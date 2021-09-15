https://ria.ru/20210915/zhirinovskiy-1750168065.html

Жириновский предложил разделить школы по половому признаку

Жириновский предложил разделить школы по половому признаку - РИА Новости, 15.09.2021

Жириновский предложил разделить школы по половому признаку

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что в России школы нужно разделить на мужские, женские и смешанные, чтобы родители сами решали, куда... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T14:51

2021-09-15T14:51

2021-09-15T14:52

общество

владимир жириновский

лдпр

россия

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что в России школы нужно разделить на мужские, женские и смешанные, чтобы родители сами решали, куда отдавать детей."Мы считаем, что школы должны быть разные, родители сами будут выбирать", - заявил Жириновский.Лидер либерал-демократов уточнил, что придумал названия для разных видов школ: "мужской лицей, гимназия для женщин, а смешанная – просто".Также он уточнил, что для матерей-одиночек будет полезно отдавать сыновей в "лицей".Кроме того, Жириновский предложил отменить экзамены в школах. Вместо этого необходимо фиксировать активность учеников на протяжении всего периода их обучения, после чего обрабатывать данные при помощи компьютерной программы и определять профессиональную ориентацию выпускников, уточнил лидер ЛДПР.

https://ria.ru/20210914/zhirinovskiy-1750028355.html

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общество, владимир жириновский, лдпр, россия