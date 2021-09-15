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Для голосования на выборах откроют 96 тысяч избирательных участков
Для голосования на выборах откроют 96 тысяч избирательных участков - РИА Новости, 15.09.2021
Для голосования на выборах откроют 96 тысяч избирательных участков
Для голосования на выборах в ГД на территории России в общей сложности будет открыто 96 тысяч избирательных участков, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:50
2021-09-15T11:50
2021-09-15T12:09
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
цик рф
элла памфилова
россия
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Для голосования на выборах в ГД на территории России в общей сложности будет открыто 96 тысяч избирательных участков, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова."Утром 17 сентября на территории РФ откроется 96 тысяч избирательных участков. Из них 93,5 тысячи - это постоянные, привычные для избирателей, а также 2,5 тысячи это избирательные участки, которые образованы в местах временного пребывания избирателей", - сказал Памфилова на заседании ЦИК в среду.Памфилова пояснила, что даже в ковидных госпиталях будут открыты участки. "Даже в "красных зонах" мы организуем, поскольку поступили заявки, поступило такое желание от медперсонала и от больных", - отметила она.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, госдума рф, цик рф, элла памфилова, россия, выборы в государственную думу
11:50 15.09.2021 (обновлено: 12:09 15.09.2021)
Для голосования на выборах откроют 96 тысяч избирательных участков
Памфилова: для голосования на выборах в Госдуму откроют 96 тысяч избирательных участков