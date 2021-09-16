https://ria.ru/20210916/biblioteka-1750350457.html

В Ижевске после масштабной реконструкции открылась национальная библиотека

В Ижевске после масштабной реконструкции открылась национальная библиотека - РИА Новости, 16.09.2021

В Ижевске после масштабной реконструкции открылась национальная библиотека

Национальная библиотека в Ижевске открылась после масштабной реконструкции, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T15:34

2021-09-16T15:34

2021-09-16T15:34

удмуртская республика

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

россия

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УФА, 16 сен – РИА Новости. Национальная библиотека в Ижевске открылась после масштабной реконструкции, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов."Сегодня после масштабной реконструкции Национальная библиотека Удмуртии открыла свои двери. Благодаря поддержке министерства культуры РФ, при активном содействии депутата Государственной думы РФ Андрея Константиновича Исаева удалось не просто провести реконструкцию, но и фактически построить еще одно здание", - написал глава региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, площадь библиотеки увеличилась в два раза и общая площадь застройки составила более 1800 квадратных метров."Теперь здесь размещаются не только 1,5 миллиона книг, но и несколько читальных залов, арт-центр со студией звукозаписи, литературная гостиная, конференц-зал, детская комната, литературное кафе, мобильный офис. Сегодня это не просто место, где можно найти нужную литературу, это современный культурный центр и, действительно, главная библиотека республики", - поделился новостями Бречалов.Пресс-служба руководителя республики сообщает, что здание Национальной библиотеки признали аварийным и закрыли для читателей еще в 2011 году. В 2017 году по поручению Александра Бречалова начались работы по подготовке документации к реконструкции, а 25 июня 2019 года строители зашли на объект. Проект вошел в перечень строительства и реконструкции объектов по национальному проекту "Культура", инициированному президентом страны Владимиром Путиным."Все мы знаем, что с развитием информационных технологий библиотеки старого типа теряют свою популярность, поэтому теперь это не просто место, где можно почитать, а настоящий культурный центр, в котором будут проводить лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и кинолектории, обзорные экскурсии и литературные встречи, выставки, интерактивные экспозиции и многое другое", - цитирует пресс-служба Исаева.

https://ria.ru/20210901/obrazovanie-1748193234.html

https://ria.ru/20210824/biblioteki-1747022198.html

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

россия

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ижевск, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, россия