https://ria.ru/20210915/zavisimost-1750203001.html

В Испании впервые в мире госпитализировали подростка с игровой зависимостью

В Испании впервые в мире госпитализировали подростка с игровой зависимостью - РИА Новости, 15.09.2021

В Испании впервые в мире госпитализировали подростка с игровой зависимостью

В Испании ребенка впервые в истории госпитализировали из-за зависимости от компьютерной игры Fortnite, сообщили РИА Новости в Университете Хайме I, который... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T17:24

2021-09-15T17:24

2021-09-15T17:55

в мире

испания

воз

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Испании ребенка впервые в истории госпитализировали из-за зависимости от компьютерной игры Fortnite, сообщили РИА Новости в Университете Хайме I, который участвовал в исследовании.Там рассказали, что пациент не выходил из дома, избегал общения и отказывался обращаться ко врачам. Он также не проявлял интереса к происходящему вокруг и показывал большую избирательность в своих вкусах. У ребенка было расстройство сна, а о личной гигиене он не заботился.Помимо этого, у несовершеннолетнего диагностировали расстройство аутистического спектра, социальное тревожное расстройство и осложненное расстройство горя из-за потери матери — она умерла год назад от онкологии. При этом раньше у ребенка была высокая успеваемость.Лечение длилось два месяца. Оно потребовало междисциплинарного подхода, который включал как работу с самим пациентом, так и с его семьей.Результаты показали значительное сокращение времени нахождения в игре, а также улучшение личной и социальной деятельности пациента.ВОЗ включила зависимость от видеоигр в перечень психических болезней в 2018 году.

https://ria.ru/20210912/alkogol-1749713503.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210818/produkty-1746095704.html

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, испания, воз