 16.09.2021
 
На Урале пять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

На Урале пять человек пострадали в ДТП с автобусом, перевозившим вахтовиков, и грузовиком

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате столкновения автобуса, перевозившего вахтовиков, с груженым известью "Камазом" в Свердловской области, сообщает в четверг управление ГИБДД по региону.
"Недостаточная оценка водителем безопасного расстояния до двигающихся впереди автомобилей и совершение опасного маневра на загородной трассе в условиях плохой видимости привели к травмированию пяти человек и серьезным механическим повреждениям транспортных средств", - говорится в сообщении.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 15:40
На северо-востоке Москвы произошло массовое ДТП
ДТП произошло в среду около 22.30 (20.30 мск), на 230-м километре автодороги "Екатеринбург-Серов" в Нижнетуринском районе Свердловской области, отмечает автоинспекция.
Предварительно установлено, что 47-летний водитель, управляя автобусом Neoplan, двигаясь со стороны Екатеринбурга в направлении Серова, при обгоне столкнулся с "Камазом" с полуприцепом "Когель" под управлением мужчины 1977 года рождения. Грузовик двигался в попутном направлении и поворачивал налево.
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11 сентября, 23:15
Под Саратовом автомобиль сбил двух жителей поселка и скрылся с места ДТП
В результате ДТП пострадали водитель и четыре пассажира автобуса, с травмами различной степени тяжести они доставлены в лечебное учреждение. Транспортные средства получили механические повреждения, уточняет ГИБДД.
Водитель автобуса - житель Перми, к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения ранее привлекался шесть раз. Мужчина пояснил автоинспекторам, что перевозил 22 вахтовиков из Перми в ХМАО. Водитель "Камаза" - житель Краснотурьинска, он перевозил известь.
Прокуратура Свердловской области сообщает, что ход административного расследования взят органами прокуратуры на контроль.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 17:25
В Липецке автобус с пассажирами попал в ДТП
 
ПроисшествияПермьСеровСвердловская область
 
 
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