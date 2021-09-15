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США осудили ракетные запуски КНДР
США осудили ракетные запуски КНДР - РИА Новости, 15.09.2021
США осудили ракетные запуски КНДР
Администрация Соединенных Штатов осуждает новые ракетные запуски КНДР и призывает официальный Пхеньян к дипломатическому взаимодействию, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T17:36
2021-09-15T17:46
в мире
сша
кндр (северная корея)
япония
пхеньян
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Администрация Соединенных Штатов осуждает новые ракетные запуски КНДР и призывает официальный Пхеньян к дипломатическому взаимодействию, заявил РИА Новости представитель госдепартамента."Соединенные Штаты осуждают ракетный запуск КНДР. Он является нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН и представляет угрозу для соседей КНДР и мирового сообщества", - сказал агентству американский дипломат.Он заверил, что в Вашингтоне "по-прежнему привержены дипломатическому подходу к КНДР и призывают страну к диалогу"."Наша приверженность защите Республики Корея и Японии остается незыблемой", - подчеркнул представитель американского дипведомства.КНДР в среду провела пуск двух баллистических ракет из уезда Яндок в провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Ракеты пролетели примерно 800 километров при высоте полета 60 и более километров.Южная Корея также в среду успешно провела испытание баллистических ракет для подводных лодок (БРПЛ), на испытаниях присутствовал президент страны Мун Чжэ Ин, который в речи заявил, что новая южнокорейская БРПЛ станет инструментом сдерживания северокорейских "провокаций", а Республика Корея продолжит и далее наращивать разнообразный ракетный потенциал, чтобы противостоять КНДР.
https://ria.ru/20210915/kndr-1750143226.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210915/yaponiya-1750199490.html
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в мире, сша, кндр (северная корея), япония, пхеньян, государственный департамент сша
17:36 15.09.2021 (обновлено: 17:46 15.09.2021)
 
США осудили ракетные запуски КНДР

Госдеп США осудил ракетные запуски КНДР и призвал Пхеньян к диалогу

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Администрация Соединенных Штатов осуждает новые ракетные запуски КНДР и призывает официальный Пхеньян к дипломатическому взаимодействию, заявил РИА Новости представитель госдепартамента.
"Соединенные Штаты осуждают ракетный запуск КНДР. Он является нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН и представляет угрозу для соседей КНДР и мирового сообщества", - сказал агентству американский дипломат.
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
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Он заверил, что в Вашингтоне "по-прежнему привержены дипломатическому подходу к КНДР и призывают страну к диалогу".
"Наша приверженность защите Республики Корея и Японии остается незыблемой", - подчеркнул представитель американского дипведомства.
КНДР в среду провела пуск двух баллистических ракет из уезда Яндок в провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Ракеты пролетели примерно 800 километров при высоте полета 60 и более километров.
Южная Корея также в среду успешно провела испытание баллистических ракет для подводных лодок (БРПЛ), на испытаниях присутствовал президент страны Мун Чжэ Ин, который в речи заявил, что новая южнокорейская БРПЛ станет инструментом сдерживания северокорейских "провокаций", а Республика Корея продолжит и далее наращивать разнообразный ракетный потенциал, чтобы противостоять КНДР.
Трансляция новостей в Токио о новом ракетном пуске КНДР. 15.09.2017 - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
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В миреСШАКНДР (Северная Корея)ЯпонияПхеньянГосударственный департамент США
 
 
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