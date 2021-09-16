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https://ria.ru/20210916/anapa-1750280188.html
В Анапе загорелся балкон в многоэтажке
В Анапе загорелся балкон в многоэтажке - РИА Новости, 16.09.2021
В Анапе загорелся балкон в многоэтажке
Балкон загорелся в четверг в жилом доме в Анапе на улице Таманской, 15 человек эвакуированы, один спасён, сообщает главное управление МЧС по Краснодарскому... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T10:49
2021-09-16T14:18
происшествия
краснодарский край
анапа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 16 сен – РИА Новости. Балкон загорелся в четверг в жилом доме в Анапе на улице Таманской, 15 человек эвакуированы, один спасён, сообщает главное управление МЧС по Краснодарскому краю.Ранее в сетях появилось видео, как горит балкон в многоэтажном доме. На видеозаписях видно, как мужчина в нижнем белье выбрался на карниз четвертого этажа, а из балкона вырывается огонь."В 09.25 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание на балконе многоэтажного жилого дома на площади 10 м2. В 09.51 локализация пожара на площади 10 м2. В 10.03 - ликвидация пожара... было эвакуировано 15 человек, один человек спасен", - говорится в сообщении.К ликвидации огня было привлечено 16 спасателей и пять единиц техники.Как сообщили РИА Новости МЧС края, спасён был именно тот человек, который стоял на балконе в нижнем белье, пытаясь укрыться от огня.
https://ria.ru/20210916/khlopok-1750271356.html
краснодарский край
анапа
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Мужчина вылез на карниз четвертого этажа, спасаясь от пожара в жилом доме в Анапе
Житель Анапы, спасаясь от пожара в квартире, вылез на карниз и продержался там, пока его не спасли сотрудники МЧС. Возгорание ликвидировано, никто не пострадал.
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60
происшествия, краснодарский край, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:49 16.09.2021 (обновлено: 14:18 16.09.2021)
 
В Анапе загорелся балкон в многоэтажке

В Анапе загорелся балкон в многоэтажке, 15 человек эвакуировали

Читать ria.ru в
СОЧИ, 16 сен – РИА Новости. Балкон загорелся в четверг в жилом доме в Анапе на улице Таманской, 15 человек эвакуированы, один спасён, сообщает главное управление МЧС по Краснодарскому краю.
Ранее в сетях появилось видео, как горит балкон в многоэтажном доме. На видеозаписях видно, как мужчина в нижнем белье выбрался на карниз четвертого этажа, а из балкона вырывается огонь.
"В 09.25 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание на балконе многоэтажного жилого дома на площади 10 м2. В 09.51 локализация пожара на площади 10 м2. В 10.03 - ликвидация пожара... было эвакуировано 15 человек, один человек спасен", - говорится в сообщении.
К ликвидации огня было привлечено 16 спасателей и пять единиц техники.
Как сообщили РИА Новости МЧС края, спасён был именно тот человек, который стоял на балконе в нижнем белье, пытаясь укрыться от огня.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 09:58
В жилом доме в Омской области произошел взрыв газа
 
ПроисшествияКраснодарский крайАнапаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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