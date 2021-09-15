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В Xiaomi показали новые смартфоны 11T и 11T Pro
В Xiaomi показали новые смартфоны 11T и 11T Pro - РИА Новости, 15.09.2021
В Xiaomi показали новые смартфоны 11T и 11T Pro
Компания Xiaomi представила новое поколение субфлагманских смартфонов T-серии. Теперь 11T и 11T Pro не содержат в названии приставки Mi. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T16:19
2021-09-15T16:19
2021-09-15T16:25
наука
технологии
google android
xiaomi inc
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Компания Xiaomi представила новое поколение субфлагманских смартфонов T-серии. Теперь 11T и 11T Pro не содержат в названии приставки Mi.Трубки получили 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления картинки 120 Гц. Серьезным отличием моделей стала аппаратная платформа — Snapdragon 888 у 11T Pro против MTK Dimensity 1200 у 11T. Оба смартфона получили защиту от брызг IP53.Xiaomi 11T Pro получил три сенсора в камерном модуле, главный из которых с разрешением 108 Мп. С ним работают "ширик" на 8 Мп и макросенсор с аналогичным разрешением. Набор датчиков 11T аналогичен за исключением основной 64-мегапиксельной камеры.Старшая модель способна заряжать аккумулятор емкостью 5000 мАч с мощностью 120 Вт — Xiaomi утверждает, что комплектный блок питания может за 10 минут подзарядить батарею на 72 процента. Xiaomi 11T поддерживает лишь 67-ваттную зарядку. Xiaomi обещает, что новинки получат три "номерных" обновления Android, а патчи безопасности будут приходить четыре года с момента выпуска.На европейском рынке Xiaomi 11T Pro на старте продаж обойдется в 649 евро (56 тысяч рублей по текущему курсу) за версию 8/128 ГБ. 11T дешевле — 499 евро (43 тысячи рублей).
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, google android, xiaomi inc
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Компания Xiaomi представила новое поколение субфлагманских смартфонов T-серии. Теперь 11T и 11T Pro не содержат в названии приставки Mi.
Трубки получили 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления картинки 120 Гц. Серьезным отличием моделей стала аппаратная платформа — Snapdragon 888 у 11T Pro против MTK Dimensity 1200 у 11T. Оба смартфона получили защиту от брызг IP53.
Xiaomi 11T Pro получил три сенсора в камерном модуле, главный из которых с разрешением 108 Мп. С ним работают "ширик" на 8 Мп и макросенсор с аналогичным разрешением. Набор датчиков 11T аналогичен за исключением основной 64-мегапиксельной камеры.
Старшая модель способна заряжать аккумулятор емкостью 5000 мАч с мощностью 120 Вт — Xiaomi утверждает, что комплектный блок питания может за 10 минут подзарядить батарею на 72 процента. Xiaomi 11T поддерживает лишь 67-ваттную зарядку. Xiaomi обещает, что новинки получат три "номерных" обновления Android
, а патчи безопасности будут приходить четыре года с момента выпуска.
На европейском рынке Xiaomi 11T Pro на старте продаж обойдется в 649 евро (56 тысяч рублей по текущему курсу) за версию 8/128 ГБ. 11T дешевле — 499 евро (43 тысячи рублей).