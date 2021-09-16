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Липецкая область
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Липецкая область получила многофункциональные автоклубы
Липецкая область получила многофункциональные автоклубы - РИА Новости, 16.09.2021
Липецкая область получила многофункциональные автоклубы
Многофункциональные автоклубы поступили в Липецкую область в рамках нацпроекта "Культура", они будут обслуживать села и деревни, в которых нет стационарных... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T15:54
2021-09-16T15:54
липецкая область
общество
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 16 сен – РИА Новости. Многофункциональные автоклубы поступили в Липецкую область в рамках нацпроекта "Культура", они будут обслуживать села и деревни, в которых нет стационарных центров досуга, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что все мобильные автоклубы оснащены современным звуковым, световым и проекционным оборудованием для просмотров кинофильмов. При необходимости крыша и стены машины трансформируются и превращаются в сцену для выступления творческих коллективов. Имеется и автономный генератор, который позволит развернуть концертную площадку вдалеке от источников электропитания, а также возможность выхода в интернет для онлайн-трансляций с различных культурных мероприятий.Он уточнил, что для покупки мобильных домов культуры из федерального бюджета выделены около 22 миллионов рублей. Региональное управление культуры и туризма уже отправило заявку в министерство еще на шесть автоклубов.
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общество, липецкая область, игорь артамонов
15:54 16.09.2021
 

Липецкая область получила многофункциональные автоклубы

© Фото : Администрация Липецкой областиМногофункциональные автоклубы, поступившие в Липецкую область в рамках нацпроекта "Культура"
Многофункциональные автоклубы, поступившие в Липецкую область в рамках нацпроекта Культура - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Фото : Администрация Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 16 сен – РИА Новости. Многофункциональные автоклубы поступили в Липецкую область в рамках нацпроекта "Культура", они будут обслуживать села и деревни, в которых нет стационарных центров досуга, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что все мобильные автоклубы оснащены современным звуковым, световым и проекционным оборудованием для просмотров кинофильмов. При необходимости крыша и стены машины трансформируются и превращаются в сцену для выступления творческих коллективов. Имеется и автономный генератор, который позволит развернуть концертную площадку вдалеке от источников электропитания, а также возможность выхода в интернет для онлайн-трансляций с различных культурных мероприятий.
"Радует, что такая техника поступает на вооружение работников культуры, которые могут доехать до самого отдалённого села и порадовать людей творчеством", - сказал Артамонов.
Он уточнил, что для покупки мобильных домов культуры из федерального бюджета выделены около 22 миллионов рублей. Региональное управление культуры и туризма уже отправило заявку в министерство еще на шесть автоклубов.
Рубли - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 17:28Липецкая область
Липецкая область увеличит поддержку культурной сферы
 
Липецкая областьОбществоЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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