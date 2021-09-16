18:07 16.09.2021 (обновлено: 18:08 16.09.2021)
Всемирный банк перестанет выпускать доклад Doing Business
Всемирный банк перестанет выпускать доклад Doing Business об условиях ведения бизнеса
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Всемирный банк (ВБ) перестанет выпускать доклад Doing Business о состоянии и условиях ведения бизнеса в разных странах, сообщил ВБ в своем заявлении.
"Руководство группы Всемирного банка приняло решение прекратить публикацию отчета Doing Business", - говорится в сообщении.
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В заявлении также отметили, что банк в дальнейшем будет работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата.
Прошлым летом Всемирный банк сообщал, что приостанавливает публикацию ежегодного отчета Doing Business для проверки корректности обработки данных.
Банк обещал проверить эту обработку в последних пяти отчетах, а также запросил у World Bank Group возможность проведения независимого внутреннего аудита для проверки процессов сбора данных и их обработки для Doing Business.
В последнем опубликованном докладе в 2019 году Россия заняла 28-ю позицию в рейтинге. Президент РФ Владимир Путин в своих "майских" указах 2012 года поручил правительству принять меры, направленные на повышение позиции страны в рейтинге со 120-й позиции, рассчитанной в 2011 году, до 50-й в 2015 году и до 20-й в 2018 году. Улучшение позиций России в рейтинге Doing Business было прописано среди целей "майского" указа Путина и от 2018 года.
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