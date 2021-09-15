https://ria.ru/20210915/vmeshatelstvo-1750110074.html

Лавров рассказал, как США вмешивались в дела России

Лавров рассказал, как США вмешивались в дела России - РИА Новости, 15.09.2021

Лавров рассказал, как США вмешивались в дела России

Факты вмешательства США в дела России касались отказа ряда зарубежных платформ убрать запрещённый контент, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T10:02

2021-09-15T10:02

2021-09-15T10:41

общество

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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ДУШАНБЕ, 15 сен - РИА Новости. Факты вмешательства США в дела России касались отказа ряда зарубежных платформ убрать запрещённый контент, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, какие конкретно факты были предъявлены американскому послу во время его вызова в российское дипведомство.Посол США в РФ Джон Салливан в пятницу был вызван в министерство иностранных дел России из-за вмешательства во внутренние дела РФ, а именно в выборы."Я не буду подробно рассказывать об этих фактах. Факты касались отказа целого ряда западных интернет-платформ убирать запрещенный контент. В общих чертах я так скажу. Конкретные факты были переданы американскому послу. Он воспринял этот документ как информацию, которую он обещал проверить. Правда, он сказал, что у них нет никаких данных о том, будто кто-то нарушает российское законодательство", - сказал министр журналистам.МИД РФ ранее заявил, что вызванному на Смоленскую площадь Салливану было заявлено о категорической недопустимости вмешательства в российские выборы. Госдепартамент США со своей стороны настаивает, что американский посол обсуждал вопросы стабилизации российско-американских отношений.

https://ria.ru/20210910/mid-1749571361.html

https://ria.ru/20210911/vmeshatelstvo-1749700178.html

сша

россия

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общество, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия