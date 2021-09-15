https://ria.ru/20210915/zapusk-1750206431.html

США осудили ракетные запуски КНДР

США осудили ракетные запуски КНДР - РИА Новости, 15.09.2021

США осудили ракетные запуски КНДР

Администрация Соединенных Штатов осуждает новые ракетные запуски КНДР и призывает официальный Пхеньян к дипломатическому взаимодействию, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T17:36

2021-09-15T17:36

2021-09-15T17:46

в мире

сша

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япония

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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Администрация Соединенных Штатов осуждает новые ракетные запуски КНДР и призывает официальный Пхеньян к дипломатическому взаимодействию, заявил РИА Новости представитель госдепартамента."Соединенные Штаты осуждают ракетный запуск КНДР. Он является нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН и представляет угрозу для соседей КНДР и мирового сообщества", - сказал агентству американский дипломат.Он заверил, что в Вашингтоне "по-прежнему привержены дипломатическому подходу к КНДР и призывают страну к диалогу"."Наша приверженность защите Республики Корея и Японии остается незыблемой", - подчеркнул представитель американского дипведомства.КНДР в среду провела пуск двух баллистических ракет из уезда Яндок в провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Ракеты пролетели примерно 800 километров при высоте полета 60 и более километров.Южная Корея также в среду успешно провела испытание баллистических ракет для подводных лодок (БРПЛ), на испытаниях присутствовал президент страны Мун Чжэ Ин, который в речи заявил, что новая южнокорейская БРПЛ станет инструментом сдерживания северокорейских "провокаций", а Республика Корея продолжит и далее наращивать разнообразный ракетный потенциал, чтобы противостоять КНДР.

https://ria.ru/20210915/kndr-1750143226.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210915/yaponiya-1750199490.html

сша

кндр (северная корея)

япония

пхеньян

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в мире, сша, кндр (северная корея), япония, пхеньян, государственный департамент сша