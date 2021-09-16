https://ria.ru/20210916/afganistan-1750294936.html

Обстановка в Афганистане грозит дестабилизацией, заявил Токаев

Обстановка в Афганистане грозит дестабилизацией, заявил Токаев - РИА Новости, 16.09.2021

Обстановка в Афганистане грозит дестабилизацией, заявил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ОДКБ в четверг выразил обеспокоенность ситуацией в Афганистане, которая, по его мнению, развивается в... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T11:43

2021-09-16T11:43

2021-09-16T11:43

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АЛМА-АТА, 16 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ОДКБ в четверг выразил обеспокоенность ситуацией в Афганистане, которая, по его мнению, развивается в сторону серьезной дестабилизации, чреватой гражданской войной."По нашим наблюдениям, обстановка в Афганистане развивается в сторону серьезной дестабилизации, чреватой гражданской войной", - цитирует Токаева его пресс-служба.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210916/afganistan-1750288853.html

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, одкб, касым-жомарт токаев, россия, мохаммад хасан ахунд