https://ria.ru/20210916/avstraliya-1750417856.html

США расширят военное присутствие в Австралии

США расширят военное присутствие в Австралии - РИА Новости, 16.09.2021

США расширят военное присутствие в Австралии

США расширят военное присутствие в Австралии, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T21:32

2021-09-16T21:32

2021-09-16T23:54

сша

австралия

министерство обороны сша

в мире

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. США расширят военное присутствие в Австралии, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Сегодня мы одобрили важные инициативы, касающиеся размещения сил, которые расширят наш доступ и присутствие в Австралии", — сказал он на пресс-конференции с австралийскими коллегами.Как уточнил министр обороны Австралии Питер Даттон, речь идет в том числе о ротационном присутствии там всех типов военных самолетов Соединенных Штатов.Накануне вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой станет создание атомных субмарин для Военно-морского флота Австралии, которая отказывается от соглашения с Францией на приобретение неатомных подлодок на 66 миллиардов долларов.Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле внимательно изучают информацию об альянсе. Чтобы сформировать свою позицию, надо понять цели и задачи объединения, отметил он.

https://ria.ru/20210521/pentagon-1733175180.html

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сша, австралия, министерство обороны сша, в мире, ллойд остин