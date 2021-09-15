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На выборах в некоторых регионах избиратели получат до девяти бюллетеней

На выборах в некоторых регионах избиратели получат до девяти бюллетеней - РИА Новости, 15.09.2021

На выборах в некоторых регионах избиратели получат до девяти бюллетеней

Избиратели в некоторых регионах РФ на выборах в этом году получат до девяти бюллетеней для голосования, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T12:26

2021-09-15T12:26

2021-09-15T12:26

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

цик рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Избиратели в некоторых регионах РФ на выборах в этом году получат до девяти бюллетеней для голосования, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Всего на единый день голосования назначено 4 400 избирательных кампаний всех уровней во всех 85 субъектах РФ. Замещению подлежит более 31 тысячи мандатов. Нас ждут выборы депутатов Госдумы, в 46 регионах предстоят выборы в органы государственной власти субъектов РФ, то есть в 39 регионах - это выборы депутатов законодательного собрания и в 9 регионах - это прямые выборы высших должностных лиц. Еще в 3 регионах - Республике Дагестан, в Карачаево-Черкесской республике, Республике Северная Осетия (Алания) главы субъектов будут избираться депутатами законодательного собрания субъектов по представлению президента", - рассказала Памфилова на заседании ЦИК."Я уже не говорю о муниципальных, их подавляющее число из этих 4 400. Избирателям предстоит принять очень даже не простое решение, в некоторых регионах они получат, только вдумайтесь, до 9 бюллетеней по разным уровням выборов. И можете представить себе, какую огромную работу, какую сложную, проделали наши комиссии, особенно в этих регионах", - добавила она.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия