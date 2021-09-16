17:41 16.09.2021 (обновлено: 18:55 16.09.2021)
МВФ приостановил взаимодействие с Афганистаном
МВФ приостановил взаимодействие с Афганистаном до наступления ясности с правительством
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) не будет взаимодействовать с Афганистаном, пока не наступит ясность с правительством республики, заявил представитель МВФ Джерри Райс.
"Наше взаимодействие с Афганистаном было приостановлено до тех пор, пока не наступит ясность в международном сообществе по вопросу признания правительства. Программа МВФ там (в республике) была поставлена на паузу. У страны нет доступа к ресурсам фонда", - сказал на брифинге Райс.
По его словам, МВФ глубоко обеспокоен надвигающимся экономическим и гуманитарным кризисом в Афганистане и призывает международное сообщество немедленно сосредоточиться на этом вопросе.
В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая группировка
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