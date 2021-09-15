https://ria.ru/20210915/zhirinovskiy-1750220695.html

Жириновский призвал уволить директора, порвавшего ухо ученику

Жириновский призвал уволить директора, порвавшего ухо ученику - РИА Новости, 15.09.2021

Жириновский призвал уволить директора, порвавшего ухо ученику

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал уволить директора школы, который, по информации в СМИ, порвал ухо ученику, носившему серьгу. Политик добавил, что РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T18:44

2021-09-15T18:44

2021-09-15T18:44

общество

рыльский район

курская область

владимир жириновский

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал уволить директора школы, который, по информации в СМИ, порвал ухо ученику, носившему серьгу. Политик добавил, что учитель не имеет отношения к внешнему виду учащегося, любое насилие в школе недопустимо."До каких пор это будет продолжаться? Серьга, прическа, вообще внешний вид – это право ученика. Никакого насилия, тем более в такой оскорбительной форме в отношении учащегося быть не должно", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.Политик также призвал уволить директора образовательного учреждения."Немедленно нужно уволить учителя или директора, который позволил себе такое отношение, чтобы духу его не было в сфере педагогики!", - подчеркнул он.Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова ранее сообщила РИА Новости, что взяла на контроль историю ученика, отказавшегося снять серьгу, и проведет проверку воспитательной работы в этом учреждении. По ее словам, мама ребенка обратилась в судмедэкспертизу.Информация об инциденте появилась ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов. Сообщалось, что директор Ивановской школы в Рыльском районе якобы порвал ухо ученику восьмого класса за то, что тот не стал снимать серьгу, также руководитель оскорбил школьника нецензурным сравнением. Прокуратура и СК объявили о начале проверки изложенной в СМИ информации.

https://ria.ru/20210903/direktor-1748609801.html

https://ria.ru/20210904/shkolnik-1748694653.html

рыльский район

курская область

россия

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общество, рыльский район, курская область, владимир жириновский, россия