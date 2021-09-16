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Instagram заблокировал страницу проекта RT Redfish
Instagram заблокировал страницу проекта RT Redfish - РИА Новости, 16.09.2021
Instagram заблокировал страницу проекта RT Redfish
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что соцсеть Instagram удалила страницу проекта RT Redfish, где было более 400 тысяч... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T20:52
2021-09-16T20:53
маргарита симоньян
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
telegram (приложение)
телеканал rt
facebook
инстаграм
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что соцсеть Instagram удалила страницу проекта RT Redfish, где было более 400 тысяч подписчиков.Как написала в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян, причину блокировки не назвали "по соображениям безопасности и конфиденциальности".Позднее в Redfish получили ответ от представителей соцсети, что аккаунт заблокирован, потому что "нарушен один или несколько принципов сообщества Instagram или из-за ошибки".По словам Симоньян, аккаунты Redfish ранее уже блокировали в соцсетях, в частности страницу проекта удаляли на Facebook, которому принадлежит Instagram.На аккаунт Redfish подписаны 420 тысяч читателей. На странице размещены посты с видео полицейского произвола в США, историческая подборка плакатов СССР о празднике 8 Марта, сообщение о предполагаемых связях королевской семьи Великобритании с нацистами.Весной в пресс-службе RT сообщали, что Facebook удалил страницу проекта RT Redfish за антифашистские посты с историческими фото, заявив, что они нарушают нормы сообщества. Позднее Роскомнадзор потребовал от платформы снять все ограничения со страницы, а также пояснить причины бана. Тогда Facebook вернул удаленную страницу, однако с рестрикциями: например, страница больше не могла появляться в рекомендациях.
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маргарита симоньян, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram (приложение), телеканал rt, facebook, инстаграм, миа "россия сегодня"
20:52 16.09.2021 (обновлено: 20:53 16.09.2021)
 

Instagram заблокировал страницу проекта RT Redfish

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что соцсеть Instagram удалила страницу проекта RT Redfish, где было более 400 тысяч подписчиков.
Как написала в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян, причину блокировки не назвали "по соображениям безопасности и конфиденциальности".
Позднее в Redfish получили ответ от представителей соцсети, что аккаунт заблокирован, потому что "нарушен один или несколько принципов сообщества Instagram или из-за ошибки".
По словам Симоньян, аккаунты Redfish ранее уже блокировали в соцсетях, в частности страницу проекта удаляли на Facebook, которому принадлежит Instagram.
На аккаунт Redfish подписаны 420 тысяч читателей. На странице размещены посты с видео полицейского произвола в США, историческая подборка плакатов СССР о празднике 8 Марта, сообщение о предполагаемых связях королевской семьи Великобритании с нацистами.
Весной в пресс-службе RT сообщали, что Facebook удалил страницу проекта RT Redfish за антифашистские посты с историческими фото, заявив, что они нарушают нормы сообщества. Позднее Роскомнадзор потребовал от платформы снять все ограничения со страницы, а также пояснить причины бана. Тогда Facebook вернул удаленную страницу, однако с рестрикциями: например, страница больше не могла появляться в рекомендациях.
Приложение социальной сети Facebook в телефоне - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
2 мая, 12:55В мире
Facebook объяснил блокировку страницы проекта RT Redfish
 
Маргарита СимоньянФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Telegram (приложение)Телеканал RTFacebookИнстаграмМИА "Россия сегодня"
 
 
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