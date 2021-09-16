16:40 16.09.2021 (обновлено: 16:53 16.09.2021)
В МИД прокомментировали планы Австралии построить атомные подлодки
МИД: ожидаем, что Австралия будет соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия ожидает, что Австралия будет соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы Австралии построить атомные подводные лодки.
"Мы обратили внимание на обнародованные планы Австралии в рамках трехстороннего, как они называют, "продвинутого партнерства" в сфере безопасности между США, Британией и Австралией. Мы исходим из того, что Австралия как неядерное государство, которое является добросовестным участником договора о нераспространении ядерного оружия, будет соблюдать свои обязательства в его рамках, а также по соглашению о гарантиях с МАГАТЭ и дополнительному протоколу к нему", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
"Мы рассчитываем, что Канберра обеспечит необходимое сотрудничество с агентством в целях исключения любых нераспространенческих рисков", - добавила официальный представитель российского МИД.
В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS (Австралия-Великобритания-США) в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.
В своем совместном заявлении страны подчеркнули, что глубоко привержены сохранению лидерства в области нераспространения ядерного оружия. При этом премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что Австралия собирается сама строить атомные подводные лодки, но не стремится к обладанию ядерным оружием.