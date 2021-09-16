https://ria.ru/20210916/donorstvo-1749513318.html

Фонд борьбы с лейкемией и "Такеда" поддержат регистр доноров костного мозга

Фонд борьбы с лейкемией и "Такеда" поддержат регистр доноров костного мозга - РИА Новости, 16.09.2021

Фонд борьбы с лейкемией и "Такеда" поддержат регистр доноров костного мозга

Всемирный день доноров костного мозга отметят в этом году 18 сентября в 50 странах мира. В этот день проводятся образовательные мероприятия с целью повышения... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T10:16

2021-09-16T10:16

2021-09-16T10:16

общество

медицина

здоровье

донорство

россия

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Всемирный день доноров костного мозга отметят в этом году 18 сентября в 50 странах мира. В этот день проводятся образовательные мероприятия с целью повышения информированности людей о важности создания регистров доноров костного мозга - базы данных людей, готовых при необходимости и совпадении генотипа стать донорами для пациентов, нуждающихся в трансплантации.По данным ФМБА России, потребность в трансплантациях костного мозга в нашей стране – 5000 человек в год. Реальную помощь получают только 5%. Связано это с тем, что в российских регистрах, а их в нашей стране несколько, хранятся недостаточно данных доноров, что вкупе с фактором редкого совпадения генотипа донора и реципиента приводит к тому, что помощь больному удаётся оказать далеко не всегда. Поэтому пополнение российских регистров доноров костного мозга – важнейшая задача, стоящая перед обществом и государством.Благотворительный Фонд борьбы с лейкемией уже семь лет помогает людям с онкогематологическими заболеваниями и проводит информационные кампании в поддержку развития регистра доноров костного мозга в России. В этом году акция фонда проходит при поддержке фармацевтической компании "Такеда". Ее также поддержали департамент социальной и образовательной политики Фонда "Сколково" и образовательный проект "Умная Москва", где пройдут просветительские мероприятия и будет организована возможность для всех желающих сдать кровь и вступить в регистр доноров костного мозга.В преддверии Всемирного дня доноров костного мозга Фонд борьбы с лейкемией организует встречу донора и реципиента. В этот раз мероприятие пройдет в московском центре развития благотворительности и социальной активности "Благосфера" 16 сентября. Трансляцию встречи можно будет посмотреть на сайте фонда. А на платформах SoundCloud, Apple Podcasts и Яндекс.Музыка можно послушать цикл подкастов о трансплантации костного мозга "MedCast.Диагноз: ТКМ". Он будет интересен людям, которые задумываются о том, чтобы вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга, а также пациентам, ожидающим трансплантации, и их родственникам. Помимо этого, в сентябре выйдет сразу 2 серии YouTube-шоу #Хакрак, герои которых прошли через трансплантацию костного мозга и расскажут о своём опыте борьбы с болезнью и жизни после лечения.Донорство костного мозга становится особенно актуальным в наши дни, ведь благодаря достижениям современной медицины пациенты, чьи шансы на жизнь совсем недавно считались минимальными, могут дожить до трансплантации и продолжить жить полноценной жизнью.Сегодня регистры доноров костного мозга существуют по всему миру. Самый большой – Международный регистр WMDA – содержит данные о 38,4 миллиона доноров из всех мировых баз данных. В России существует несколько регистров доноров костного мозга, но их базы данных пока невелики. При этом россияне генетически отличаются от американцев и европейцев, данные которых и представлены, главным образом, в зарубежных регистрах. Самым подходящим донором для российского пациента может стать именно россиянин. Чем больше доноров с российской кровью будет представлено в регистрах доноров костного мозга, тем больше шансов у людей с российскими корнями найти подходящего донора.Информация о донорстве костного мозгаВопреки существующим мифам, костный мозг не имеет отношения к спинному или головному мозгу, в нем нет нервных клеток. Костный мозг – это особый орган, главной функцией которого является кроветворение — создание и обновление клеток крови. Это мягкая ткань, которая находится внутри крупных костей и содержит большое количество гемопоэтических (кроветворных) стволовых клеток, способных превращаться в клетки разных типов. В костном мозге из стволовых клеток образуются клетки крови – лейкоциты, эритроциты и тромбоциты, которые затем попадают в кровеносную систему через капилляры. На костный мозг приходится примерно 5% веса человека.Трансплантация костного мозга необходима в случаях, когда костный мозг человека поврежден и не может нормально функционировать и производить новые здоровые клетки крови. К таким заболеваниям относят лимфомы, лейкозы, анемию, миеломы, диспластические синдромы, аплазию костного мозга. Часто пересадка костного мозга остаётся для людей с этими заболеваниями последним шансом на выздоровление.Для пересадки костного мозга нужны гемопоэтические стволовые клетки. Их можно получить из крови и на сегодняшний день это самый распространенный способ трансплантации. Донору дают специальные препараты, которые способствуют активному выделению гемопоэтических стволовых клеток из костного мозга в кровь. Во время донации берут кровь из вены донора на одной руке, выделяют из нее гемопоэтические стволовые клетки и возвращают кровь обратно через вену на другой руке. Процедура занимает несколько часов, для ее проведения наркоз не требуется.Донор отдает малую часть своего костного мозга. Всего 5% стволовых клеток здорового человека достаточно для восстановления кроветворения у больного. Потеря части стволовых клеток никак не ощущается, а их объем полностью восстанавливается в течение 7-10 дней. Оставшиеся в крови донора стволовые клетки самостоятельно обратно всасываются в костный мозг. Повторное донорство возможно уже через три месяца после забора клеток, то есть сдать костный мозг можно несколько раз за жизнь.Успех операции по пересадке костного мозга часто определяется тем, насколько совпадают генотипы донора и реципиента, то есть пациента, нуждающегося в трансплантации. По данным Ассоциации "Донор-Сёрч", в идеале они должны совпасть полностью или не менее, чем на 90%. Вероятность совместимости генотипов двух людей очень небольшая, и составляет примерно 1:10000. По разным оценкам, всего у 10%-25% пациентов обнаруживаются совпадения генотипа с родственниками, во всех остальных случаях на помощь приходит регистр доноров костного мозга.Стать донором костного мозга может любой человек в возрасте от 18 до 50 лет, если у него не было гепатитов В и С, туберкулеза, малярии, ВИЧ, онкологических заболеваний, и других абсолютных противопоказаний. Для вступления в регистр необходимо в специализированном центре сдать 5-10 миллилитров крови из вены на типирование, после чего оцифрованные данные донора будут занесены в регистр. Особой подготовки к типированию не требуется: достаточно отказаться от употребления алкоголя за 24 часа и прийти в центр крови выспавшимся. Донорство костного мозга анонимно, добровольно и безвозмездно.

https://ria.ru/20200917/donor-1577378156.html

https://ria.ru/20210615/gosduma-1737092923.html

https://ria.ru/20200311/1568437860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, медицина, здоровье, донорство, #партнерскийматериал, россия