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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210916/dippredstavitelstva-1750370059.html
Захарова рассказала о подготовке к выборам в Госдуму за рубежом
Захарова рассказала о подготовке к выборам в Госдуму за рубежом - РИА Новости, 16.09.2021
Захарова рассказала о подготовке к выборам в Госдуму за рубежом
Диппредставительства России завершают подготовку к проведению выборов в Госдуму, в 144 государствах образованы 348 избирательных участков, заявила официальный... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:55
2021-09-16T17:04
выборы в государственную думу
политика
в мире
госдума рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
выборы в государственную думу
мария захарова
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Диппредставительства России завершают подготовку к проведению выборов в Госдуму, в 144 государствах образованы 348 избирательных участков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Российские дипломатические представительства и консульские учреждения завершают подготовку к проведению выборов депутатов в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации... В 144 иностранных государствах образованы 348 избирательных участков, сформированы и готовы к работе участковые избирательные комиссии", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Представитель МИД также сообщила, что диппредставительства в условиях пандемии коронавируса приняли необходимые меры для безопасного голосования."В условиях пандемии коронавирусной инфекции российские загранучреждения принимают все необходимые меры по предотвращению заражения избирателей и, конечно, членов участковых комиссий", - сказала Захарова на брифинге.По её словам, на участки за границей направлены наблюдатели по линии Общественной палаты РФ, политических партий, кандидатов в депутаты, а также от международных организаций.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, в мире, госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), выборы в государственную думу, мария захарова, россия, коронавирусы, коронавирус covid-19
16:55 16.09.2021 (обновлено: 17:04 16.09.2021)
 
Захарова рассказала о подготовке к выборам в Госдуму за рубежом

Представитель МИД Захарова: в 144 государствах образованы 348 избирательных участков

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБаннер с символикой выборов в Госдуму
Баннер с символикой выборов в Госдуму - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Диппредставительства России завершают подготовку к проведению выборов в Госдуму, в 144 государствах образованы 348 избирательных участков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российские дипломатические представительства и консульские учреждения завершают подготовку к проведению выборов депутатов в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации... В 144 иностранных государствах образованы 348 избирательных участков, сформированы и готовы к работе участковые избирательные комиссии", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Представитель МИД также сообщила, что диппредставительства в условиях пандемии коронавируса приняли необходимые меры для безопасного голосования.
"В условиях пандемии коронавирусной инфекции российские загранучреждения принимают все необходимые меры по предотвращению заражения избирателей и, конечно, членов участковых комиссий", - сказала Захарова на брифинге.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выхода к прессе в рамках совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 15:24Выборы в Государственную думу
Лавров призвал россиян за рубежом принять участие в голосовании на выборах
По её словам, на участки за границей направлены наблюдатели по линии Общественной палаты РФ, политических партий, кандидатов в депутаты, а также от международных организаций.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
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