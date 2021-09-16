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США расширят военное присутствие в Австралии
США расширят военное присутствие в Австралии - РИА Новости, 16.09.2021
США расширят военное присутствие в Австралии
США расширят военное присутствие в Австралии, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T21:32
2021-09-16T23:54
сша
австралия
министерство обороны сша
в мире
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. США расширят военное присутствие в Австралии, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Сегодня мы одобрили важные инициативы, касающиеся размещения сил, которые расширят наш доступ и присутствие в Австралии", — сказал он на пресс-конференции с австралийскими коллегами.Как уточнил министр обороны Австралии Питер Даттон, речь идет в том числе о ротационном присутствии там всех типов военных самолетов Соединенных Штатов.Накануне вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой станет создание атомных субмарин для Военно-морского флота Австралии, которая отказывается от соглашения с Францией на приобретение неатомных подлодок на 66 миллиардов долларов.Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле внимательно изучают информацию об альянсе. Чтобы сформировать свою позицию, надо понять цели и задачи объединения, отметил он.
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сша, австралия, министерство обороны сша, в мире, ллойд остин
21:32 16.09.2021 (обновлено: 23:54 16.09.2021)
 
США расширят военное присутствие в Австралии

Шеф Пентагона Остин: США договорились о расширении военного присутствия в Австралии

© Фото : U.S. Army / Kevin ValentineАмериканские военные и сотрудники Национальной гвардии во время протестов в Вашингтоне, США
Американские военные и сотрудники Национальной гвардии во время протестов в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Фото : U.S. Army / Kevin Valentine
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ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. США расширят военное присутствие в Австралии, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Сегодня мы одобрили важные инициативы, касающиеся размещения сил, которые расширят наш доступ и присутствие в Австралии", — сказал он на пресс-конференции с австралийскими коллегами.
Как уточнил министр обороны Австралии Питер Даттон, речь идет в том числе о ротационном присутствии там всех типов военных самолетов Соединенных Штатов.
Накануне вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой станет создание атомных субмарин для Военно-морского флота Австралии, которая отказывается от соглашения с Францией на приобретение неатомных подлодок на 66 миллиардов долларов.
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле внимательно изучают информацию об альянсе. Чтобы сформировать свою позицию, надо понять цели и задачи объединения, отметил он.
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