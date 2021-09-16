https://ria.ru/20210916/doklad-1750273090.html

ЕП утвердил доклад, рекомендующий ужесточить политику в отношении России

ЕП утвердил доклад, рекомендующий ужесточить политику в отношении России - РИА Новости, 16.09.2021

ЕП утвердил доклад, рекомендующий ужесточить политику в отношении России

Европарламент утвердил доклад с рекомендацией ужесточить политику ЕС в отношении России. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T10:07

2021-09-16T10:07

2021-09-16T12:56

европарламент

россия

в мире

евросоюз

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Европарламент утвердил доклад с рекомендацией ужесточить политику ЕС в отношении России.За проголосовали 494 депутата, против — 103, 72 воздержались.Документ подготовил бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс. Он призвал:Доклады считаются рекомендацией для Еврокомиссии и Совета ЕС, их положения не обязательны к исполнению.Депутат Госдумы Руслан Бальбев ранее заявил, что эта инициатива — "очередной пример бесполезных советов".В 2016 году европейские власти приняли пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Они, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, поддержка гражданского общества в России. Приверженность им Евросовет подтвердил и по итогам саммита ЕС, который состоялся в июне этого года.Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Это Запад расценил как вмешательство во внутренние дела Киева и ввел санкции. Москва отвергла все обвинения и ответила зеркально.На динамику отношений также повлияло "дело Навального", которое привело к введению дополнительных санкций. Позже ситуация усугубилась на фоне скандала вокруг обвинений Чехии в причастности России к взрывам на складе оружия в 2014 году во Врбетице, за которым последовала взаимная высылка дипломатов.В МИД ранее заявили, что линия Брюсселя на сдерживание Москвы усиливается, продолжается неприкрытое вмешательство в российские внутренние дела. Ведомство добавило, что "игры в одни ворота" не будет, и пообещало отвечать на любые провокации и недружественные шаги.

https://radiosputnik.ria.ru/20210913/voyko-1749923168.html

https://ria.ru/20210915/lavrov-1750128508.html

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европарламент, россия, в мире, евросоюз