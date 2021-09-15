Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210915/yaponiya-1750193956.html
В Минобороны Японии отреагировали на запуск ракет с территории КНДР
В Минобороны Японии отреагировали на запуск ракет с территории КНДР - РИА Новости, 15.09.2021
В Минобороны Японии отреагировали на запуск ракет с территории КНДР
Баллистические ракеты, выпущенные с территории Северной Кореи в среду, упали в исключительной экономической зоне Японии, сообщили телеканалу NHK источники в... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T16:38
2021-09-15T16:38
в мире
япония
министерство обороны японии
японское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_680e0077b42539d20353e42d7659e24e.jpg
ТОКИО, 15 сен – РИА Новости. Баллистические ракеты, выпущенные с территории Северной Кореи в среду, упали в исключительной экономической зоне Японии, сообщили телеканалу NHK источники в министерстве обороны страны.По первоначальным расчетам, сделанным сразу после пусков в 0.32 и 0.37 (6.32 и 6.37 мск), ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны. Сообщалось, что ущерб воздушным и морским судам не зафиксирован.Однако более детальный последующий анализ показал, что высота полета была низкой – менее 100 километров, отмечается, что полет проходил по "неправильной орбите", дальность составила около 750 километров, а сами ракеты упали в Японское море в исключительной экономической зоне страны.Падение ракет в исключительной экономической зоне произошло впервые со 2 октября 2019 года.Министерство обороны Японии сообщило, что Северная Корея провела "как минимум" два пуска баллистических ракет. В канцелярии премьер-министра был экстренно созван Совет национальной безопасности. Последний пуск баллистической ракеты Северной Кореи был осуществлен полгода назад - 25 марта.
https://ria.ru/20210915/kndr-1750143226.html
https://ria.ru/20210913/raketa-1749808219.html
япония
японское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cdc82a512f260413aded32151dbc6de0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, япония, министерство обороны японии, японское море
16:38 15.09.2021
 
В Минобороны Японии отреагировали на запуск ракет с территории КНДР

Минобороны Японии: ракеты, выпущенные из КНДР, упали в исключительной экономической зоне

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© AP Photo / Kiichiro Sato
Читать ria.ru в
ТОКИО, 15 сен – РИА Новости. Баллистические ракеты, выпущенные с территории Северной Кореи в среду, упали в исключительной экономической зоне Японии, сообщили телеканалу NHK источники в министерстве обороны страны.
По первоначальным расчетам, сделанным сразу после пусков в 0.32 и 0.37 (6.32 и 6.37 мск), ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны. Сообщалось, что ущерб воздушным и морским судам не зафиксирован.
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
Вчера, 12:36
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг ракетных пусков КНДР
Однако более детальный последующий анализ показал, что высота полета была низкой – менее 100 километров, отмечается, что полет проходил по "неправильной орбите", дальность составила около 750 километров, а сами ракеты упали в Японское море в исключительной экономической зоне страны.
Падение ракет в исключительной экономической зоне произошло впервые со 2 октября 2019 года.
Министерство обороны Японии сообщило, что Северная Корея провела "как минимум" два пуска баллистических ракет. В канцелярии премьер-министра был экстренно созван Совет национальной безопасности. Последний пуск баллистической ракеты Северной Кореи был осуществлен полгода назад - 25 марта.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 09:40
В Совфеде прокомментировали испытания КНДР новой крылатой ракеты
 
В миреЯпонияМинистерство обороны ЯпонииЯпонское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45Австралия выходит из соглашения по обычным подлодкам с Францией
05:35"Шэньчжоу-12" отделился от модуля китайской орбитальной станции
05:25Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет
05:06Детеныш косатки застрял у берега в Магадане
05:00Власти Москвы рассказали о проблемах со стройматериалами в ЖК "Царицыно"
04:25Приморцу, похитившему клетку с попугаями, дали пять лет колонии
04:15Эксперт рассказал, куда положить телефон на ночь
03:43На базе "Арматы" создадут тяжелую скорострельную САУ, сообщили источники
03:39Украинский эксперт заявил, что США шантажируют Россию "Железным куполом"
03:37Байден не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии
03:30ЖК "Нескучный Home & Spa" не будут передавать Московскому фонду дольщиков
03:26Собака и кошка вошли в книгу рекордов Гиннесса, прокатившись на самокате
03:15Эксперт рассказал, к кому “не идут” деньги
03:12В США стартовал Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем
03:08Эксперт оценил вероятность глобального экономического кризиса
03:04При землетрясении на юго-западе Китая погибли два человека
03:00В районе Южного порта в Москве построят небоскреб высотой в 225 метров
02:49В Польше заявили об отказе продлевать поставки газа из России
02:45Российских водителей предупредили о новых жестких санкциях
02:21Макрон: нейтрализован главарь "Исламского государства в Великой Сахаре"*
Лента новостейМолния