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Жириновский призвал уволить директора, порвавшего ухо ученику
Жириновский призвал уволить директора, порвавшего ухо ученику - РИА Новости, 15.09.2021
Жириновский призвал уволить директора, порвавшего ухо ученику
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал уволить директора школы, который, по информации в СМИ, порвал ухо ученику, носившему серьгу. Политик добавил, что РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T18:44
2021-09-15T18:44
общество
рыльский район
курская область
владимир жириновский
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал уволить директора школы, который, по информации в СМИ, порвал ухо ученику, носившему серьгу. Политик добавил, что учитель не имеет отношения к внешнему виду учащегося, любое насилие в школе недопустимо."До каких пор это будет продолжаться? Серьга, прическа, вообще внешний вид – это право ученика. Никакого насилия, тем более в такой оскорбительной форме в отношении учащегося быть не должно", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.Политик также призвал уволить директора образовательного учреждения."Немедленно нужно уволить учителя или директора, который позволил себе такое отношение, чтобы духу его не было в сфере педагогики!", - подчеркнул он.Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова ранее сообщила РИА Новости, что взяла на контроль историю ученика, отказавшегося снять серьгу, и проведет проверку воспитательной работы в этом учреждении. По ее словам, мама ребенка обратилась в судмедэкспертизу.Информация об инциденте появилась ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов. Сообщалось, что директор Ивановской школы в Рыльском районе якобы порвал ухо ученику восьмого класса за то, что тот не стал снимать серьгу, также руководитель оскорбил школьника нецензурным сравнением. Прокуратура и СК объявили о начале проверки изложенной в СМИ информации.
https://ria.ru/20210903/direktor-1748609801.html
https://ria.ru/20210904/shkolnik-1748694653.html
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общество, рыльский район, курская область, владимир жириновский, россия
18:44 15.09.2021
 
Жириновский призвал уволить директора, порвавшего ухо ученику

Глава ЛДПР Жириновский призвал уволить директора, который порвал ухо ученику из-за серьги

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский на всероссийском слете активистов партии ЛДПР в Москве
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на всероссийском слете активистов партии ЛДПР в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал уволить директора школы, который, по информации в СМИ, порвал ухо ученику, носившему серьгу. Политик добавил, что учитель не имеет отношения к внешнему виду учащегося, любое насилие в школе недопустимо.
"До каких пор это будет продолжаться? Серьга, прическа, вообще внешний вид – это право ученика. Никакого насилия, тем более в такой оскорбительной форме в отношении учащегося быть не должно", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
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Политик также призвал уволить директора образовательного учреждения.
"Немедленно нужно уволить учителя или директора, который позволил себе такое отношение, чтобы духу его не было в сфере педагогики!", - подчеркнул он.
Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова ранее сообщила РИА Новости, что взяла на контроль историю ученика, отказавшегося снять серьгу, и проведет проверку воспитательной работы в этом учреждении. По ее словам, мама ребенка обратилась в судмедэкспертизу.
Информация об инциденте появилась ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов. Сообщалось, что директор Ивановской школы в Рыльском районе якобы порвал ухо ученику восьмого класса за то, что тот не стал снимать серьгу, также руководитель оскорбил школьника нецензурным сравнением. Прокуратура и СК объявили о начале проверки изложенной в СМИ информации.
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ОбществоРыльский районКурская областьВладимир ЖириновскийРоссия
 
 
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