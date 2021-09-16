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АКРА присвоило ВТБ кредитный рейтинг ААА(RU), прогноз "стабильный"
АКРА присвоило ВТБ кредитный рейтинг ААА(RU), прогноз "стабильный" - РИА Новости, 16.09.2021
АКРА присвоило ВТБ кредитный рейтинг ААА(RU), прогноз "стабильный"
Рейтинговое агентство АКРА присвоило ВТБ кредитный рейтинг ААА(RU) со стабильным прогнозом, сообщается на сайте агентства. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T15:37
2021-09-16T15:37
новости компаний - экономика
втб
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости/Прайм. Рейтинговое агентство АКРА присвоило ВТБ кредитный рейтинг ААА(RU) со стабильным прогнозом, сообщается на сайте агентства."Стабильный" прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев."Кредитный рейтинг Банка ВТБ (ПАО)... на уровне паритета с финансовыми обязательствами правительства Российской Федерации отражает очень высокую вероятность оказания банку экстраординарной поддержки со стороны государства в случае необходимости ввиду его очень высокой системной значимости", - говорится в сообщении.АКРА отмечает, что оценка собственной кредитоспособности банка обусловлена очень высокой оценкой бизнес-профиля, удовлетворительными оценками достаточности капитала и риск-профиля, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности.Также, агентство оценивает ресурсную базу ВТБ как удовлетворительную, учитывая умеренную концентрацию на крупнейшем источнике (средства юридических лиц и государственных органов власти составляют 48% обязательств) и самых крупных группах кредиторов (на 30 июня доля крупнейшей группы составляла 10,7%, топ-10 - 29,5%). Средства Банка России на 30 июня формировали не более 1% обязательств.К негативному рейтинговому действию может привести утрата акционерного или операционного контроля со стороны государства при одновременном существенном снижении уровня собственной кредитоспособности, указывает АКРА.Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 августа банк занимал 2-е место в российской банковской системе.Как отметил член правления, финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов, ВТБ заинтересован в расширении практики применения рейтингов по национальной шкале и в связи с этим решил увеличить количество получаемых рейтингов в дополнение к кредитным рейтингам по международной и национальной шкалам, запросив рейтинг у агентства АКРА
https://realty.ria.ru/20210916/ipoteka-1750315434.html
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новости компаний - экономика, втб, россия
15:37 16.09.2021
 

АКРА присвоило ВТБ кредитный рейтинг ААА(RU), прогноз "стабильный"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости/Прайм. Рейтинговое агентство АКРА присвоило ВТБ кредитный рейтинг ААА(RU) со стабильным прогнозом, сообщается на сайте агентства.
"Стабильный" прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
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"Кредитный рейтинг Банка ВТБ (ПАО)... на уровне паритета с финансовыми обязательствами правительства Российской Федерации отражает очень высокую вероятность оказания банку экстраординарной поддержки со стороны государства в случае необходимости ввиду его очень высокой системной значимости", - говорится в сообщении.
АКРА отмечает, что оценка собственной кредитоспособности банка обусловлена очень высокой оценкой бизнес-профиля, удовлетворительными оценками достаточности капитала и риск-профиля, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности.
Также, агентство оценивает ресурсную базу ВТБ как удовлетворительную, учитывая умеренную концентрацию на крупнейшем источнике (средства юридических лиц и государственных органов власти составляют 48% обязательств) и самых крупных группах кредиторов (на 30 июня доля крупнейшей группы составляла 10,7%, топ-10 - 29,5%). Средства Банка России на 30 июня формировали не более 1% обязательств.
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К негативному рейтинговому действию может привести утрата акционерного или операционного контроля со стороны государства при одновременном существенном снижении уровня собственной кредитоспособности, указывает АКРА.
Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 августа банк занимал 2-е место в российской банковской системе.
Как отметил член правления, финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов, ВТБ заинтересован в расширении практики применения рейтингов по национальной шкале и в связи с этим решил увеличить количество получаемых рейтингов в дополнение к кредитным рейтингам по международной и национальной шкалам, запросив рейтинг у агентства АКРА
"У ВТБ непростая история сотрудничества с агентством АКРА, и мы удовлетворены тем, что нынешняя управленческая команда смогла выстроить эффективную, высокопрофессиональную и независимую рейтинговую практику, заслуженно имеющую большой авторитет и отличную репутацию на рынке. В настоящее время все кредитные рейтинги ВТБ находятся на уровне суверена, то есть имеют максимально возможное значение, что свидетельствует об очень высокой кредитоспособности и надежности банка. Мы надеемся, что кредитный рейтинг ВТБ от АКРА станет для наших клиентов и партнеров еще одним элементом доверия к ВТБ, и рассчитываем на длительное плодотворное сотрудничество с агентством АКРА", - привели в ВТБ комментарий Пьянова.
 
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