АСВ начало получать информацию от банкиров-осведомителей
АСВ начало получать показания менеджеров "лопнувших" банков
СОЧИ, 16 сен - РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) уже начало фиксировать, в том числе в рамках уголовных дел, показания менеджеров "лопнувших" банков, которые хотят уменьшить свою ответственность в обмен на представляющую интерес информацию, хотя пока их и не "лавина", сообщил РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации Андрей Мельников.
АСВ в апреле ввело новую процедуру привлечения к субсидиарной ответственности: банкиры, раскрывшие ранее недоступную информацию о конечных бенефициарах и об имуществе, смогут рассчитывать на снижение ответственности.
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"Механизм уже заработал, люди начали обращаться, есть уже четко зафиксированные показания, в том числе в рамках уголовных дел", - сказал Мельников в кулуарах международного банковского форума "Банки России - XXI век".
Он отметил, что менеджеры банков разного уровня, которые в силу должностных обязанностей выполняли определенные действия, но реального влияния на процесс принятия решений не имели, начинают предоставлять информацию.
"Переговоры такие ведутся, не могу сказать, что это лавина - мы на это и не рассчитываем, потому что сведения доступны очень ограниченному кругу людей - но обращения есть. Эти показания будут использоваться в рамках судебных процессов", - заключил первый замглавы АСВ.
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