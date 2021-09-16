https://ria.ru/20210916/afganistan-1750383574.html

МВФ приостановил взаимодействие с Афганистаном

МВФ приостановил взаимодействие с Афганистаном - РИА Новости, 16.09.2021

МВФ приостановил взаимодействие с Афганистаном

Международный валютный фонд (МВФ) не будет взаимодействовать с Афганистаном, пока не наступит ясность с правительством республики, заявил представитель МВФ... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T17:41

2021-09-16T17:41

2021-09-16T18:55

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афганистан

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захват власти в афганистане талибами

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оон

талибан

джерри райс

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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) не будет взаимодействовать с Афганистаном, пока не наступит ясность с правительством республики, заявил представитель МВФ Джерри Райс."Наше взаимодействие с Афганистаном было приостановлено до тех пор, пока не наступит ясность в международном сообществе по вопросу признания правительства. Программа МВФ там (в республике) была поставлена на паузу. У страны нет доступа к ресурсам фонда", - сказал на брифинге Райс.По его словам, МВФ глубоко обеспокоен надвигающимся экономическим и гуманитарным кризисом в Афганистане и призывает международное сообщество немедленно сосредоточиться на этом вопросе.В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20210824/afganistan-1747117305.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

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в мире, афганистан, мвф, кабул (город), оон, талибан, джерри райс, россия, мохаммад хасан ахунд