https://ria.ru/20210916/dengi-1750249447.html

Эксперт рассказал, к кому “не идут” деньги

Эксперт рассказал, к кому “не идут” деньги - РИА Новости, 16.09.2021

Эксперт рассказал, к кому “не идут” деньги

Деньги “идут” к тому, кто этого хочет и старается получить их, хотя от объективных обстоятельство тоже многое зависит. Иными словами, возможность получения... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T03:15

2021-09-16T03:15

2021-09-16T03:15

общество

деньги

рудн

россия

андрей гиринский

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Деньги “идут” к тому, кто этого хочет и старается получить их, хотя от объективных обстоятельство тоже многое зависит. Иными словами, возможность получения денег зависит от того, насколько человек может и хочет их заработать, рассказывает агентству “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.По его мнению, фраза “идут деньги” подходит к тем, кто хочет их получить и умеет ими распоряжаться.Возможности для заработка могут варьироваться в зависимости от объективных обстоятельств — образования, здоровья, опыт, место проживания и т.п. Желание же — сугубо личный момент — бывает, что человек декларирует, что хочет заработать, но на деле отсекает все возможности, указал Гиринский.

https://ria.ru/20210914/riski-1749934465.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, деньги, рудн, россия, андрей гиринский