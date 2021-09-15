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Выборы в Государственную думу
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На выборах в некоторых регионах избиратели получат до девяти бюллетеней
На выборах в некоторых регионах избиратели получат до девяти бюллетеней - РИА Новости, 15.09.2021
На выборах в некоторых регионах избиратели получат до девяти бюллетеней
Избиратели в некоторых регионах РФ на выборах в этом году получат до девяти бюллетеней для голосования, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:26
2021-09-15T12:26
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
цик рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Избиратели в некоторых регионах РФ на выборах в этом году получат до девяти бюллетеней для голосования, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Всего на единый день голосования назначено 4 400 избирательных кампаний всех уровней во всех 85 субъектах РФ. Замещению подлежит более 31 тысячи мандатов. Нас ждут выборы депутатов Госдумы, в 46 регионах предстоят выборы в органы государственной власти субъектов РФ, то есть в 39 регионах - это выборы депутатов законодательного собрания и в 9 регионах - это прямые выборы высших должностных лиц. Еще в 3 регионах - Республике Дагестан, в Карачаево-Черкесской республике, Республике Северная Осетия (Алания) главы субъектов будут избираться депутатами законодательного собрания субъектов по представлению президента", - рассказала Памфилова на заседании ЦИК."Я уже не говорю о муниципальных, их подавляющее число из этих 4 400. Избирателям предстоит принять очень даже не простое решение, в некоторых регионах они получат, только вдумайтесь, до 9 бюллетеней по разным уровням выборов. И можете представить себе, какую огромную работу, какую сложную, проделали наши комиссии, особенно в этих регионах", - добавила она.
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политика, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
12:26 15.09.2021
 
На выборах в некоторых регионах избиратели получат до девяти бюллетеней

Памфилова: избиратели в некоторых регионах получат до девяти бюллетеней для голосования

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИнформационный баннер избирательной комиссии о предстоящих выборах в Государственную Думу на улице Орджоникидзе в Новосибирске
Информационный баннер избирательной комиссии о предстоящих выборах в Государственную Думу на улице Орджоникидзе в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Избиратели в некоторых регионах РФ на выборах в этом году получат до девяти бюллетеней для голосования, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Всего на единый день голосования назначено 4 400 избирательных кампаний всех уровней во всех 85 субъектах РФ. Замещению подлежит более 31 тысячи мандатов. Нас ждут выборы депутатов Госдумы, в 46 регионах предстоят выборы в органы государственной власти субъектов РФ, то есть в 39 регионах - это выборы депутатов законодательного собрания и в 9 регионах - это прямые выборы высших должностных лиц. Еще в 3 регионах - Республике Дагестан, в Карачаево-Черкесской республике, Республике Северная Осетия (Алания) главы субъектов будут избираться депутатами законодательного собрания субъектов по представлению президента", - рассказала Памфилова на заседании ЦИК.
"Я уже не говорю о муниципальных, их подавляющее число из этих 4 400. Избирателям предстоит принять очень даже не простое решение, в некоторых регионах они получат, только вдумайтесь, до 9 бюллетеней по разным уровням выборов. И можете представить себе, какую огромную работу, какую сложную, проделали наши комиссии, особенно в этих регионах", - добавила она.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаГосдума РФЦИК РФВыборы в Государственную думуЭлла ПамфиловаРоссия
 
 
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