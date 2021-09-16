https://ria.ru/20210916/bank-1750351514.html

АКРА присвоило ВТБ кредитный рейтинг ААА(RU), прогноз "стабильный"

АКРА присвоило ВТБ кредитный рейтинг ААА(RU), прогноз "стабильный" - РИА Новости, 16.09.2021

АКРА присвоило ВТБ кредитный рейтинг ААА(RU), прогноз "стабильный"

Рейтинговое агентство АКРА присвоило ВТБ кредитный рейтинг ААА(RU) со стабильным прогнозом, сообщается на сайте агентства. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T15:37

2021-09-16T15:37

2021-09-16T15:37

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости/Прайм. Рейтинговое агентство АКРА присвоило ВТБ кредитный рейтинг ААА(RU) со стабильным прогнозом, сообщается на сайте агентства."Стабильный" прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев."Кредитный рейтинг Банка ВТБ (ПАО)... на уровне паритета с финансовыми обязательствами правительства Российской Федерации отражает очень высокую вероятность оказания банку экстраординарной поддержки со стороны государства в случае необходимости ввиду его очень высокой системной значимости", - говорится в сообщении.АКРА отмечает, что оценка собственной кредитоспособности банка обусловлена очень высокой оценкой бизнес-профиля, удовлетворительными оценками достаточности капитала и риск-профиля, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности.Также, агентство оценивает ресурсную базу ВТБ как удовлетворительную, учитывая умеренную концентрацию на крупнейшем источнике (средства юридических лиц и государственных органов власти составляют 48% обязательств) и самых крупных группах кредиторов (на 30 июня доля крупнейшей группы составляла 10,7%, топ-10 - 29,5%). Средства Банка России на 30 июня формировали не более 1% обязательств.К негативному рейтинговому действию может привести утрата акционерного или операционного контроля со стороны государства при одновременном существенном снижении уровня собственной кредитоспособности, указывает АКРА.Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 августа банк занимал 2-е место в российской банковской системе.Как отметил член правления, финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов, ВТБ заинтересован в расширении практики применения рейтингов по национальной шкале и в связи с этим решил увеличить количество получаемых рейтингов в дополнение к кредитным рейтингам по международной и национальной шкалам, запросив рейтинг у агентства АКРА

https://realty.ria.ru/20210916/ipoteka-1750315434.html

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