https://ria.ru/20210916/blokirovka-1750415122.html

Instagram заблокировал страницу проекта RT Redfish

Instagram заблокировал страницу проекта RT Redfish - РИА Новости, 16.09.2021

Instagram заблокировал страницу проекта RT Redfish

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что соцсеть Instagram удалила страницу проекта RT Redfish, где было более 400 тысяч... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T20:52

2021-09-16T20:52

2021-09-16T20:53

маргарита симоньян

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что соцсеть Instagram удалила страницу проекта RT Redfish, где было более 400 тысяч подписчиков.Как написала в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян, причину блокировки не назвали "по соображениям безопасности и конфиденциальности".Позднее в Redfish получили ответ от представителей соцсети, что аккаунт заблокирован, потому что "нарушен один или несколько принципов сообщества Instagram или из-за ошибки".По словам Симоньян, аккаунты Redfish ранее уже блокировали в соцсетях, в частности страницу проекта удаляли на Facebook, которому принадлежит Instagram.На аккаунт Redfish подписаны 420 тысяч читателей. На странице размещены посты с видео полицейского произвола в США, историческая подборка плакатов СССР о празднике 8 Марта, сообщение о предполагаемых связях королевской семьи Великобритании с нацистами.Весной в пресс-службе RT сообщали, что Facebook удалил страницу проекта RT Redfish за антифашистские посты с историческими фото, заявив, что они нарушают нормы сообщества. Позднее Роскомнадзор потребовал от платформы снять все ограничения со страницы, а также пояснить причины бана. Тогда Facebook вернул удаленную страницу, однако с рестрикциями: например, страница больше не могла появляться в рекомендациях.

https://radiosputnik.ria.ru/20210502/sotsseti-1730905550.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита симоньян, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram (приложение), телеканал rt, facebook, инстаграм, миа "россия сегодня"