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На Ямале на мальчика упали футбольные ворота
На Ямале на мальчика упали футбольные ворота - РИА Новости, 15.09.2021
На Ямале на мальчика упали футбольные ворота
Мальчик, на которого упали футбольные ворота в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа, попал в реанимацию, сообщили РИА Новости в СУСК по региону. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T14:03
2021-09-15T14:27
происшествия
ноябрьск
следственный комитет россии (ск рф)
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Мальчик, на которого упали футбольные ворота в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа, попал в реанимацию, сообщили РИА Новости в СУСК по региону."Мальчик в тяжелом состоянии в реанимации находится в настоящее время", - сказали там.СУСК отмечает, что во вторник на спортивной площадке в центре Ноябрьска на 11-летнего мальчика упали футбольные ворота. В результате происшествия подросток получил открытую черепно-мозговую травму.Ноябрьским межрайонным следственным отделом СУСК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Виновным грозит до шести лет лишения свободы.В ходе предварительного следствия будут установлены причины и условия происшествия, проанализирована необходимая техническая и организационно-распорядительная документация на оборудование спортивной площадки. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований и норм безопасности при содержании данной территории, уточняет СУСК.Прокуратура ЯНАО сообщает, что по факту инцидента организована проверка. "Предварительно установлено, что футбольные ворота на поле не имели каких-либо креплений. После установления владельца футбольного поля будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении ведомства.Кроме того, в ходе проверки будет решен вопрос о направлении в суд искового заявления о компенсации причиненного пострадавшему ребенку морального и физического вреда, подчеркивает прокуратура.
https://ria.ru/20210701/vorota-1739360694.html
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происшествия, ноябрьск, следственный комитет россии (ск рф), ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия
14:03 15.09.2021 (обновлено: 14:27 15.09.2021)
 
На Ямале на мальчика упали футбольные ворота

Мальчик, на которого в Ноябрьске на Ямале упали футбольные ворота, попал в реанимацию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Мальчик, на которого упали футбольные ворота в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа, попал в реанимацию, сообщили РИА Новости в СУСК по региону.
"Мальчик в тяжелом состоянии в реанимации находится в настоящее время", - сказали там.
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СУСК отмечает, что во вторник на спортивной площадке в центре Ноябрьска на 11-летнего мальчика упали футбольные ворота. В результате происшествия подросток получил открытую черепно-мозговую травму.
Ноябрьским межрайонным следственным отделом СУСК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Виновным грозит до шести лет лишения свободы.
В ходе предварительного следствия будут установлены причины и условия происшествия, проанализирована необходимая техническая и организационно-распорядительная документация на оборудование спортивной площадки. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований и норм безопасности при содержании данной территории, уточняет СУСК.
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Прокуратура ЯНАО сообщает, что по факту инцидента организована проверка. "Предварительно установлено, что футбольные ворота на поле не имели каких-либо креплений. После установления владельца футбольного поля будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, в ходе проверки будет решен вопрос о направлении в суд искового заявления о компенсации причиненного пострадавшему ребенку морального и физического вреда, подчеркивает прокуратура.
 
ПроисшествияНоябрьскСледственный комитет России (СК РФ)Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Россия
 
 
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