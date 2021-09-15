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Только второй срок спасет Зеленского от тюрьмы, считает депутат Рады
Только второй срок спасет Зеленского от тюрьмы, считает депутат Рады - РИА Новости, 15.09.2021
Только второй срок спасет Зеленского от тюрьмы, считает депутат Рады
Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин уверен, что президент Владимир Зеленский хочет баллотироваться на... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T10:40
2021-09-15T10:40
в мире
украина
киев
минск
владимир зеленский
верховная рада украины
петр порошенко
ренат кузьмин
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КИЕВ, 15 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин уверен, что президент Владимир Зеленский хочет баллотироваться на второй срок, поскольку только он может спасти его от уголовного преследования "за совершенные преступления".В предвыборный период, будучи кандидатом в президенты, Зеленский говорил, что идет на эту должность только на один срок. Затем, став президентом, он изменил риторику, намекал на второй президентский срок. В минувшую пятницу Зеленский заявил, что лучше выполнит все, что обещал, за один срок и поедет отдыхать."Чтобы не сесть в тюрьму, Зеленскому нужно как можно дольше находиться в президентском кресле. По закону только президентский иммунитет освобождает гражданина Украины от уголовного преследования за совершенные преступления. Другими словами, только второй президентский срок спасает его от неминуемого тюремного заключения", - написал Кузьмин в Telegram-канале в среду.По его мнению, слезливые рассказы про родину и её спасение - "лишь прикрытие, дымовая завеса"."Как ему не бояться, если и незаконное закрытие оппозиционных телеканалов и уничтожение оппозиционных электронных СМИ, и незаконное преследование лидеров оппозиции, и незаконный разгром Конституционного суда, и незаконное увольнение его руководителя, и незаконная ликвидация ОАСК (Окружного административного суда Киева - ред), и дело "вагнеровцев" (о задержании россиян в Минске в 2020 году - ред.), и незаконное наложение санкций на соотечественников, и многое другое, о чем без устали пишут журналисты — все это преступления действующего режима, ответственность за которые несёт персонально Зеленский", - считает депутат.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.
https://ria.ru/20210915/nenavist-1750097093.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210914/zelenskiy-1749980143.html
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в мире, украина, киев, минск, владимир зеленский, верховная рада украины, петр порошенко, ренат кузьмин, оппозиционная платформа - за жизнь
10:40 15.09.2021
 
Только второй срок спасет Зеленского от тюрьмы, считает депутат Рады

Депутат Рады Кузьмин: только второй срок спасет Зеленского от уголовного преследования

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВизит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, США
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, США - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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КИЕВ, 15 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин уверен, что президент Владимир Зеленский хочет баллотироваться на второй срок, поскольку только он может спасти его от уголовного преследования "за совершенные преступления".
В предвыборный период, будучи кандидатом в президенты, Зеленский говорил, что идет на эту должность только на один срок. Затем, став президентом, он изменил риторику, намекал на второй президентский срок. В минувшую пятницу Зеленский заявил, что лучше выполнит все, что обещал, за один срок и поедет отдыхать.
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"Чтобы не сесть в тюрьму, Зеленскому нужно как можно дольше находиться в президентском кресле. По закону только президентский иммунитет освобождает гражданина Украины от уголовного преследования за совершенные преступления. Другими словами, только второй президентский срок спасает его от неминуемого тюремного заключения", - написал Кузьмин в Telegram-канале в среду.
По его мнению, слезливые рассказы про родину и её спасение - "лишь прикрытие, дымовая завеса".
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"Как ему не бояться, если и незаконное закрытие оппозиционных телеканалов и уничтожение оппозиционных электронных СМИ, и незаконное преследование лидеров оппозиции, и незаконный разгром Конституционного суда, и незаконное увольнение его руководителя, и незаконная ликвидация ОАСК (Окружного административного суда Киева - ред), и дело "вагнеровцев" (о задержании россиян в Минске в 2020 году - ред.), и незаконное наложение санкций на соотечественников, и многое другое, о чем без устали пишут журналисты — все это преступления действующего режима, ответственность за которые несёт персонально Зеленский", - считает депутат.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.
 
В миреУкраинаКиевМинскВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныПетр ПорошенкоРенат КузьминОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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