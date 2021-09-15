Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210915/vybory-1750173267.html
Жириновский пообещал обратиться в прокуратуру в случае нарушений на выборах
Жириновский пообещал обратиться в прокуратуру в случае нарушений на выборах - РИА Новости, 15.09.2021
Жириновский пообещал обратиться в прокуратуру в случае нарушений на выборах
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что обязательно будет обращаться в прокуратуру в случае выявления нарушений на предстоящих выборах в... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:12
2021-09-15T15:27
выборы в государственную думу
политика
владимир жириновский
госдума рф
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729357601_0:105:3072:1833_1920x0_80_0_0_6fb4c60aed492e11833f6319f54740d0.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что обязательно будет обращаться в прокуратуру в случае выявления нарушений на предстоящих выборах в Госдуму."Обязательно! Если будут (нарушения)", - заявил Жириновский.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729357601_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a8cdb2f9e89824b5ca3d669ed623b14f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, владимир жириновский, госдума рф, лдпр
15:12 15.09.2021 (обновлено: 15:27 15.09.2021)
 
Жириновский пообещал обратиться в прокуратуру в случае нарушений на выборах

Лидер ЛДПР Жириновский пообещал обратиться в прокуратуру в случае нарушений на выборах

© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Либерально-демократическая партия России" в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции Либерально-демократическая партия России в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что обязательно будет обращаться в прокуратуру в случае выявления нарушений на предстоящих выборах в Госдуму.
"Обязательно! Если будут (нарушения)", - заявил Жириновский.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаВладимир ЖириновскийГосдума РФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45Австралия выходит из соглашения по обычным подлодкам с Францией
05:35"Шэньчжоу-12" отделился от модуля китайской орбитальной станции
05:25Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет
05:06Детеныш косатки застрял у берега в Магадане
05:00Власти Москвы рассказали о проблемах со стройматериалами в ЖК "Царицыно"
04:25Приморцу, похитившему клетку с попугаями, дали пять лет колонии
04:15Эксперт рассказал, куда положить телефон на ночь
03:43На базе "Арматы" создадут тяжелую скорострельную САУ, сообщили источники
03:39Украинский эксперт заявил, что США шантажируют Россию "Железным куполом"
03:37Байден не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии
03:30ЖК "Нескучный Home & Spa" не будут передавать Московскому фонду дольщиков
03:26Собака и кошка вошли в книгу рекордов Гиннесса, прокатившись на самокате
03:15Эксперт рассказал, к кому “не идут” деньги
03:12В США стартовал Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем
03:08Эксперт оценил вероятность глобального экономического кризиса
03:04При землетрясении на юго-западе Китая погибли два человека
03:00В районе Южного порта в Москве построят небоскреб высотой в 225 метров
02:49В Польше заявили об отказе продлевать поставки газа из России
02:45Российских водителей предупредили о новых жестких санкциях
02:21Макрон: нейтрализован главарь "Исламского государства в Великой Сахаре"*
Лента новостейМолния