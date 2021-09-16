https://ria.ru/20210916/anapa-1750280188.html
В Анапе загорелся балкон в многоэтажке
В Анапе загорелся балкон в многоэтажке - РИА Новости, 16.09.2021
В Анапе загорелся балкон в многоэтажке
Балкон загорелся в четверг в жилом доме в Анапе на улице Таманской, 15 человек эвакуированы, один спасён, сообщает главное управление МЧС по Краснодарскому... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T10:49
2021-09-16T10:49
2021-09-16T14:18
происшествия
краснодарский край
анапа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750285903_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_cb1a33ab44d7acaff194aa60c198dd40.jpg
СОЧИ, 16 сен – РИА Новости. Балкон загорелся в четверг в жилом доме в Анапе на улице Таманской, 15 человек эвакуированы, один спасён, сообщает главное управление МЧС по Краснодарскому краю.Ранее в сетях появилось видео, как горит балкон в многоэтажном доме. На видеозаписях видно, как мужчина в нижнем белье выбрался на карниз четвертого этажа, а из балкона вырывается огонь."В 09.25 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание на балконе многоэтажного жилого дома на площади 10 м2. В 09.51 локализация пожара на площади 10 м2. В 10.03 - ликвидация пожара... было эвакуировано 15 человек, один человек спасен", - говорится в сообщении.К ликвидации огня было привлечено 16 спасателей и пять единиц техники.Как сообщили РИА Новости МЧС края, спасён был именно тот человек, который стоял на балконе в нижнем белье, пытаясь укрыться от огня.
https://ria.ru/20210916/khlopok-1750271356.html
краснодарский край
анапа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750285903_48:0:528:360_1920x0_80_0_0_d15ed3714de35590ad6264612ee6e487.jpg
Мужчина вылез на карниз четвертого этажа, спасаясь от пожара в жилом доме в Анапе
Житель Анапы, спасаясь от пожара в квартире, вылез на карниз и продержался там, пока его не спасли сотрудники МЧС. Возгорание ликвидировано, никто не пострадал.
2021-09-16T10:49
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:49 16.09.2021 (обновлено: 14:18 16.09.2021)
В Анапе загорелся балкон в многоэтажке
В Анапе загорелся балкон в многоэтажке, 15 человек эвакуировали