https://ria.ru/20210916/advokat-1750365228.html
Семья задержанного в Праге россиянина отказалась от услуг чешского адвоката
Семья задержанного в Праге россиянина отказалась от услуг чешского адвоката - РИА Новости, 16.09.2021
Семья задержанного в Праге россиянина отказалась от услуг чешского адвоката
Семья задержанного в воскресенье в аэропорту Праги гражданина РФ Александра Франчетти отказалась в четверг от услуг чешского адвоката Яна Шварца, сообщил РИА... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:36
2021-09-16T16:36
2021-09-16T16:53
в мире
прага
александр франчетти
задержание россиянина франчетти в чехии
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ПРАГА, 16 сен - РИА Новости. Семья задержанного в воскресенье в аэропорту Праги гражданина РФ Александра Франчетти отказалась в четверг от услуг чешского адвоката Яна Шварца, сообщил РИА Новости сам адвокат."Семья господина Франчетти отказалась от моих услуг. Больше никакой информации сообщить вам не могу", - сказал Шварц.В воскресенье пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил РИА Новости, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России в аэропорту Праги по выданному Украиной ордеру.
https://ria.ru/20210916/franchetti-1750279293.html
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в мире, прага, александр франчетти, задержание россиянина франчетти в чехии
16:36 16.09.2021 (обновлено: 16:53 16.09.2021)
Семья задержанного в Праге россиянина отказалась от услуг чешского адвоката
Семья задержанного в Праге россиянина Франчетти отказалась от услуг чешского адвоката