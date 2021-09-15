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Лавров рассказал, как США вмешивались в дела России
Лавров рассказал, как США вмешивались в дела России - РИА Новости, 15.09.2021
Лавров рассказал, как США вмешивались в дела России
Факты вмешательства США в дела России касались отказа ряда зарубежных платформ убрать запрещённый контент, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T10:02
2021-09-15T10:41
общество
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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ДУШАНБЕ, 15 сен - РИА Новости. Факты вмешательства США в дела России касались отказа ряда зарубежных платформ убрать запрещённый контент, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, какие конкретно факты были предъявлены американскому послу во время его вызова в российское дипведомство.Посол США в РФ Джон Салливан в пятницу был вызван в министерство иностранных дел России из-за вмешательства во внутренние дела РФ, а именно в выборы."Я не буду подробно рассказывать об этих фактах. Факты касались отказа целого ряда западных интернет-платформ убирать запрещенный контент. В общих чертах я так скажу. Конкретные факты были переданы американскому послу. Он воспринял этот документ как информацию, которую он обещал проверить. Правда, он сказал, что у них нет никаких данных о том, будто кто-то нарушает российское законодательство", - сказал министр журналистам.МИД РФ ранее заявил, что вызванному на Смоленскую площадь Салливану было заявлено о категорической недопустимости вмешательства в российские выборы. Госдепартамент США со своей стороны настаивает, что американский посол обсуждал вопросы стабилизации российско-американских отношений.
https://ria.ru/20210910/mid-1749571361.html
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общество, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
10:02 15.09.2021 (обновлено: 10:41 15.09.2021)
 
Лавров рассказал, как США вмешивались в дела России

Глава МИД Лавров: вмешательство США в выборы подтверждаются рядом фактов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ДУШАНБЕ, 15 сен - РИА Новости. Факты вмешательства США в дела России касались отказа ряда зарубежных платформ убрать запрещённый контент, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, какие конкретно факты были предъявлены американскому послу во время его вызова в российское дипведомство.
Посол США в РФ Джон Салливан в пятницу был вызван в министерство иностранных дел России из-за вмешательства во внутренние дела РФ, а именно в выборы.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 17:29
Посла США в Москве вызвали в МИД
"Я не буду подробно рассказывать об этих фактах. Факты касались отказа целого ряда западных интернет-платформ убирать запрещенный контент. В общих чертах я так скажу. Конкретные факты были переданы американскому послу. Он воспринял этот документ как информацию, которую он обещал проверить. Правда, он сказал, что у них нет никаких данных о том, будто кто-то нарушает российское законодательство", - сказал министр журналистам.
МИД РФ ранее заявил, что вызванному на Смоленскую площадь Салливану было заявлено о категорической недопустимости вмешательства в российские выборы. Госдепартамент США со своей стороны настаивает, что американский посол обсуждал вопросы стабилизации российско-американских отношений.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 20:42
Захарова заявила о доказательствах вмешательства США в выборы в России
 
ОбществоСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссия
 
 
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