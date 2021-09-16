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Сына бывшего заммэра Барнаула арестовали за оскорбление суда
Сына бывшего заммэра Барнаула арестовали за оскорбление суда - РИА Новости, 16.09.2021
Сына бывшего заммэра Барнаула арестовали за оскорбление суда
Сына осужденного на 9 лет за взятки бывшего заместителя мэра Барнаула Сергея Демина взяли под стражу за оскорбление суда и угрозы сотруднику ФСБ, сообщают в... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T14:16
2021-09-16T14:16
происшествия
барнаул
алтайский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 15 сен - РИА Новости. Сына осужденного на 9 лет за взятки бывшего заместителя мэра Барнаула Сергея Демина взяли под стражу за оскорбление суда и угрозы сотруднику ФСБ, сообщают в СУСК РФ по Алтайскому краю."Спустя два дня после вынесения приговора Демину его 34-летний сын посредством одного из популярных мессенджеров, а также в ходе телефонного разговора высказал угрозы применения насилия в отношении сотрудника управления ФСБ России по Алтайскому краю, осуществлявшего оперативное сопровождение по уголовному делу в отношении его отца. Сегодня по ходатайству следователя СК в отношении сына бывшего заместителя главы администрации города Барнаула судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Ранее отмечалось, что в отношении сына и супруги Демина возбудили уголовное дело по части 1, части 2 статьи 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи или иного лица, участвующего в отправлении правосудия). По данным следствия, после оглашения приговора Демину они высказались в адрес судьи и заместителя начальника отдела прокуратуры Алтайского края грубой нецензурной бранью."Кроме того, сын осужденного подозревается также в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)… В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу для предъявления подозреваемым обвинения", - уточняют в СУСК.Бывшего замглавы администрации Барнаула Сергея Демина осудили на 9 лет колонии строгого режима и оштрафовали более чем на 15 миллионов рублей за взятки.
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происшествия, барнаул, алтайский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
14:16 16.09.2021
 
Сына бывшего заммэра Барнаула арестовали за оскорбление суда

Сына бывшего заммэра Барнаула арестовали за оскорбление суда и угрозы сотруднику ФСБ

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Фото : СК РФ
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БАРНАУЛ, 15 сен - РИА Новости. Сына осужденного на 9 лет за взятки бывшего заместителя мэра Барнаула Сергея Демина взяли под стражу за оскорбление суда и угрозы сотруднику ФСБ, сообщают в СУСК РФ по Алтайскому краю.
"Спустя два дня после вынесения приговора Демину его 34-летний сын посредством одного из популярных мессенджеров, а также в ходе телефонного разговора высказал угрозы применения насилия в отношении сотрудника управления ФСБ России по Алтайскому краю, осуществлявшего оперативное сопровождение по уголовному делу в отношении его отца. Сегодня по ходатайству следователя СК в отношении сына бывшего заместителя главы администрации города Барнаула судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Ранее отмечалось, что в отношении сына и супруги Демина возбудили уголовное дело по части 1, части 2 статьи 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи или иного лица, участвующего в отправлении правосудия). По данным следствия, после оглашения приговора Демину они высказались в адрес судьи и заместителя начальника отдела прокуратуры Алтайского края грубой нецензурной бранью.
"Кроме того, сын осужденного подозревается также в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)… В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу для предъявления подозреваемым обвинения", - уточняют в СУСК.
Бывшего замглавы администрации Барнаула Сергея Демина осудили на 9 лет колонии строгого режима и оштрафовали более чем на 15 миллионов рублей за взятки.
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ПроисшествияБарнаулАлтайский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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