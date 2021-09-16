https://ria.ru/20210916/bezhentsy-1750372727.html

В МИД прокомментировали ситуацию с приемом афганских беженцев

В МИД прокомментировали ситуацию с приемом афганских беженцев - РИА Новости, 16.09.2021

В МИД прокомментировали ситуацию с приемом афганских беженцев

Обязательства по приему беженцев из Афганистана должны принять на себя западные страны, ответственные за ситуацию в этой стране, заявила официальный... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T17:03

2021-09-16T17:03

2021-09-16T17:41

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

россия

талибан

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ближний восток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739934654_0:0:3314:1865_1920x0_80_0_0_8a2dcc05dd54dffb3a7de2e94bd2e08a.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Обязательства по приему беженцев из Афганистана должны принять на себя западные страны, ответственные за ситуацию в этой стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сегодня, исходя из экспериментов США, это уже вопрос не только Афганистана и региона, но уже вопрос, в первую очередь, европейского континента, но и, между прочим, Ближнего Востока и севера Африки", - сказала Захарова на брифинге.Как отметила Захарова, без настоящего внутриафганского политического процесса с участием всех политических сил страны, представляющих различные категории граждан, национальности и религиозные группы, ничего не получится.Захарова добавила, что есть вопрос, существует ли у стран, готовых принять беженцев, технология, чтобы отделить от них возможных экстремистов."По предыдущим волнам миграционным и волнам беженцев мы видим, что нет такой технологии. По количеству терактов, которые совершались международными террористами на территории стран ЕС, мы также понимаем, что эта технология не отработана", - сказала Захарова.В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210831/afganets-1748061682.html

https://ria.ru/20210901/afganistan-1748116195.html

афганистан

россия

ближний восток

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, россия, талибан, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ближний восток, мария захарова, сша