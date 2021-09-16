https://ria.ru/20210916/banki-1750343807.html

АСВ начало получать информацию от банкиров-осведомителей

АСВ начало получать информацию от банкиров-осведомителей - РИА Новости, 16.09.2021

АСВ начало получать информацию от банкиров-осведомителей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) уже начало фиксировать, в том числе в рамках уголовных дел, показания менеджеров "лопнувших" банков, которые хотят... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T15:08

2021-09-16T15:08

2021-09-16T15:08

экономика

агентство по страхованию вкладов

россия

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СОЧИ, 16 сен - РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) уже начало фиксировать, в том числе в рамках уголовных дел, показания менеджеров "лопнувших" банков, которые хотят уменьшить свою ответственность в обмен на представляющую интерес информацию, хотя пока их и не "лавина", сообщил РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации Андрей Мельников.АСВ в апреле ввело новую процедуру привлечения к субсидиарной ответственности: банкиры, раскрывшие ранее недоступную информацию о конечных бенефициарах и об имуществе, смогут рассчитывать на снижение ответственности."Механизм уже заработал, люди начали обращаться, есть уже четко зафиксированные показания, в том числе в рамках уголовных дел", - сказал Мельников в кулуарах международного банковского форума "Банки России - XXI век".Он отметил, что менеджеры банков разного уровня, которые в силу должностных обязанностей выполняли определенные действия, но реального влияния на процесс принятия решений не имели, начинают предоставлять информацию."Переговоры такие ведутся, не могу сказать, что это лавина - мы на это и не рассчитываем, потому что сведения доступны очень ограниченному кругу людей - но обращения есть. Эти показания будут использоваться в рамках судебных процессов", - заключил первый замглавы АСВ.

https://realty.ria.ru/20200609/1572696259.html

https://ria.ru/20190923/1558985114.html

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экономика, агентство по страхованию вкладов, россия