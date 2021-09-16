https://ria.ru/20210916/dolschiki-1750354250.html

Бочкарев: в Москве с начала года восстановили права 3 тысяч дольщиков

Бочкарев: в Москве с начала года восстановили права 3 тысяч дольщиков - РИА Новости, 16.09.2021

Бочкарев: в Москве с начала года восстановили права 3 тысяч дольщиков

В Москве с начала года достроили 22 корпуса в проблемных жилых комплексах, что позволило восстановить права 3,2 тысячи обманутых дольщиков, сообщил заммэра... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T15:50

2021-09-16T15:50

2021-09-16T15:50

москва

андрей бочкарев

жилье

дольщики

обманутые дольщики в россии

стройкомплекс москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588226539_0:33:3077:1763_1920x0_80_0_0_f61937af36ce860044840bba1c435c80.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Недвижимость. В Москве с начала года достроили 22 корпуса в проблемных жилых комплексах, что позволило восстановить права 3,2 тысячи обманутых дольщиков, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.Бочкарёв добавил, что еще 25 объектов в Москве готовятся к передаче дольщикам.Всего с 2011 года в столице решены проблемы более 22,5 тысячи обманутых дольщиков. Решить проблемы всех пострадавших дольщиков в Москве планируется в 2023 году, уточнил заммэра.

https://realty.ria.ru/20210519/loftpark-1732898860.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, андрей бочкарев, жилье, дольщики, обманутые дольщики в россии, стройкомплекс москвы