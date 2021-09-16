https://ria.ru/20210916/bank-1750348276.html

МСП Банк выдал субъектам МСБ 1 млрд рублей в рамках "Экспресс-поддержки"

МСП Банк выдал субъектам МСБ 1 млрд рублей в рамках "Экспресс-поддержки" - РИА Новости, 16.09.2021

МСП Банк выдал субъектам МСБ 1 млрд рублей в рамках "Экспресс-поддержки"

АО "МСП Банк", дочерний банк Корпорации МСП, за первые сутки после официального запуска кредитного продукта "Экспресс-поддержка" выдал субъектам малого и... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T15:24

2021-09-16T15:24

2021-09-16T15:24

мсп банк

банки

россия

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. АО "МСП Банк", дочерний банк Корпорации МСП, за первые сутки после официального запуска кредитного продукта "Экспресс-поддержка" выдал субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ) 92 миллиона рублей, сообщает пресс-служба банка.Всего же с момента тестирования нового финансового продукта банком было заключено с предпринимателями 160 договоров на сумму 1 миллиард рублей.В среду МСП Банк запустил кредитный продукт "Экспресс-поддержка", который дает возможность предпринимателям получить быстрое беззалоговое финансирование по сниженной ставке. МСП Банк является уполномоченным банком для реализации госпрограмм в части выдачи льготных кредитов. В рамках этих программ кредитным организациям предоставляются субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам.Новый продукт позволяет предпринимателям, зарегистрированным как ИП или ООО со сроком работы 12 месяцев и более, получить кредит на сумму до 10 миллионов рублей по ставке от 11,5% годовых на срок до 3 лет. Кредит предоставляется без залога и без открытия счета в МСП Банке. Поручительство для ИП – не обязательно, для ООО – обязательно. Форма погашения – аннуитет. Заемщик обязан также иметь электронную цифровую подпись. При этом срок рассмотрения заявки составит 72 часа.Как рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич в рамках онлайн-конференции "Цифровая трансформация малого и среднего бизнеса в российских регионах", продукт "Экспресс-поддержка" создавался корпорацией совместно с предпринимателями. В пилотном проекте участвовали 200 компаний."Мы видим большую потребность предпринимателей в цивилизованном рыночном кредитовании, ведь сейчас, по нашим оценкам, более миллиона предпринимателей вынуждены брать потребительские кредиты со ставкой 16-20%. Во время пилота мы боялись, что эта ставка (11,5% - прим. ред.) окажется не такой востребованной, но сами предприниматели нас разубедили. Мы уже заключили 160 договоров на сумму более миллиарда рублей – с момента пилотного режима работы проекта. Продукт доступен для предпринимателей по всей стране. В частности, первое положительное решение было принято по заявке на кредит от предпринимателя из Крыма", – рассказал Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.Кредит в рамках "Экспресс-поддержки" предоставляется в целях дальнейшего развития бизнеса, для пополнения оборотных средств, финансирования текущей деятельности, а также для инвестиций. Разработанный банком продукт предполагает кредитование заемщиков с вероятностью дефолта в диапазоне 0,6–6,4% в год, при этом кредиты заемщикам с повышенным уровнем риска в рамках данного диапазона в перспективе будут обеспечиваться зонтичной гарантией Корпорации МСП, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210915/bank-1750157702.html

https://ria.ru/20210825/kreditovanie-1747205510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мсп банк, банки, россия