https://ria.ru/20210915/zhirinovskiy-1750168065.html
Жириновский предложил разделить школы по половому признаку
Жириновский предложил разделить школы по половому признаку - РИА Новости, 15.09.2021
Жириновский предложил разделить школы по половому признаку
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что в России школы нужно разделить на мужские, женские и смешанные, чтобы родители сами решали, куда... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T14:51
2021-09-15T14:51
2021-09-15T14:52
общество
владимир жириновский
лдпр
россия
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что в России школы нужно разделить на мужские, женские и смешанные, чтобы родители сами решали, куда отдавать детей."Мы считаем, что школы должны быть разные, родители сами будут выбирать", - заявил Жириновский.Лидер либерал-демократов уточнил, что придумал названия для разных видов школ: "мужской лицей, гимназия для женщин, а смешанная – просто".Также он уточнил, что для матерей-одиночек будет полезно отдавать сыновей в "лицей".Кроме того, Жириновский предложил отменить экзамены в школах. Вместо этого необходимо фиксировать активность учеников на протяжении всего периода их обучения, после чего обрабатывать данные при помощи компьютерной программы и определять профессиональную ориентацию выпускников, уточнил лидер ЛДПР.
https://ria.ru/20210914/zhirinovskiy-1750028355.html
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общество, владимир жириновский, лдпр, россия
14:51 15.09.2021 (обновлено: 14:52 15.09.2021)
Жириновский предложил разделить школы по половому признаку
Жириновский: мы считаем, что школы должны быть разные, родители сами будут выбирать
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
заявил журналистам, что в России
школы нужно разделить на мужские, женские и смешанные, чтобы родители сами решали, куда отдавать детей.
"Мы считаем, что школы должны быть разные, родители сами будут выбирать", - заявил Жириновский.
Лидер либерал-демократов уточнил, что придумал названия для разных видов школ: "мужской лицей, гимназия для женщин, а смешанная – просто".
Также он уточнил, что для матерей-одиночек будет полезно отдавать сыновей в "лицей".
Кроме того, Жириновский предложил отменить экзамены в школах. Вместо этого необходимо фиксировать активность учеников на протяжении всего периода их обучения, после чего обрабатывать данные при помощи компьютерной программы и определять профессиональную ориентацию выпускников, уточнил лидер ЛДПР.