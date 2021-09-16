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ЕП утвердил доклад, рекомендующий ужесточить политику в отношении России
ЕП утвердил доклад, рекомендующий ужесточить политику в отношении России - РИА Новости, 16.09.2021
ЕП утвердил доклад, рекомендующий ужесточить политику в отношении России
Европарламент утвердил доклад с рекомендацией ужесточить политику ЕС в отношении России. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T10:07
2021-09-16T12:56
европарламент
россия
в мире
евросоюз
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Европарламент утвердил доклад с рекомендацией ужесточить политику ЕС в отношении России.За проголосовали 494 депутата, против — 103, 72 воздержались.Документ подготовил бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс. Он призвал:Доклады считаются рекомендацией для Еврокомиссии и Совета ЕС, их положения не обязательны к исполнению.Депутат Госдумы Руслан Бальбев ранее заявил, что эта инициатива — "очередной пример бесполезных советов".В 2016 году европейские власти приняли пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Они, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, поддержка гражданского общества в России. Приверженность им Евросовет подтвердил и по итогам саммита ЕС, который состоялся в июне этого года.Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Это Запад расценил как вмешательство во внутренние дела Киева и ввел санкции. Москва отвергла все обвинения и ответила зеркально.На динамику отношений также повлияло "дело Навального", которое привело к введению дополнительных санкций. Позже ситуация усугубилась на фоне скандала вокруг обвинений Чехии в причастности России к взрывам на складе оружия в 2014 году во Врбетице, за которым последовала взаимная высылка дипломатов.В МИД ранее заявили, что линия Брюсселя на сдерживание Москвы усиливается, продолжается неприкрытое вмешательство в российские внутренние дела. Ведомство добавило, что "игры в одни ворота" не будет, и пообещало отвечать на любые провокации и недружественные шаги.
https://radiosputnik.ria.ru/20210913/voyko-1749923168.html
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европарламент, россия, в мире, евросоюз
10:07 16.09.2021 (обновлено: 12:56 16.09.2021)
 
ЕП утвердил доклад, рекомендующий ужесточить политику в отношении России

Европарламент утвердил доклад, рекомендующий ужесточить политику ЕС в отношении России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Европарламент утвердил доклад с рекомендацией ужесточить политику ЕС в отношении России.
За проголосовали 494 депутата, против — 103, 72 воздержались.
Документ подготовил бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс. Он призвал:
  • расширить санкции;
  • задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для "сдерживания" и противодействия "вмешательству в дела южных и восточных соседей союза";
  • выработать стратегию максимального снижения зависимости ЕС от российских энергоресурсов и поставок металлов;
  • подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов, если их сочтут "нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".
Доклады считаются рекомендацией для Еврокомиссии и Совета ЕС, их положения не обязательны к исполнению.
Депутат Госдумы Руслан Бальбев ранее заявил, что эта инициатива — "очередной пример бесполезных советов".
Главное здание Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 21:05Сказано в эфире
Политолог оценила проект доклада Европарламента о "сдерживании" России
В 2016 году европейские власти приняли пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Они, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, поддержка гражданского общества в России. Приверженность им Евросовет подтвердил и по итогам саммита ЕС, который состоялся в июне этого года.
Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Это Запад расценил как вмешательство во внутренние дела Киева и ввел санкции. Москва отвергла все обвинения и ответила зеркально.
На динамику отношений также повлияло "дело Навального", которое привело к введению дополнительных санкций. Позже ситуация усугубилась на фоне скандала вокруг обвинений Чехии в причастности России к взрывам на складе оружия в 2014 году во Врбетице, за которым последовала взаимная высылка дипломатов.
В МИД ранее заявили, что линия Брюсселя на сдерживание Москвы усиливается, продолжается неприкрытое вмешательство в российские внутренние дела. Ведомство добавило, что "игры в одни ворота" не будет, и пообещало отвечать на любые провокации и недружественные шаги.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 11:28
Лавров рассказал, с какими европейскими странами готова общаться Россия
 
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