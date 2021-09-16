Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210916/dolschiki-1750354250.html
Бочкарев: в Москве с начала года восстановили права 3 тысяч дольщиков
Бочкарев: в Москве с начала года восстановили права 3 тысяч дольщиков - РИА Новости, 16.09.2021
Бочкарев: в Москве с начала года восстановили права 3 тысяч дольщиков
В Москве с начала года достроили 22 корпуса в проблемных жилых комплексах, что позволило восстановить права 3,2 тысячи обманутых дольщиков, сообщил заммэра... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T15:50
2021-09-16T15:50
москва
андрей бочкарев
жилье
дольщики
обманутые дольщики в россии
стройкомплекс москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588226539_0:33:3077:1763_1920x0_80_0_0_f61937af36ce860044840bba1c435c80.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Недвижимость. В Москве с начала года достроили 22 корпуса в проблемных жилых комплексах, что позволило восстановить права 3,2 тысячи обманутых дольщиков, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.Бочкарёв добавил, что еще 25 объектов в Москве готовятся к передаче дольщикам.Всего с 2011 года в столице решены проблемы более 22,5 тысячи обманутых дольщиков. Решить проблемы всех пострадавших дольщиков в Москве планируется в 2023 году, уточнил заммэра.
https://realty.ria.ru/20210519/loftpark-1732898860.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588226539_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_ce2c2a5014c948cae0cdb31a7c124ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, андрей бочкарев, жилье, дольщики, обманутые дольщики в россии, стройкомплекс москвы
15:50 16.09.2021
 

Бочкарев: в Москве с начала года восстановили права 3 тысяч дольщиков

© Стройкомплекс МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Стройкомплекс Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Недвижимость. В Москве с начала года достроили 22 корпуса в проблемных жилых комплексах, что позволило восстановить права 3,2 тысячи обманутых дольщиков, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
"Главный инвестор в строительство жилья не девелоперы, а простые люди, которые хотят улучшить свои жилищные условия. Например, московские дольщики вложили в стройку домов 1,34 триллиона рублей", – отметил он.
Бочкарёв добавил, что еще 25 объектов в Москве готовятся к передаче дольщикам.
Всего с 2011 года в столице решены проблемы более 22,5 тысячи обманутых дольщиков. Решить проблемы всех пострадавших дольщиков в Москве планируется в 2023 году, уточнил заммэра.
Пикет обманутых дольщиков объекта Севастопольский проспект, 35 - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 09:40
Дольщики долгостроя Loft Park в Москве пытаются оспорить передачу участка
 
МоскваАндрей БочкаревЖильеДольщикиОбманутые дольщики в РоссииСтройкомплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:38Вице-премьер Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья Олег Кожемяко одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области Василий Орлов проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
03:47Историк рассказал, как власти Польши "проспали" крах страны в 1939 году
03:34В РАН рассказали о рационе "киноэкипажа" на МКС
03:26Умер создатель компьютеров ZX Spectrum Клайв Синклер
03:18Россиян предупредили, что нельзя выбрасывать в мусор
Лента новостейМолния