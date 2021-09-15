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Для голосования на выборах откроют 96 тысяч избирательных участков

Для голосования на выборах откроют 96 тысяч избирательных участков - РИА Новости, 15.09.2021

Для голосования на выборах откроют 96 тысяч избирательных участков

Для голосования на выборах в ГД на территории России в общей сложности будет открыто 96 тысяч избирательных участков, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T11:50

2021-09-15T11:50

2021-09-15T12:09

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

цик рф

элла памфилова

россия

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Для голосования на выборах в ГД на территории России в общей сложности будет открыто 96 тысяч избирательных участков, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова."Утром 17 сентября на территории РФ откроется 96 тысяч избирательных участков. Из них 93,5 тысячи - это постоянные, привычные для избирателей, а также 2,5 тысячи это избирательные участки, которые образованы в местах временного пребывания избирателей", - сказал Памфилова на заседании ЦИК в среду.Памфилова пояснила, что даже в ковидных госпиталях будут открыты участки. "Даже в "красных зонах" мы организуем, поскольку поступили заявки, поступило такое желание от медперсонала и от больных", - отметила она.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, цик рф, элла памфилова, россия, выборы в государственную думу