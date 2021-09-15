https://ria.ru/20210915/yakutiya-1750154338.html

Гендиректор авиакомпании "Якутия" покинул пост

Гендиректор авиакомпании "Якутия" покинул пост - РИА Новости, 15.09.2021

Гендиректор авиакомпании "Якутия" покинул пост

Генеральный директор авиакомпании "Якутия" Владимир Горбунов покидает свой пост после замечаний надзорных органов, он написал заявление об увольнении, сообщает... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T13:39

2021-09-15T13:39

2021-09-15T13:48

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ЯКУТСК, 15 сен – РИА Новости. Генеральный директор авиакомпании "Якутия" Владимир Горбунов покидает свой пост после замечаний надзорных органов, он написал заявление об увольнении, сообщает пресс-служба минтранса республики в аккаунте Instagram.Как отметили в ведомстве, председатель Совета директоров авиакомпании "Якутия", министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев провёл рабочую встречу с генеральным директором авиакомпании Владимиром Горбуновым.Министр отметил, что продолжительное время авиаперевозчик не может обеспечить стабильное бесперебойное авиасообщение для населения республики. Кроме того, сейчас проводится служебная проверка по замечаниям надзорных органов. Сивцев сказал, что выявленные нарушения исправимы, минтранс республики проводит активную работу по устранению замечаний."Стороны пришли к мнению, что с учётом сложившейся ситуации генеральный директор а/к "Якутия" покинет пост руководителя. Соответствующее заявление Владимир Павлович уже передал министру. Тем не менее, Владимир Сивцев выразил слова благодарности Владимиру Горбунову за вклад в работу авиационной отрасли республики", - рассказали в пресс-службе.Ранее сообщалось о том, что глава Якутии Айсен Николаев на фоне проблем с выполнением авиакомпанией "Якутия" рейсов в северные улусы заявил, что правительству республики пора принять решение по совету директоров компании.

https://ria.ru/20201225/samolet-1590920736.html

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республика саха (якутия)

россия

якутск

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республика саха (якутия), россия, общество, якутск, айсен николаев