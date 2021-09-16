17:38 16.09.2021 (обновлено: 18:34 16.09.2021)
Омский губернатор вручил ключи от самой крупной партии школьных автобусов
Губернатор Омской области Бурков вручил директорам школ ключи от 132 школьных автобусов
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Александр Бурков в Омске на площади перед МФК "Континент" вручил ключи от 132 новых школьных автобусов
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Омской области
ОМСК, 16 сен – РИА Новости. Губернатор Александр Бурков в Омске на площади перед МФК "Континент" вручил ключи от 132 новых школьных автобусов, сообщили в пресс-службе правительства Омской области.
Ключи от новых школьных автобусов глава региона вручал директорам школ, детских домов, интернатов и учреждений дополнительного образования. Как отмечают в правительстве Омской области, это самая крупная за последнее время партия школьных автобусов по всей области.
"Сегодня почти 12 тысяч детей в районах нашей области добираются до учебы на транспорте. Наша с вами задача создать им комфортные условия. Сегодня на этой площади мы видим 132 новых автобуса для наших школ, адаптивных учреждений, детских домов, учреждений дополнительного образования. Впервые за многие годы мы получаем такую большую партию автотранспорта. Я хочу сказать огромное спасибо правительству России, лично Владимиру Владимировичу Путину за поддержку нашего региона, за такое отношение к нашим детям", - цитирует пресс-служба правительства Омской области губернатора Александра Буркова.
По его словам, теперь автопарк школьных автобусов региона обновлён на 60%, и в этом направлении работа продолжится.
В Омскую область автобусы поставили Минпромторг России по распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Общая сумма госконтрактов на поставку составила 343,6 миллиона рублей из федерального бюджета.
Как отмечается в сообщении, самая большая партия автобусов - 28 единиц - отправилась в Омский район, 10 автобусов будут работать на маршрутах в Черлакском районе, восемь – в Калачинском, по шесть новых единиц получили Шербакульский, Колосовский, Нижнеомский, Марьяновский районы. Остальные районы получили от одного до трех автобусов и смогли закрыть вопрос обновления подвижного состава.
Автобусы получили и четыре школы города Омска, куда дети добираются из отдаленных районов города.
Ежедневно в Омской области на 583 автобусах на занятия в школы и иные образовательные учреждения приезжают 11,5 тысячи детей из 1042 населенных пунктов. Общая протяжённость маршрутов подвоза детей из Омской области чуть меньше длины экватора Земли и составляет более 32 тысяч километров.