https://ria.ru/20210916/dippredstavitelstva-1750370059.html

Захарова рассказала о подготовке к выборам в Госдуму за рубежом

Захарова рассказала о подготовке к выборам в Госдуму за рубежом - РИА Новости, 16.09.2021

Захарова рассказала о подготовке к выборам в Госдуму за рубежом

Диппредставительства России завершают подготовку к проведению выборов в Госдуму, в 144 государствах образованы 348 избирательных участков, заявила официальный... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T16:55

2021-09-16T16:55

2021-09-16T17:04

выборы в государственную думу

политика

в мире

госдума рф

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

выборы в государственную думу

мария захарова

россия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Диппредставительства России завершают подготовку к проведению выборов в Госдуму, в 144 государствах образованы 348 избирательных участков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Российские дипломатические представительства и консульские учреждения завершают подготовку к проведению выборов депутатов в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации... В 144 иностранных государствах образованы 348 избирательных участков, сформированы и готовы к работе участковые избирательные комиссии", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Представитель МИД также сообщила, что диппредставительства в условиях пандемии коронавируса приняли необходимые меры для безопасного голосования."В условиях пандемии коронавирусной инфекции российские загранучреждения принимают все необходимые меры по предотвращению заражения избирателей и, конечно, членов участковых комиссий", - сказала Захарова на брифинге.По её словам, на участки за границей направлены наблюдатели по линии Общественной палаты РФ, политических партий, кандидатов в депутаты, а также от международных организаций.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210916/golosovanie-1750348157.html

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политика, в мире, госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), выборы в государственную думу, мария захарова, россия, коронавирусы, коронавирус covid-19