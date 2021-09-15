Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210915/zaryade-1750577476.html
Мужчина упал в воду в районе парка Зарядье в Москве
Мужчина упал в воду в районе парка Зарядье в Москве - РИА Новости, 17.09.2021
Мужчина упал в воду в районе парка Зарядье в Москве
Мужчина упал в воду в районе парка Зарядье в Москве, по прибытии спасателей, выяснилось, что он самостоятельно выбрался на сушу и скрылся в неизвестном... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-15T19:30
2021-09-17T17:19
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
зарядье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595865958_0:0:3127:1760_1920x0_80_0_0_4bc61d3fe91bc788b6113b533c5c7feb.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Мужчина упал в воду в районе парка Зарядье в Москве, по прибытии спасателей, выяснилось, что он самостоятельно выбрался на сушу и скрылся в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ.Сообщение о происшествии в воде в районе парка Зарядье поступило на пульт дежурного поисково-спасательной станции "Крымский мост" вечером 15 сентября."По тревоге к месту происшествия направлена дежурная смена спасателей Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Однако, по прибытии выяснилось, что неизвестный мужчина самостоятельно выбрался из воды и скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20210913/kamin-1749880979.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595865958_396:0:3127:2048_1920x0_80_0_0_572a69a5cf9791e4b22f883f8251bc6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, зарядье
19:30 15.09.2021 (обновлено: 17:19 17.09.2021)
 

Мужчина упал в воду в районе парка Зарядье в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтдыхающие на смотровой площадке в парке "Зарядье" в Москве.
Отдыхающие на смотровой площадке в парке Зарядье в Москве. - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Мужчина упал в воду в районе парка Зарядье в Москве, по прибытии спасателей, выяснилось, что он самостоятельно выбрался на сушу и скрылся в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ.
Сообщение о происшествии в воде в районе парка Зарядье поступило на пульт дежурного поисково-спасательной станции "Крымский мост" вечером 15 сентября.
Мосжилинспекция - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 16:09Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В квартире в Лефортове обнаружили незаконный камин
"По тревоге к месту происшествия направлена дежурная смена спасателей Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Однако, по прибытии выяснилось, что неизвестный мужчина самостоятельно выбрался из воды и скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЗарядье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:01"Перегнули палку": Пушков назвал последствия создания AUKUS для США
00:59На Украине пожаловались на гибель химпрома из-за цен на газ
00:57Дамаск остался без света из-за диверсии на газопроводе
00:43Telegram ограничит работу каналов, связанных с предвыборной агитацией
00:29В СНБО Украины прокомментировали решение Венецианской комиссии
00:21В избиркоме Севастополя опровергли информацию о вбросах бюллетеней
00:13В Москве проголосовали онлайн более 1,2 миллиона избирателей
00:06В России начался второй день выборов
23:55В Афганистане возобновят работу школы для мальчиков и медресе
23:49В США заявили, что сожалеют о решении Франции отозвать посла
23:43Встреча G20 по Афганистану запланирована на 22 сентября, сообщил источник
23:30Глава МИД Израиля впервые посетит Бахрейн в конце сентября
23:29Киев назвал одной из целей своей военной политики отпор "агрессии России"
23:21В Госдуму внесли проект о штрафах за неправильное обращение с оружием
23:19Компании США в России должны соблюдать законодательство, заявила Захарова
23:16Белый дом подтвердил, что США проведут виртуальный саммит по коронавирусу
23:08Лукашенко предостерег белорусов от забывания истории
23:01Глава Пентагона извинился за удар по Кабулу 29 августа
23:01Путин проголосовал на выборах, используя телефон помощника
22:56В ЦИК рассказали об итогах первого дня голосования на выборах в Госдуму
Лента новостейМолния