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В Испании впервые в мире госпитализировали подростка с игровой зависимостью
В Испании впервые в мире госпитализировали подростка с игровой зависимостью - РИА Новости, 15.09.2021
В Испании впервые в мире госпитализировали подростка с игровой зависимостью
В Испании ребенка впервые в истории госпитализировали из-за зависимости от компьютерной игры Fortnite, сообщили РИА Новости в Университете Хайме I, который... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T17:24
2021-09-15T17:55
в мире
испания
воз
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Испании ребенка впервые в истории госпитализировали из-за зависимости от компьютерной игры Fortnite, сообщили РИА Новости в Университете Хайме I, который участвовал в исследовании.Там рассказали, что пациент не выходил из дома, избегал общения и отказывался обращаться ко врачам. Он также не проявлял интереса к происходящему вокруг и показывал большую избирательность в своих вкусах. У ребенка было расстройство сна, а о личной гигиене он не заботился.Помимо этого, у несовершеннолетнего диагностировали расстройство аутистического спектра, социальное тревожное расстройство и осложненное расстройство горя из-за потери матери — она умерла год назад от онкологии. При этом раньше у ребенка была высокая успеваемость.Лечение длилось два месяца. Оно потребовало междисциплинарного подхода, который включал как работу с самим пациентом, так и с его семьей.Результаты показали значительное сокращение времени нахождения в игре, а также улучшение личной и социальной деятельности пациента.ВОЗ включила зависимость от видеоигр в перечень психических болезней в 2018 году.
https://ria.ru/20210912/alkogol-1749713503.html
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в мире, испания, воз
17:24 15.09.2021 (обновлено: 17:55 15.09.2021)
 
В Испании впервые в мире госпитализировали подростка с игровой зависимостью

В Испании подросток два месяца провел в больнице из-за игровой зависимости

© Depositphotos / mikdamКомпьютерная игра
Компьютерная игра - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Depositphotos / mikdam
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Испании ребенка впервые в истории госпитализировали из-за зависимости от компьютерной игры Fortnite, сообщили РИА Новости в Университете Хайме I, который участвовал в исследовании.
Там рассказали, что пациент не выходил из дома, избегал общения и отказывался обращаться ко врачам. Он также не проявлял интереса к происходящему вокруг и показывал большую избирательность в своих вкусах. У ребенка было расстройство сна, а о личной гигиене он не заботился.
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Помимо этого, у несовершеннолетнего диагностировали расстройство аутистического спектра, социальное тревожное расстройство и осложненное расстройство горя из-за потери матери — она умерла год назад от онкологии. При этом раньше у ребенка была высокая успеваемость.
"Игра стала убежищем для его эмоциональных переживаний", — пояснили эксперты.
Лечение длилось два месяца. Оно потребовало междисциплинарного подхода, который включал как работу с самим пациентом, так и с его семьей.
Результаты показали значительное сокращение времени нахождения в игре, а также улучшение личной и социальной деятельности пациента.
ВОЗ включила зависимость от видеоигр в перечень психических болезней в 2018 году.
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В миреИспанияВОЗ
 
 
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