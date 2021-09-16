https://ria.ru/20210916/avtoklub-1750353788.html

Липецкая область получила многофункциональные автоклубы

Липецкая область получила многофункциональные автоклубы - РИА Новости, 16.09.2021

Липецкая область получила многофункциональные автоклубы

Многофункциональные автоклубы поступили в Липецкую область в рамках нацпроекта "Культура", они будут обслуживать села и деревни, в которых нет стационарных... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T15:54

2021-09-16T15:54

2021-09-16T15:54

липецкая область

общество

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 16 сен – РИА Новости. Многофункциональные автоклубы поступили в Липецкую область в рамках нацпроекта "Культура", они будут обслуживать села и деревни, в которых нет стационарных центров досуга, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что все мобильные автоклубы оснащены современным звуковым, световым и проекционным оборудованием для просмотров кинофильмов. При необходимости крыша и стены машины трансформируются и превращаются в сцену для выступления творческих коллективов. Имеется и автономный генератор, который позволит развернуть концертную площадку вдалеке от источников электропитания, а также возможность выхода в интернет для онлайн-трансляций с различных культурных мероприятий.Он уточнил, что для покупки мобильных домов культуры из федерального бюджета выделены около 22 миллионов рублей. Региональное управление культуры и туризма уже отправило заявку в министерство еще на шесть автоклубов.

https://ria.ru/20210908/podderzhka-1749227249.html

липецкая область

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2021

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общество, липецкая область, игорь артамонов