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Эксперт рассказал, к кому “не идут” деньги
Эксперт рассказал, к кому “не идут” деньги - РИА Новости, 16.09.2021
Эксперт рассказал, к кому “не идут” деньги
Деньги “идут” к тому, кто этого хочет и старается получить их, хотя от объективных обстоятельство тоже многое зависит. Иными словами, возможность получения... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T03:15
2021-09-16T03:15
общество
деньги
рудн
россия
андрей гиринский
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Деньги “идут” к тому, кто этого хочет и старается получить их, хотя от объективных обстоятельство тоже многое зависит. Иными словами, возможность получения денег зависит от того, насколько человек может и хочет их заработать, рассказывает агентству “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.По его мнению, фраза “идут деньги” подходит к тем, кто хочет их получить и умеет ими распоряжаться.Возможности для заработка могут варьироваться в зависимости от объективных обстоятельств — образования, здоровья, опыт, место проживания и т.п. Желание же — сугубо личный момент — бывает, что человек декларирует, что хочет заработать, но на деле отсекает все возможности, указал Гиринский.
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общество, деньги, рудн, россия, андрей гиринский
03:15 16.09.2021
 
Эксперт рассказал, к кому “не идут” деньги

Эксперт Гиринский: возможность получения денег зависит от желания их заработать

© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Depositphotos / Fascinadora
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Деньги “идут” к тому, кто этого хочет и старается получить их, хотя от объективных обстоятельство тоже многое зависит. Иными словами, возможность получения денег зависит от того, насколько человек может и хочет их заработать, рассказывает агентству “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
По его мнению, фраза “идут деньги” подходит к тем, кто хочет их получить и умеет ими распоряжаться.
“К тем, кто не умеет пользоваться деньгами и не стремится заработать на них больше, деньги в конечном итоге “идти” перестают”, — отмечает он.
Возможности для заработка могут варьироваться в зависимости от объективных обстоятельств — образования, здоровья, опыт, место проживания и т.п. Желание же — сугубо личный момент — бывает, что человек декларирует, что хочет заработать, но на деле отсекает все возможности, указал Гиринский.
Биржа - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 02:15
Эксперт предупредил, как можно потерять деньги, скупая акции
 
ОбществоДеньгиРУДНРоссияАндрей Гиринский
 
 
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