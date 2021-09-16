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Бочкарев: в Москве с начала года восстановили права 3 тысяч дольщиков
Бочкарев: в Москве с начала года восстановили права 3 тысяч дольщиков - РИА Новости, 16.09.2021
Бочкарев: в Москве с начала года восстановили права 3 тысяч дольщиков
В Москве с начала года достроили 22 корпуса в проблемных жилых комплексах, что позволило восстановить права 3,2 тысячи обманутых дольщиков, сообщил заммэра... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T15:50
2021-09-16T15:50
2021-09-16T15:50
москва
андрей бочкарев
жилье
дольщики
обманутые дольщики в россии
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 16 сен - РИА Недвижимость. В Москве с начала года достроили 22 корпуса в проблемных жилых комплексах, что позволило восстановить права 3,2 тысячи обманутых дольщиков, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.Бочкарёв добавил, что еще 25 объектов в Москве готовятся к передаче дольщикам.Всего с 2011 года в столице решены проблемы более 22,5 тысячи обманутых дольщиков. Решить проблемы всех пострадавших дольщиков в Москве планируется в 2023 году, уточнил заммэра.
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москва, андрей бочкарев, жилье, дольщики, обманутые дольщики в россии, стройкомплекс москвы