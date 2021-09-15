Только второй срок спасет Зеленского от тюрьмы, считает депутат Рады
Депутат Рады Кузьмин: только второй срок спасет Зеленского от уголовного преследования
© AP Photo / Manuel Balce CenetaВизит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, США
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
КИЕВ, 15 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин уверен, что президент Владимир Зеленский хочет баллотироваться на второй срок, поскольку только он может спасти его от уголовного преследования "за совершенные преступления".
В предвыборный период, будучи кандидатом в президенты, Зеленский говорил, что идет на эту должность только на один срок. Затем, став президентом, он изменил риторику, намекал на второй президентский срок. В минувшую пятницу Зеленский заявил, что лучше выполнит все, что обещал, за один срок и поедет отдыхать.
"Чтобы не сесть в тюрьму, Зеленскому нужно как можно дольше находиться в президентском кресле. По закону только президентский иммунитет освобождает гражданина Украины от уголовного преследования за совершенные преступления. Другими словами, только второй президентский срок спасает его от неминуемого тюремного заключения", - написал Кузьмин в Telegram-канале в среду.
По его мнению, слезливые рассказы про родину и её спасение - "лишь прикрытие, дымовая завеса".
"Как ему не бояться, если и незаконное закрытие оппозиционных телеканалов и уничтожение оппозиционных электронных СМИ, и незаконное преследование лидеров оппозиции, и незаконный разгром Конституционного суда, и незаконное увольнение его руководителя, и незаконная ликвидация ОАСК (Окружного административного суда Киева - ред), и дело "вагнеровцев" (о задержании россиян в Минске в 2020 году - ред.), и незаконное наложение санкций на соотечественников, и многое другое, о чем без устали пишут журналисты — все это преступления действующего режима, ответственность за которые несёт персонально Зеленский", - считает депутат.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.