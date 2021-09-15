https://ria.ru/20210915/zaryade-1750577476.html

Мужчина упал в воду в районе парка Зарядье в Москве

Мужчина упал в воду в районе парка Зарядье в Москве - РИА Новости, 17.09.2021

Мужчина упал в воду в районе парка Зарядье в Москве

Мужчина упал в воду в районе парка Зарядье в Москве, по прибытии спасателей, выяснилось, что он самостоятельно выбрался на сушу и скрылся в неизвестном... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-15T19:30

2021-09-15T19:30

2021-09-17T17:19

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

зарядье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595865958_0:0:3127:1760_1920x0_80_0_0_4bc61d3fe91bc788b6113b533c5c7feb.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Мужчина упал в воду в районе парка Зарядье в Москве, по прибытии спасателей, выяснилось, что он самостоятельно выбрался на сушу и скрылся в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ.Сообщение о происшествии в воде в районе парка Зарядье поступило на пульт дежурного поисково-спасательной станции "Крымский мост" вечером 15 сентября."По тревоге к месту происшествия направлена дежурная смена спасателей Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Однако, по прибытии выяснилось, что неизвестный мужчина самостоятельно выбрался из воды и скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210913/kamin-1749880979.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, зарядье