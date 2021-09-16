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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210916/afganistan-1750346816.html
Запад не справится с катастрофой в Афганистане без России, заявила Захарова
Запад не справится с катастрофой в Афганистане без России, заявила Захарова - РИА Новости, 16.09.2021
Запад не справится с катастрофой в Афганистане без России, заявила Захарова
Запад понимает, что с катастрофой, связанной с ситуацией в Афганистане, ему без России не справиться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T15:18
2021-09-16T15:33
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
россия
кабул (город)
оон
талибан
мария захарова
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 сен - РИА Новости. Запад понимает, что с катастрофой, связанной с ситуацией в Афганистане, ему без России не справиться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Они понимают, что без нашей страны эту крупнейшую катастрофу, это не проблема, это катастрофа на всех направлениях, с ней ничего они не сделают", - сказала Захарова в передаче "Большая игра" на Первом канале.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.
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афганистан
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в мире, афганистан, россия, кабул (город), оон, талибан, мария захарова, мохаммад хасан ахунд
15:18 16.09.2021 (обновлено: 15:33 16.09.2021)
 
Запад не справится с катастрофой в Афганистане без России, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: Запад не справится с ситуацией в Афганистане без России

© REUTERS / StringerЧлены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск
Члены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© REUTERS / Stringer
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 сен - РИА Новости. Запад понимает, что с катастрофой, связанной с ситуацией в Афганистане, ему без России не справиться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Они понимают, что без нашей страны эту крупнейшую катастрофу, это не проблема, это катастрофа на всех направлениях, с ней ничего они не сделают", - сказала Захарова в передаче "Большая игра" на Первом канале.
Морские пехотинцы США во время эвакуации в аэропорту Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 15:11Захват власти в Афганистане талибами
В МИД назвали уход Запада из Афганистана абсолютно позорнейшим явлением
В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанРоссияКабул (город)ООНТалибанМария ЗахароваМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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