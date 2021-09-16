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Эксперт рассказал, к кому “не идут” деньги
Эксперт рассказал, к кому “не идут” деньги - РИА Новости, 16.09.2021
Эксперт рассказал, к кому “не идут” деньги
Деньги “идут” к тому, кто этого хочет и старается получить их, хотя от объективных обстоятельство тоже многое зависит. Иными словами, возможность получения... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T03:15
2021-09-16T03:15
2021-09-16T03:15
общество
деньги
рудн
россия
андрей гиринский
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Деньги “идут” к тому, кто этого хочет и старается получить их, хотя от объективных обстоятельство тоже многое зависит. Иными словами, возможность получения денег зависит от того, насколько человек может и хочет их заработать, рассказывает агентству “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.По его мнению, фраза “идут деньги” подходит к тем, кто хочет их получить и умеет ими распоряжаться.Возможности для заработка могут варьироваться в зависимости от объективных обстоятельств — образования, здоровья, опыт, место проживания и т.п. Желание же — сугубо личный момент — бывает, что человек декларирует, что хочет заработать, но на деле отсекает все возможности, указал Гиринский.
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общество, деньги, рудн, россия, андрей гиринский
Эксперт рассказал, к кому “не идут” деньги
Эксперт Гиринский: возможность получения денег зависит от желания их заработать