https://ria.ru/20210916/afganistan-1750346816.html
Запад не справится с катастрофой в Афганистане без России, заявила Захарова
Запад не справится с катастрофой в Афганистане без России, заявила Захарова - РИА Новости, 16.09.2021
Запад не справится с катастрофой в Афганистане без России, заявила Захарова
Запад понимает, что с катастрофой, связанной с ситуацией в Афганистане, ему без России не справиться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T15:18
2021-09-16T15:18
2021-09-16T15:33
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
россия
кабул (город)
оон
талибан
мария захарова
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 сен - РИА Новости. Запад понимает, что с катастрофой, связанной с ситуацией в Афганистане, ему без России не справиться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Они понимают, что без нашей страны эту крупнейшую катастрофу, это не проблема, это катастрофа на всех направлениях, с ней ничего они не сделают", - сказала Захарова в передаче "Большая игра" на Первом канале.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210916/afganistan-1750344869.html
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в мире, афганистан, россия, кабул (город), оон, талибан, мария захарова, мохаммад хасан ахунд
15:18 16.09.2021 (обновлено: 15:33 16.09.2021)
Запад не справится с катастрофой в Афганистане без России, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова: Запад не справится с ситуацией в Афганистане без России