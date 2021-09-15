10:02 15.09.2021 (обновлено: 10:41 15.09.2021)
Лавров рассказал, как США вмешивались в дела России
Глава МИД Лавров: вмешательство США в выборы подтверждаются рядом фактов
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе
ДУШАНБЕ, 15 сен - РИА Новости. Факты вмешательства США в дела России касались отказа ряда зарубежных платформ убрать запрещённый контент, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, какие конкретно факты были предъявлены американскому послу во время его вызова в российское дипведомство.
Посол США в РФ Джон Салливан в пятницу был вызван в министерство иностранных дел России из-за вмешательства во внутренние дела РФ, а именно в выборы.
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"Я не буду подробно рассказывать об этих фактах. Факты касались отказа целого ряда западных интернет-платформ убирать запрещенный контент. В общих чертах я так скажу. Конкретные факты были переданы американскому послу. Он воспринял этот документ как информацию, которую он обещал проверить. Правда, он сказал, что у них нет никаких данных о том, будто кто-то нарушает российское законодательство", - сказал министр журналистам.
МИД РФ ранее заявил, что вызванному на Смоленскую площадь Салливану было заявлено о категорической недопустимости вмешательства в российские выборы. Госдепартамент США со своей стороны настаивает, что американский посол обсуждал вопросы стабилизации российско-американских отношений.
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