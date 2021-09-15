https://ria.ru/20210915/zavisimost-1750203001.html
В Испании впервые в мире госпитализировали подростка с игровой зависимостью
В Испании впервые в мире госпитализировали подростка с игровой зависимостью - РИА Новости, 15.09.2021
В Испании впервые в мире госпитализировали подростка с игровой зависимостью
В Испании ребенка впервые в истории госпитализировали из-за зависимости от компьютерной игры Fortnite, сообщили РИА Новости в Университете Хайме I, который... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T17:24
2021-09-15T17:24
2021-09-15T17:55
в мире
испания
воз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152177/39/1521773923_0:95:2800:1670_1920x0_80_0_0_f82648948641ae1937c388bfa8400262.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Испании ребенка впервые в истории госпитализировали из-за зависимости от компьютерной игры Fortnite, сообщили РИА Новости в Университете Хайме I, который участвовал в исследовании.Там рассказали, что пациент не выходил из дома, избегал общения и отказывался обращаться ко врачам. Он также не проявлял интереса к происходящему вокруг и показывал большую избирательность в своих вкусах. У ребенка было расстройство сна, а о личной гигиене он не заботился.Помимо этого, у несовершеннолетнего диагностировали расстройство аутистического спектра, социальное тревожное расстройство и осложненное расстройство горя из-за потери матери — она умерла год назад от онкологии. При этом раньше у ребенка была высокая успеваемость.Лечение длилось два месяца. Оно потребовало междисциплинарного подхода, который включал как работу с самим пациентом, так и с его семьей.Результаты показали значительное сокращение времени нахождения в игре, а также улучшение личной и социальной деятельности пациента.ВОЗ включила зависимость от видеоигр в перечень психических болезней в 2018 году.
https://ria.ru/20210912/alkogol-1749713503.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210818/produkty-1746095704.html
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152177/39/1521773923_225:0:2576:1763_1920x0_80_0_0_fac415543b8bc485d288ebb859e76697.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, воз
17:24 15.09.2021 (обновлено: 17:55 15.09.2021)
В Испании впервые в мире госпитализировали подростка с игровой зависимостью
В Испании подросток два месяца провел в больнице из-за игровой зависимости
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.
В Испании
ребенка впервые в истории госпитализировали из-за зависимости от компьютерной игры Fortnite, сообщили РИА Новости в Университете Хайме I, который участвовал в исследовании.
Там рассказали, что пациент не выходил из дома, избегал общения и отказывался обращаться ко врачам. Он также не проявлял интереса к происходящему вокруг и показывал большую избирательность в своих вкусах. У ребенка было расстройство сна, а о личной гигиене он не заботился.
Помимо этого, у несовершеннолетнего диагностировали расстройство аутистического спектра, социальное тревожное расстройство и осложненное расстройство горя из-за потери матери — она умерла год назад от онкологии. При этом раньше у ребенка была высокая успеваемость.
"Игра стала убежищем для его эмоциональных переживаний", — пояснили эксперты.
Лечение длилось два месяца. Оно потребовало междисциплинарного подхода, который включал как работу с самим пациентом, так и с его семьей.
Результаты показали значительное сокращение времени нахождения в игре, а также улучшение личной и социальной деятельности пациента.
ВОЗ
включила зависимость от видеоигр в перечень психических болезней в 2018 году.