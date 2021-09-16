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МСП Банк выдал субъектам МСБ 1 млрд рублей в рамках "Экспресс-поддержки"
МСП Банк выдал субъектам МСБ 1 млрд рублей в рамках "Экспресс-поддержки" - РИА Новости, 16.09.2021
МСП Банк выдал субъектам МСБ 1 млрд рублей в рамках "Экспресс-поддержки"
АО "МСП Банк", дочерний банк Корпорации МСП, за первые сутки после официального запуска кредитного продукта "Экспресс-поддержка" выдал субъектам малого и... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T15:24
2021-09-16T15:24
мсп банк
банки
россия
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. АО "МСП Банк", дочерний банк Корпорации МСП, за первые сутки после официального запуска кредитного продукта "Экспресс-поддержка" выдал субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ) 92 миллиона рублей, сообщает пресс-служба банка.Всего же с момента тестирования нового финансового продукта банком было заключено с предпринимателями 160 договоров на сумму 1 миллиард рублей.В среду МСП Банк запустил кредитный продукт "Экспресс-поддержка", который дает возможность предпринимателям получить быстрое беззалоговое финансирование по сниженной ставке. МСП Банк является уполномоченным банком для реализации госпрограмм в части выдачи льготных кредитов. В рамках этих программ кредитным организациям предоставляются субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам.Новый продукт позволяет предпринимателям, зарегистрированным как ИП или ООО со сроком работы 12 месяцев и более, получить кредит на сумму до 10 миллионов рублей по ставке от 11,5% годовых на срок до 3 лет. Кредит предоставляется без залога и без открытия счета в МСП Банке. Поручительство для ИП – не обязательно, для ООО – обязательно. Форма погашения – аннуитет. Заемщик обязан также иметь электронную цифровую подпись. При этом срок рассмотрения заявки составит 72 часа.Как рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич в рамках онлайн-конференции "Цифровая трансформация малого и среднего бизнеса в российских регионах", продукт "Экспресс-поддержка" создавался корпорацией совместно с предпринимателями. В пилотном проекте участвовали 200 компаний."Мы видим большую потребность предпринимателей в цивилизованном рыночном кредитовании, ведь сейчас, по нашим оценкам, более миллиона предпринимателей вынуждены брать потребительские кредиты со ставкой 16-20%. Во время пилота мы боялись, что эта ставка (11,5% - прим. ред.) окажется не такой востребованной, но сами предприниматели нас разубедили. Мы уже заключили 160 договоров на сумму более миллиарда рублей – с момента пилотного режима работы проекта. Продукт доступен для предпринимателей по всей стране. В частности, первое положительное решение было принято по заявке на кредит от предпринимателя из Крыма", – рассказал Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.Кредит в рамках "Экспресс-поддержки" предоставляется в целях дальнейшего развития бизнеса, для пополнения оборотных средств, финансирования текущей деятельности, а также для инвестиций. Разработанный банком продукт предполагает кредитование заемщиков с вероятностью дефолта в диапазоне 0,6–6,4% в год, при этом кредиты заемщикам с повышенным уровнем риска в рамках данного диапазона в перспективе будут обеспечиваться зонтичной гарантией Корпорации МСП, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20210915/bank-1750157702.html
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мсп банк, банки, россия
15:24 16.09.2021
 

МСП Банк выдал субъектам МСБ 1 млрд рублей в рамках "Экспресс-поддержки"

© Фото : корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Фото : корпорация МСП
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. АО "МСП Банк", дочерний банк Корпорации МСП, за первые сутки после официального запуска кредитного продукта "Экспресс-поддержка" выдал субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ) 92 миллиона рублей, сообщает пресс-служба банка.
Всего же с момента тестирования нового финансового продукта банком было заключено с предпринимателями 160 договоров на сумму 1 миллиард рублей.
МСП банк - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 14:01
МСП Банк запустил новый продукт поддержки МСП по сниженной ставке
В среду МСП Банк запустил кредитный продукт "Экспресс-поддержка", который дает возможность предпринимателям получить быстрое беззалоговое финансирование по сниженной ставке. МСП Банк является уполномоченным банком для реализации госпрограмм в части выдачи льготных кредитов. В рамках этих программ кредитным организациям предоставляются субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам.
Новый продукт позволяет предпринимателям, зарегистрированным как ИП или ООО со сроком работы 12 месяцев и более, получить кредит на сумму до 10 миллионов рублей по ставке от 11,5% годовых на срок до 3 лет. Кредит предоставляется без залога и без открытия счета в МСП Банке. Поручительство для ИП – не обязательно, для ООО – обязательно. Форма погашения – аннуитет. Заемщик обязан также иметь электронную цифровую подпись. При этом срок рассмотрения заявки составит 72 часа.
Как рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич в рамках онлайн-конференции "Цифровая трансформация малого и среднего бизнеса в российских регионах", продукт "Экспресс-поддержка" создавался корпорацией совместно с предпринимателями. В пилотном проекте участвовали 200 компаний.
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 15:23
МСП Банк включен в программу льготного кредитования на развитие туризма
"Мы видим большую потребность предпринимателей в цивилизованном рыночном кредитовании, ведь сейчас, по нашим оценкам, более миллиона предпринимателей вынуждены брать потребительские кредиты со ставкой 16-20%. Во время пилота мы боялись, что эта ставка (11,5% - прим. ред.) окажется не такой востребованной, но сами предприниматели нас разубедили. Мы уже заключили 160 договоров на сумму более миллиарда рублей – с момента пилотного режима работы проекта. Продукт доступен для предпринимателей по всей стране. В частности, первое положительное решение было принято по заявке на кредит от предпринимателя из Крыма", – рассказал Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.
Кредит в рамках "Экспресс-поддержки" предоставляется в целях дальнейшего развития бизнеса, для пополнения оборотных средств, финансирования текущей деятельности, а также для инвестиций. Разработанный банком продукт предполагает кредитование заемщиков с вероятностью дефолта в диапазоне 0,6–6,4% в год, при этом кредиты заемщикам с повышенным уровнем риска в рамках данного диапазона в перспективе будут обеспечиваться зонтичной гарантией Корпорации МСП, уточняется в сообщении.
 
МСП БанкБанкиРоссия
 
 
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