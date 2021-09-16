https://ria.ru/20210916/anapa-1750280188.html

В Анапе загорелся балкон в многоэтажке

В Анапе загорелся балкон в многоэтажке - РИА Новости, 16.09.2021

В Анапе загорелся балкон в многоэтажке

Балкон загорелся в четверг в жилом доме в Анапе на улице Таманской, 15 человек эвакуированы, один спасён, сообщает главное управление МЧС по Краснодарскому... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T10:49

2021-09-16T10:49

2021-09-16T14:18

происшествия

краснодарский край

анапа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 16 сен – РИА Новости. Балкон загорелся в четверг в жилом доме в Анапе на улице Таманской, 15 человек эвакуированы, один спасён, сообщает главное управление МЧС по Краснодарскому краю.Ранее в сетях появилось видео, как горит балкон в многоэтажном доме. На видеозаписях видно, как мужчина в нижнем белье выбрался на карниз четвертого этажа, а из балкона вырывается огонь."В 09.25 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание на балконе многоэтажного жилого дома на площади 10 м2. В 09.51 локализация пожара на площади 10 м2. В 10.03 - ликвидация пожара... было эвакуировано 15 человек, один человек спасен", - говорится в сообщении.К ликвидации огня было привлечено 16 спасателей и пять единиц техники.Как сообщили РИА Новости МЧС края, спасён был именно тот человек, который стоял на балконе в нижнем белье, пытаясь укрыться от огня.

https://ria.ru/20210916/khlopok-1750271356.html

краснодарский край

анапа

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мужчина вылез на карниз четвертого этажа, спасаясь от пожара в жилом доме в Анапе Житель Анапы, спасаясь от пожара в квартире, вылез на карниз и продержался там, пока его не спасли сотрудники МЧС. Возгорание ликвидировано, никто не пострадал. 2021-09-16T10:49 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)