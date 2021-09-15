https://ria.ru/20210915/yaponiya-1750193956.html
В Минобороны Японии отреагировали на запуск ракет с территории КНДР
В Минобороны Японии отреагировали на запуск ракет с территории КНДР - РИА Новости, 15.09.2021
В Минобороны Японии отреагировали на запуск ракет с территории КНДР
Баллистические ракеты, выпущенные с территории Северной Кореи в среду, упали в исключительной экономической зоне Японии, сообщили телеканалу NHK источники в... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T16:38
2021-09-15T16:38
2021-09-15T16:38
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япония
министерство обороны японии
японское море
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ТОКИО, 15 сен – РИА Новости. Баллистические ракеты, выпущенные с территории Северной Кореи в среду, упали в исключительной экономической зоне Японии, сообщили телеканалу NHK источники в министерстве обороны страны.По первоначальным расчетам, сделанным сразу после пусков в 0.32 и 0.37 (6.32 и 6.37 мск), ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны. Сообщалось, что ущерб воздушным и морским судам не зафиксирован.Однако более детальный последующий анализ показал, что высота полета была низкой – менее 100 километров, отмечается, что полет проходил по "неправильной орбите", дальность составила около 750 километров, а сами ракеты упали в Японское море в исключительной экономической зоне страны.Падение ракет в исключительной экономической зоне произошло впервые со 2 октября 2019 года.Министерство обороны Японии сообщило, что Северная Корея провела "как минимум" два пуска баллистических ракет. В канцелярии премьер-министра был экстренно созван Совет национальной безопасности. Последний пуск баллистической ракеты Северной Кореи был осуществлен полгода назад - 25 марта.
https://ria.ru/20210915/kndr-1750143226.html
https://ria.ru/20210913/raketa-1749808219.html
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в мире, япония, министерство обороны японии, японское море
В Минобороны Японии отреагировали на запуск ракет с территории КНДР
Минобороны Японии: ракеты, выпущенные из КНДР, упали в исключительной экономической зоне