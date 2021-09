Всемирный банк перестанет выпускать доклад Doing Business

https://ria.ru/20210916/doklad-1750390055.html

Всемирный банк (ВБ) перестанет выпускать доклад Doing Business о состоянии и условиях ведения бизнеса в разных странах, сообщил ВБ в своем заявлении. РИА Новости, 16.09.2021

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Всемирный банк (ВБ) перестанет выпускать доклад Doing Business о состоянии и условиях ведения бизнеса в разных странах, сообщил ВБ в своем заявлении."Руководство группы Всемирного банка приняло решение прекратить публикацию отчета Doing Business", - говорится в сообщении.В заявлении также отметили, что банк в дальнейшем будет работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата.Прошлым летом Всемирный банк сообщал, что приостанавливает публикацию ежегодного отчета Doing Business для проверки корректности обработки данных.Банк обещал проверить эту обработку в последних пяти отчетах, а также запросил у World Bank Group возможность проведения независимого внутреннего аудита для проверки процессов сбора данных и их обработки для Doing Business.В последнем опубликованном докладе в 2019 году Россия заняла 28-ю позицию в рейтинге. Президент РФ Владимир Путин в своих "майских" указах 2012 года поручил правительству принять меры, направленные на повышение позиции страны в рейтинге со 120-й позиции, рассчитанной в 2011 году, до 50-й в 2015 году и до 20-й в 2018 году. Улучшение позиций России в рейтинге Doing Business было прописано среди целей "майского" указа Путина и от 2018 года.

