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Жириновский пообещал обратиться в прокуратуру в случае нарушений на выборах
Жириновский пообещал обратиться в прокуратуру в случае нарушений на выборах - РИА Новости, 15.09.2021
Жириновский пообещал обратиться в прокуратуру в случае нарушений на выборах
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что обязательно будет обращаться в прокуратуру в случае выявления нарушений на предстоящих выборах в... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:12
2021-09-15T15:12
2021-09-15T15:27
выборы в государственную думу
политика
владимир жириновский
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что обязательно будет обращаться в прокуратуру в случае выявления нарушений на предстоящих выборах в Госдуму."Обязательно! Если будут (нарушения)", - заявил Жириновский.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, владимир жириновский, госдума рф, лдпр
15:12 15.09.2021 (обновлено: 15:27 15.09.2021)
Жириновский пообещал обратиться в прокуратуру в случае нарушений на выборах
Лидер ЛДПР Жириновский пообещал обратиться в прокуратуру в случае нарушений на выборах