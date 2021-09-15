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Жириновский пообещал обратиться в прокуратуру в случае нарушений на выборах

Жириновский пообещал обратиться в прокуратуру в случае нарушений на выборах - РИА Новости, 15.09.2021

Жириновский пообещал обратиться в прокуратуру в случае нарушений на выборах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что обязательно будет обращаться в прокуратуру в случае выявления нарушений на предстоящих выборах в... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T15:12

2021-09-15T15:12

2021-09-15T15:27

выборы в государственную думу

политика

владимир жириновский

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что обязательно будет обращаться в прокуратуру в случае выявления нарушений на предстоящих выборах в Госдуму."Обязательно! Если будут (нарушения)", - заявил Жириновский.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир жириновский, госдума рф, лдпр