Жириновский призвал уволить директора, порвавшего ухо ученику
Глава ЛДПР Жириновский призвал уволить директора, который порвал ухо ученику из-за серьги
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский на всероссийском слете активистов партии ЛДПР в Москве
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал уволить директора школы, который, по информации в СМИ, порвал ухо ученику, носившему серьгу. Политик добавил, что учитель не имеет отношения к внешнему виду учащегося, любое насилие в школе недопустимо.
"До каких пор это будет продолжаться? Серьга, прическа, вообще внешний вид – это право ученика. Никакого насилия, тем более в такой оскорбительной форме в отношении учащегося быть не должно", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
Политик также призвал уволить директора образовательного учреждения.
"Немедленно нужно уволить учителя или директора, который позволил себе такое отношение, чтобы духу его не было в сфере педагогики!", - подчеркнул он.
Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова ранее сообщила РИА Новости, что взяла на контроль историю ученика, отказавшегося снять серьгу, и проведет проверку воспитательной работы в этом учреждении. По ее словам, мама ребенка обратилась в судмедэкспертизу.
Информация об инциденте появилась ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов. Сообщалось, что директор Ивановской школы в Рыльском районе якобы порвал ухо ученику восьмого класса за то, что тот не стал снимать серьгу, также руководитель оскорбил школьника нецензурным сравнением. Прокуратура и СК объявили о начале проверки изложенной в СМИ информации.
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