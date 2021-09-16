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В МИД прокомментировали планы Австралии построить атомные подлодки
В МИД прокомментировали планы Австралии построить атомные подлодки - РИА Новости, 16.09.2021
В МИД прокомментировали планы Австралии построить атомные подлодки
Россия ожидает, что Австралия будет соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:40
2021-09-16T16:53
в мире
австралия
россия
сша
канберра
джо байден
магатэ
борис джонсон
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия ожидает, что Австралия будет соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы Австралии построить атомные подводные лодки."Мы обратили внимание на обнародованные планы Австралии в рамках трехстороннего, как они называют, "продвинутого партнерства" в сфере безопасности между США, Британией и Австралией. Мы исходим из того, что Австралия как неядерное государство, которое является добросовестным участником договора о нераспространении ядерного оружия, будет соблюдать свои обязательства в его рамках, а также по соглашению о гарантиях с МАГАТЭ и дополнительному протоколу к нему", - сказала Захарова на брифинге в четверг."Мы рассчитываем, что Канберра обеспечит необходимое сотрудничество с агентством в целях исключения любых нераспространенческих рисков", - добавила официальный представитель российского МИД.В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS (Австралия-Великобритания-США) в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.В своем совместном заявлении страны подчеркнули, что глубоко привержены сохранению лидерства в области нераспространения ядерного оружия. При этом премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что Австралия собирается сама строить атомные подводные лодки, но не стремится к обладанию ядерным оружием.
https://ria.ru/20210916/alyans-1750296673.html
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австралия
россия
сша
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в мире, австралия, россия, сша, канберра, джо байден, магатэ, борис джонсон, скотт моррисон
16:40 16.09.2021 (обновлено: 16:53 16.09.2021)
 
В МИД прокомментировали планы Австралии построить атомные подлодки

МИД: ожидаем, что Австралия будет соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия ожидает, что Австралия будет соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы Австралии построить атомные подводные лодки.
"Мы обратили внимание на обнародованные планы Австралии в рамках трехстороннего, как они называют, "продвинутого партнерства" в сфере безопасности между США, Британией и Австралией. Мы исходим из того, что Австралия как неядерное государство, которое является добросовестным участником договора о нераспространении ядерного оружия, будет соблюдать свои обязательства в его рамках, а также по соглашению о гарантиях с МАГАТЭ и дополнительному протоколу к нему", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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"Мы рассчитываем, что Канберра обеспечит необходимое сотрудничество с агентством в целях исключения любых нераспространенческих рисков", - добавила официальный представитель российского МИД.
В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS (Австралия-Великобритания-США) в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.
В своем совместном заявлении страны подчеркнули, что глубоко привержены сохранению лидерства в области нераспространения ядерного оружия. При этом премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что Австралия собирается сама строить атомные подводные лодки, но не стремится к обладанию ядерным оружием.
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В миреАвстралияРоссияСШАКанберраДжо БайденМАГАТЭБорис ДжонсонСкотт Моррисон
 
 
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