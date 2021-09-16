17:03 16.09.2021 (обновлено: 17:41 16.09.2021)
В МИД прокомментировали ситуацию с приемом афганских беженцев
Захарова: принимать беженцев из Афганистана должны западные страны
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Обязательства по приему беженцев из Афганистана должны принять на себя западные страны, ответственные за ситуацию в этой стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это обязательство, которое должны принять на себя те страны, которые знали как Афганистану жить, что-то обещали народу этой страны, куда-то за собой их вели, и сейчас должны все те слова, которые были сказаны за 20 лет, претворить в жизнь", - ответила Захарова на вопрос о том, кто должен принимать беженцев из Афганистана.
"Сегодня, исходя из экспериментов США, это уже вопрос не только Афганистана и региона, но уже вопрос, в первую очередь, европейского континента, но и, между прочим, Ближнего Востока и севера Африки", - сказала Захарова на брифинге.
Как отметила Захарова, без настоящего внутриафганского политического процесса с участием всех политических сил страны, представляющих различные категории граждан, национальности и религиозные группы, ничего не получится.
Захарова добавила, что есть вопрос, существует ли у стран, готовых принять беженцев, технология, чтобы отделить от них возможных экстремистов.
"По предыдущим волнам миграционным и волнам беженцев мы видим, что нет такой технологии. По количеству терактов, которые совершались международными террористами на территории стран ЕС, мы также понимаем, что эта технология не отработана", - сказала Захарова.
В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России