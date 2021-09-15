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Мужчина упал в воду в районе парка Зарядье в Москве
Мужчина упал в воду в районе парка Зарядье в Москве - РИА Новости, 17.09.2021
Мужчина упал в воду в районе парка Зарядье в Москве
Мужчина упал в воду в районе парка Зарядье в Москве, по прибытии спасателей, выяснилось, что он самостоятельно выбрался на сушу и скрылся в неизвестном... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-15T19:30
2021-09-15T19:30
2021-09-17T17:19
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Мужчина упал в воду в районе парка Зарядье в Москве, по прибытии спасателей, выяснилось, что он самостоятельно выбрался на сушу и скрылся в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ.Сообщение о происшествии в воде в районе парка Зарядье поступило на пульт дежурного поисково-спасательной станции "Крымский мост" вечером 15 сентября."По тревоге к месту происшествия направлена дежурная смена спасателей Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Однако, по прибытии выяснилось, что неизвестный мужчина самостоятельно выбрался из воды и скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
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