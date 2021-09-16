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В Австралии призвали Пекин к диалогу после образования альянса AUKUS
В Австралии призвали Пекин к диалогу после образования альянса AUKUS - РИА Новости, 16.09.2021
В Австралии призвали Пекин к диалогу после образования альянса AUKUS
Австралия взаимодействовала с Китаем и другими странами Индо-Тихоокеанского региона для обсуждения нового альянса AUKUS, направила Пекину открытое приглашение... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T09:37
2021-09-16T09:37
в мире
австралия
китай
си цзиньпин
скотт моррисон
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Австралия взаимодействовала с Китаем и другими странами Индо-Тихоокеанского региона для обсуждения нового альянса AUKUS, направила Пекину открытое приглашение для обсуждения других вопросов, сообщает телеканал 9 News со ссылкой на австралийского премьер-министра Скотта Моррисона."Я разговаривал с (премьер-министром Индии) Нарендрой Моди и (премьер-министром Японии) Ёсихидэ Сугой прошлой ночью", - приводит телеканал слова Моррисона."Есть открытое приглашение для (председателя КНР Си Цзиньпина) для обсуждения других вопросов ... Австралия открыта для обсуждения вопросов, важных для Индо-Тихоокеанского региона", - добавил Моррисон.Он также отверг предположения, что альянс AUKUS может рассматриваться китайским правительством как провокационный шаг. "Это не редкость, когда страны принимают решения, исходя из своих стратегических интересов, и наращивают свой оборонный потенциал", - заявил он.В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.Ранее австралийский телеканал ABC сообщал, что Австралия решила создать флот атомных подводных лодок и отказаться от контракта с французской Naval Group стоимостью 90 миллиардов австралийских долларов (около 66 миллиардов долларов США) в пользу совместного проекта с США и Великобританией. Как отмечала компания, она предлагала Австралии "обычную подводную лодку исключительного качества". В 2017 году австралийское правительство объявило о выборе французской Naval Group (DCNS) для реализации крупнейшего в Австралии оборонного проекта по разработке строительству обычных подводных лодок. Австралия объявила в четверг, что выходит из соглашения по подлодкам с Naval Group. Свое решение власти страны объяснили ускорением изменений в региональной безопасности.Посольство Китая в Вашингтоне в ответ на формирование оборонительного партнерства США, Великобритании и Австралии уже призвало страны избавиться от ментальности холодной войны и не создавать альянсов, направленных против кого бы то ни было.
https://radiosputnik.ria.ru/20210916/bayden-1750267271.html
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в мире, австралия, китай, си цзиньпин, скотт моррисон
09:37 16.09.2021
 
В Австралии призвали Пекин к диалогу после образования альянса AUKUS

Премьер Австралии Моррисон: приглашаем Пекин к диалогу по Индо-Тихоокеанскому региону

CC BY 2.0 / Simon_sees / Old and New Parliament HousesКанберра
Канберра - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
CC BY 2.0 / Simon_sees / Old and New Parliament Houses
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Австралия взаимодействовала с Китаем и другими странами Индо-Тихоокеанского региона для обсуждения нового альянса AUKUS, направила Пекину открытое приглашение для обсуждения других вопросов, сообщает телеканал 9 News со ссылкой на австралийского премьер-министра Скотта Моррисона.
"Я разговаривал с (премьер-министром Индии) Нарендрой Моди и (премьер-министром Японии) Ёсихидэ Сугой прошлой ночью", - приводит телеканал слова Моррисона.
"Есть открытое приглашение для (председателя КНР Си Цзиньпина) для обсуждения других вопросов ... Австралия открыта для обсуждения вопросов, важных для Индо-Тихоокеанского региона", - добавил Моррисон.
Он также отверг предположения, что альянс AUKUS может рассматриваться китайским правительством как провокационный шаг. "Это не редкость, когда страны принимают решения, исходя из своих стратегических интересов, и наращивают свой оборонный потенциал", - заявил он.
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"Парень снизу". Байден не смог вспомнить имя премьера Австралии
В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.
Ранее австралийский телеканал ABC сообщал, что Австралия решила создать флот атомных подводных лодок и отказаться от контракта с французской Naval Group стоимостью 90 миллиардов австралийских долларов (около 66 миллиардов долларов США) в пользу совместного проекта с США и Великобританией. Как отмечала компания, она предлагала Австралии "обычную подводную лодку исключительного качества". В 2017 году австралийское правительство объявило о выборе французской Naval Group (DCNS) для реализации крупнейшего в Австралии оборонного проекта по разработке строительству обычных подводных лодок. Австралия объявила в четверг, что выходит из соглашения по подлодкам с Naval Group. Свое решение власти страны объяснили ускорением изменений в региональной безопасности.
Посольство Китая в Вашингтоне в ответ на формирование оборонительного партнерства США, Великобритании и Австралии уже призвало страны избавиться от ментальности холодной войны и не создавать альянсов, направленных против кого бы то ни было.
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Австралия получит не менее восьми атомных подлодок в рамках AUKUS
 
В миреАвстралияКитайСи ЦзиньпинСкотт Моррисон
 
 
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